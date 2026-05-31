Cine a fost marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea lor de dragoste a durat 56 de ani

De: Alina Drăgan 31/05/2026 | 15:22
Este doliu în lumea televiziunii, după ce Sanda Țăranu s-a stins din viață. Aceasta a fost una dintre cele mai apreciate și respectate crainice din istoria televiziunii române. A avut o carieră de succes, iar în spatele luminii reflectoarelor a trăit o poveste de dragoste discretă, dar intensă și longevivă. Cine a fost marea iubire a Sandei Țăranu?

Sanda Țăranu a fost una dintre cele mai apreciate embleme ale Televiziunii Române. Aceasta s-a stins din viață, vineri, 29 mai. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către familie și a adus multă durere pentru cei care au cunoscut-o și au apreciat-o.

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române. Adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor. Sanda Țăranu a întruchipat această noblețe prin fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare apariție a sa. Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, a fost definiția rafinamentului și a eleganței”, a transmis familia.

Sanda Țăranu a lucrat în TVR între 1963 și 1998, iar ulterior a continuat să colaboreze cu televiziunea publică. Pentru mulți români vocea ei a rămas emblematică și au admirat-o mereu pentru prestanța și delicatețea sa. De asemenea, Sanda Țăranu a fost caracterizată de discreție și așa și-a trăit și marea poveste de iubire, discret, în liniște, dar cu multe sentimente și trăiri.

Dincolo de viața publică, Sanda Țăranu a trăit o poveste de dragoste la care mulți doar visează. Tenorul Nicolae Țăranu este bărbatul care a cucerit-o și care i-a fost soț vreme de 56 de ani. Cei doi s-au cunoscut în tinerețe, pe litoralul românesc.

La acea vreme, Sanda Țăranu avea 17 ani și se afla la mare cu mama și sora ei. În timp ce Nicolae Țăranu susținea mai multe concerte pe litoral. Se pare că a fost vorba despre dragoste la prima vedere, cel puțin pentru el.

„Eu aveam atunci aproape 17 ani. Mi-a povestit mai târziu că atunci când m-a văzut a zis: «Gata, aici rămân!»”, povestea Sanda Țăranu.

Ei bine, întâlnirea de pe litoral le-a fost menită, căci de acolo s-a născut o poveste de dragoste frumoasă și longevivă. Vreme de aproape șase decenii au stat unul lângă altul și au avut grijă să își ofere multă iubire, respect și înțelegere reciprocă.

„Dragostea nu e suficientă, este foarte mare nevoie de respect. Să-i respecți celuilalt tabieturile, liniștea, cariera. Era necesar să rezolvi orice neînțelegere sau conflict cu dragoste”, mai spunea Sanda Țăranu.

Sanda Țăranu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost depus la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra din București. Slujba de priveghi se va desfășura în data de 31 mai, de la ora 12:00, iar ceremonia de înmormântare va avea loc pe 1 iunie, începând cu ora 11:00.

 

