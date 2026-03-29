Beneficiile reale ale antrenamentului cu greutăți pentru femei, potrivit specialiștilor

Tot mai mulți specialiști atrag atenția că femeile evită încă antrenamentele cu greutăți, deși acestea aduc beneficii majore pentru sănătate. Intimidarea, lipsa de informații și stereotipurile continuă să țină multe femei departe de zona de forță din sălile de fitness, iar experții spun că schimbarea trebuie să vină atât din mediul de antrenament, cât și din modul în care este prezentat sportul.

Frica de sala de forță, o realitate pentru multe femei

Potrivit Associated Press, pentru multe femei, primul contact cu sala de fitness nu este unul confortabil.

Elisabeth Bradley își amintește că, în primul an de facultate, a intrat în sala de forță și s-a simțit imediat intimidată. Era singura femeie din încăpere, înconjurată de bărbați experimentați. Sentimentul de nesiguranță a făcut-o să renunțe rapid și să se retragă în zona de cardio.

Experiența ei nu este singulară. Multe femei evită greutățile și aparatele de forță, preferând activități considerate „mai accesibile”, precum alergarea, yoga sau Pilates.

Beneficiile reale ale antrenamentului cu greutăți

Specialiștii spun însă că această alegere limitează accesul la unele dintre cele mai importante beneficii pentru sănătate.

Antrenamentul de rezistență contribuie la prevenirea bolilor cardiovasculare, scade tensiunea arterială și îmbunătățește mobilitatea pe termen lung. În plus, ajută la menținerea masei musculare și la prevenirea osteoporozei, o problemă care afectează mai frecvent femeile.

Recomandările instituțiilor de sănătate sunt clare: atât femeile, cât și bărbații ar trebui să includă exerciții de forță de cel puțin două ori pe săptămână.

Mitul „voi deveni prea musculoasă”

Unul dintre cele mai răspândite motive pentru care femeile evită greutățile este teama de a dezvolta prea multă masă musculară.

Experții spun că această temere nu are fundament real. Din cauza nivelului mai scăzut de testosteron, femeilor le este mult mai greu să dezvolte masă musculară în exces. În plus, intensitatea antrenamentelor poate fi ajustată în orice moment.

Realitatea este că antrenamentul cu greutăți ajută mai degrabă la tonifiere și la un corp mai sănătos, nu la un aspect „masiv”.

Lipsa de încredere și informație

Pentru multe femei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa încrederii.

Daisy Arauza, mamă a doi copii, spune că și-ar dori să meargă la sală, dar nu se simte pregătită. Nu cunoaște suficient aparatele și regulile din sala de fitness și se teme că va fi judecată.

Această nesiguranță este alimentată și de imaginea promovată în jurul fitnessului, unde accentul cade adesea pe corpuri deja „perfecte”.

Cum pot deveni sălile mai prietenoase

Experții spun că soluția nu este doar la nivel individual, ci și la nivelul mediului din săli.

Spațiile mai incluzive, sesiuni introductive reale și reprezentarea mai mare a femeilor în zona de forță pot schimba percepția. Odată ce mai multe femei folosesc greutăți, crește și confortul celorlalte.

Unele săli au început deja să ofere facilități precum zone dedicate femeilor sau chiar spații exclusiv feminine, unde sentimentul de comunitate este mai puternic.

Comunitatea, cheia succesului

Un alt factor important este sprijinul social.

După ce a depășit teama inițială, Elisabeth Bradley a fondat un club de fitness dedicat femeilor, care s-a extins în mai multe universități. Ideea este simplă: femeile se simt mai confortabil și mai motivate atunci când se antrenează împreună, fără presiunea de a demonstra ceva.

În astfel de comunități, accentul nu cade pe perfecțiune, ci pe progres.

Sportul nu este despre perfecțiune

Specialiștii atrag atenția că mesajul transmis femeilor trebuie să fie unul realist și încurajator.

Ani la rând, multe au fost învățate că obiectivul este „corpul perfect”, ceea ce duce adesea la frustrare și renunțare. În schimb, beneficiile reale ale sportului țin de sănătate, energie și stare de bine.

Antrenamentul cu greutăți nu trebuie să devină o obsesie, ci un instrument pentru o viață echilibrată.

Antrenamentul de forță rămâne una dintre cele mai eficiente, dar subutilizate forme de mișcare pentru femei. Între stereotipuri, lipsă de încredere și medii uneori neprielnice, multe aleg să stea departe de greutăți.

Schimbarea vine însă treptat, pe măsură ce informațiile corecte ajung la public, iar sălile devin mai deschise. Iar mesajul experților este clar: forța nu este doar pentru bărbați, ci pentru sănătatea tuturor.

