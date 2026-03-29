Acasă » Știri » Orașele din România în care sunt anunțate ninsori de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza

De: Anca Chihaie 29/03/2026 | 08:45
Vremea capricioasă din această primăvară continuă să surprindă, iar cele mai recente actualizări ale prognozelor indică un scenariu mai puțin obișnuit pentru perioada sărbătorilor pascale. Deși temperaturile au crescut ușor față de episoadele reci din timpul iernii, condițiile meteo rămân instabile, în special în zonele montane din România.

Conform celor mai recente date furnizate de Accuweather, în localitățile situate la altitudini mai mari de 1.000 de metri sunt așteptate precipitații mixte în prima jumătate a lunii aprilie. În unele cazuri, acestea pot lua chiar forma ninsorii, inclusiv în perioada Paștelui.

În ce zone din România se anunță ninsori de Paște

Una dintre localitățile vizate de această schimbare de prognoză este Predeal, stațiune cunoscută pentru altitudinea sa ridicată și pentru temperaturile mai scăzute comparativ cu restul țării. Conform estimărilor meteo pentru luna aprilie, în prima parte a lunii sunt indicate mai multe zile cu precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În mod special, zilele de 12 și 13 aprilie, care coincid cu perioada Paștelui, apar în prognoză cu vreme instabilă, caracterizată de precipitații mixte. Temperaturile maxime sunt estimate la valori modeste, de aproximativ 4–6 grade Celsius, în timp ce minimele pot coborî chiar sub pragul înghețului pe timpul nopții.

Fenomenul nu este limitat doar la Predeal. Alte localități montane din Carpați, în special cele situate la altitudini mari, pot înregistra condiții similare. Stațiunile de pe Valea Prahovei, dar și alte regiuni montane din centrul și nordul țării, ar putea experimenta episoade de ninsoare sau lapoviță.

Prognoza indică un contrast evident între începutul și a doua parte a lunii aprilie. După episodul rece din jurul sărbătorilor pascale, temperaturile sunt așteptate să crească treptat. În a doua jumătate a lunii, maximele ar putea ajunge la 12–15 grade Celsius chiar și în zonele montane, iar precipitațiile vor deveni preponderent sub formă de ploaie.

Pentru cei care plănuiesc să petreacă sărbătorile la munte, condițiile meteo pot influența semnificativ experiența. Drumurile pot deveni alunecoase în cazul ninsorilor, iar echiparea corespunzătoare a mașinilor rămâne importantă, mai ales în zonele înalte.

Pe de altă parte, pentru iubitorii peisajelor de iarnă, acest episod poate oferi imagini spectaculoase, neobișnuite pentru luna aprilie.

CITEȘTE ȘI: ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026

Vremea o ia razna în România! Vin ploi, vânt puternic și ninsori chiar înainte de weekend

SURSA FOTO: Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Microshifting”, noul mod de lucru care schimbă programul clasic 9–17
Știri
„Microshifting”, noul mod de lucru care schimbă programul clasic 9–17
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Jurata de la Românii au talent s-a mutat în Târgoviște, la sat
Știri
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Jurata de la Românii au talent s-a mutat…
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Mediafax
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te trezești odihnit la ora 7
Gandul.ro
Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi face pe locuitori să ignore pericolul
Adevarul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din...
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de...
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Mediafax
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Parteneri
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță!...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
Click.ro
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma...
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat...
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
Digi24
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce...
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te trezești odihnit la ora 7
Gandul.ro
Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te trezești odihnit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Microshifting”, noul mod de lucru care schimbă programul clasic 9–17
„Microshifting”, noul mod de lucru care schimbă programul clasic 9–17
BANC | „Ascultă la mine, soldat Bulă!”
BANC | „Ascultă la mine, soldat Bulă!”
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Jurata de la Românii au talent s-a mutat în Târgoviște, ...
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Jurata de la Românii au talent s-a mutat în Târgoviște, la sat
Băutura pe care Iulia Vântur o consumă în fiecare dimineață pe stomacul gol. Așa își menține ...
Băutura pe care Iulia Vântur o consumă în fiecare dimineață pe stomacul gol. Așa își menține silueta!
Beneficiile reale ale antrenamentului cu greutăți pentru femei, potrivit specialiștilor
Beneficiile reale ale antrenamentului cu greutăți pentru femei, potrivit specialiștilor
Top 30 dive care au întors toate privirile. Antonia, Inna și Lidia Buble și-au etalat mijlocelele ...
Top 30 dive care au întors toate privirile. Antonia, Inna și Lidia Buble și-au etalat mijlocelele subțiri în mini-tricouri și bustiere
Vezi toate știrile