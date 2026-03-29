BANC | „Ascultă la mine, soldat Bulă!”

– Ascultă la mine, soldat Bulă! Dacă n-ai bea atât, ai fi ajuns sigur caporal sau chiar sergent.

– Nu-mi pasă. Când beau, mă simt colonel.

Alte bancuri savuroase

La medic

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede!

Doctorul:

– De când aveți problema asta?

Pacientul:

– Care problemă?

Doctorul oftează și începe consultația. După câteva minute:

– Uitați, trebuie să evitați stresul, să dormiți bine și să luați aceste pastile.

Pacientul:

– Perfect. Și cât vă datorez?

Doctorul:

– 200 de lei.

Pacientul scoate banii, plătește și pleacă. După 5 minute, se întoarce:

– Domnule doctor, am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede!

Doctorul (zâmbind):

– De când aveți problema asta?

Pacientul:

– Care problemă?

Doctorul:

– Perfect, încă 200 de lei

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe student:

– Dacă ai avea două case și una ar lua foc, pe care ai salva-o?

Studentul răspunde rapid:

– Pe cea asigurată!

Profesorul, ușor iritat:

– Nu, nu, gândește logic!

Studentul:

– Păi tocmai asta fac. Logic e să scot bani din asigurare.

Profesorul încearcă altă întrebare:

– Bine, dacă ai două mașini și una ar rămâne fără benzină în mijlocul pustietății, ce faci?

Studentul:

– O las acolo.

– Și de ce?!

– Pentru că sigur e mașina prietenului meu. Eu nu plec nicăieri fără benzină 😄

Profesorul, exasperat:

– Bine, ultima întrebare: dacă ai avea două neveste…

Studentul îl întrerupe:

– Aha! Deci recunoașteți că există situații ipotetice imposibile!

