Milionarul care și-a băgat iubita de 33 de ani în spital a murit după ce și-a aflat pedeapsa. Autoritățile nu au avut milă de el

Un om de afaceri din Rusia, care și-a bătut iubita atât de grav încât aceasta a pierdut o parte din craniu, a murit după ce a aflat că urma să fie închis sau trimis să lupte în Ucraina. Anzhelika Tartanova, în vârstă de 33 de ani, a suferit traumatisme craniene foarte grave, leziuni cerebrale severe și probleme cognitive de lungă durată după ce fostul ei iubit, milionarul Dmitri Kuzmin, în vârstă de 41 de ani, a atacat-o, scrie Metro.

Kuzmin a murit subit, în urma unei presupuse crize cardiace, la scurt timp după ce a aflat care urma să fie pedeapsa sa. Modelul a apărut la televizor în urmă cu patru luni pentru a vorbi despre gravitatea rănilor suferite și a povestit inclusiv că nu a mai putut vorbi după atac.

Kuzmin fusese informat că riscă o pedeapsă de cel puțin opt ani de închisoare. Singura sa modalitate de a evita închisoarea ar fi fost să se înroleze în armata rusă și să lupte pe frontul din Ucraina.

Dmitri Kuzmin a murit după ce a aflat ce pedeapsă riscă

Inițial, omul de afaceri spera să evite o pedeapsă cu închisoarea și i s-a permis chiar să o viziteze pe Tartanova în spital, în ciuda faptului că îi provocase rănile. Ulterior, a fost acuzat de tentativă de omor.

„Rapoartele preliminare indică faptul că inima lui Kuzmin a cedat din cauza traumei psihologice provocate de dosarul penal deschis împotriva sa, în urma bătăii brutale aplicate Anzhelikăi”, a transmis presa rusă.

Tânăra a dezvăluit că recuperarea după atacul din 23 noiembrie anul trecut a fost lentă, iar vorbirea nu i-a revenit complet.

„Mult timp nu m-am apropiat de oglindă, mi-a fost foarte frică”, a spus ea.

Sora ei, Anastasia Beloglazova, a declarat: „Ce fel de animal trebuie să fii ca să tratezi un om în felul ăsta…? Este îngrozitor.”

Anzhelika Tartanova a fost grav rănită

Potrivit presei, rănile suferite de femeie au fost atât de severe încât mai are nevoie de foarte mult timp și efort de acum înainte pentru a-și continua recuperarea. Se confruntă cu consecințe grave, vorbirea, memoria și coordonarea fiind puternic afectate.

Medicii spun că agresiunea a provocat un traumatism cerebral devastator, fiind necesară o intervenție de urgență pentru a-i salva viața. Neurochirurgul Vyacheslav Smirnov a descris cazul drept „complex și sever”.

„Ea nu a avut doar un hematom subdural, ci și leziuni și distrugeri ale țesutului cerebral propriu-zis. Și o leziune cerebrală traumatică severă”, a spus el.

Fără o intervenție chirurgicală imediată, ar fi fost foarte probabil să intre în comă în decurs de câteva ore, a adăugat medicul.

Smirnov a povestit că craniul ei va fi reconstruit ulterior folosind tehnologie modernă.

„O imprimantă 3D va crea un model al craniului ei… vom acoperi complet acest defect, iar din punct de vedere estetic nu va mai fi nimic vizibil”, a explicat medicul.

