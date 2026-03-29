Orașele din România în care sunt anunțate ninsori de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza

Vremea capricioasă din această primăvară continuă să surprindă, iar cele mai recente actualizări ale prognozelor indică un scenariu mai puțin obișnuit pentru perioada sărbătorilor pascale. Deși temperaturile au crescut ușor față de episoadele reci din timpul iernii, condițiile meteo rămân instabile, în special în zonele montane din România.

Conform celor mai recente date furnizate de Accuweather, în localitățile situate la altitudini mai mari de 1.000 de metri sunt așteptate precipitații mixte în prima jumătate a lunii aprilie. În unele cazuri, acestea pot lua chiar forma ninsorii, inclusiv în perioada Paștelui.

În ce zone din România se anunță ninsori de Paște

Una dintre localitățile vizate de această schimbare de prognoză este Predeal, stațiune cunoscută pentru altitudinea sa ridicată și pentru temperaturile mai scăzute comparativ cu restul țării. Conform estimărilor meteo pentru luna aprilie, în prima parte a lunii sunt indicate mai multe zile cu precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În mod special, zilele de 12 și 13 aprilie, care coincid cu perioada Paștelui, apar în prognoză cu vreme instabilă, caracterizată de precipitații mixte. Temperaturile maxime sunt estimate la valori modeste, de aproximativ 4–6 grade Celsius, în timp ce minimele pot coborî chiar sub pragul înghețului pe timpul nopții.

Fenomenul nu este limitat doar la Predeal. Alte localități montane din Carpați, în special cele situate la altitudini mari, pot înregistra condiții similare. Stațiunile de pe Valea Prahovei, dar și alte regiuni montane din centrul și nordul țării, ar putea experimenta episoade de ninsoare sau lapoviță.

Prognoza indică un contrast evident între începutul și a doua parte a lunii aprilie. După episodul rece din jurul sărbătorilor pascale, temperaturile sunt așteptate să crească treptat. În a doua jumătate a lunii, maximele ar putea ajunge la 12–15 grade Celsius chiar și în zonele montane, iar precipitațiile vor deveni preponderent sub formă de ploaie.

Pentru cei care plănuiesc să petreacă sărbătorile la munte, condițiile meteo pot influența semnificativ experiența. Drumurile pot deveni alunecoase în cazul ninsorilor, iar echiparea corespunzătoare a mașinilor rămâne importantă, mai ales în zonele înalte.

Pe de altă parte, pentru iubitorii peisajelor de iarnă, acest episod poate oferi imagini spectaculoase, neobișnuite pentru luna aprilie.

