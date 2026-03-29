BANC | „Ascultă la mine, soldat Bulă!”

De: Anca Chihaie 29/03/2026 | 08:11
Este duminică, iar CANCAN.RO ți-a pregătit astăzi un nou banc savuros, care sigur îți va însenina ziua. Ia-ți doza de râs alături de noi!

– Ascultă la mine, soldat Bulă! Dacă n-ai bea atât, ai fi ajuns sigur caporal sau chiar sergent.

– Nu-mi pasă. Când beau, mă simt colonel.

Alte bancuri savuroase

La medic

Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede!
Doctorul:
– De când aveți problema asta?
Pacientul:
– Care problemă?
Doctorul oftează și începe consultația. După câteva minute:
– Uitați, trebuie să evitați stresul, să dormiți bine și să luați aceste pastile.
Pacientul:
– Perfect. Și cât vă datorez?
Doctorul:
– 200 de lei.
Pacientul scoate banii, plătește și pleacă. După 5 minute, se întoarce:
– Domnule doctor, am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede!
Doctorul (zâmbind):
– De când aveți problema asta?
Pacientul:
– Care problemă?
Doctorul:
– Perfect, încă 200 de lei

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe student:
– Dacă ai avea două case și una ar lua foc, pe care ai salva-o?
Studentul răspunde rapid:
– Pe cea asigurată!
Profesorul, ușor iritat:
– Nu, nu, gândește logic!
Studentul:
– Păi tocmai asta fac. Logic e să scot bani din asigurare.
Profesorul încearcă altă întrebare:
– Bine, dacă ai două mașini și una ar rămâne fără benzină în mijlocul pustietății, ce faci?
Studentul:
– O las acolo.
– Și de ce?!
– Pentru că sigur e mașina prietenului meu. Eu nu plec nicăieri fără benzină 😄
Profesorul, exasperat:
– Bine, ultima întrebare: dacă ai avea două neveste…
Studentul îl întrerupe:
– Aha! Deci recunoașteți că există situații ipotetice imposibile!

