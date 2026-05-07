Gabi Tamaș, eliminat de la Survivor? Cum l-au „lucrat” colegii: L-au trimis la duel pentru prima dată

Competiția Survivor 2026 ia o întorsătură neașteptată! Cu doar câteva săptămâni înainte de marea finală, Gabi Tamaș, considerat unul dintre favoriții la câștigarea competiției, ajunge la un pas de eliminare. Membrii grupului „Los Ninos” l-au „lucrat” și i-au pregătit plecarea.

Survivor România a intrat în linie dreaptă. După unificarea triburilor, care a marcat trecerea la etapele individuale, în Republica Dominicană au rămas cei mai buni concurenți. Membrii grupului „Los Ninos” se vor lupta acum pe cont propriu, miza fiind câștigarea marelui trofeu și a cecului în valoare de 100.000 de euro.

Gabi Tamaș, la un pas să fie elimiant de la Survivor 2026

Printre rivalități și strategii, unul dintre planurile concurenților este de a scăpa de cei mai puternici jucători. Reamintim că strategia a fost aplicată în cazul lui Alberto Hangan, unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului. După 16 săptămâni de competiție intensă, el a fost nevoit să părăsească insula, în urma unui duel strategic cu Lucian Popa.

Potrivit Libertatea.ro, următorul vizat pentru eliminarea din tribul „Los Ninos” este Gabi Tamaș, cel care ocupă primul loc în clasamentul punctelor aduse și al eficienței pe traseu. Printre puținele dăți, fostul „Faimos” simte pe propria piele presiunea unei posibile eliminări. Tamaș ajunge la duel după ce rivalii săi și-au unit forțele împotriva lui. Planul colegilor va fi, însă, sortit eșecului. Din fericire pentru el, Gabi Tamaș va câștiga duelul de eliminare și va face încă un pas spre marea finală.

