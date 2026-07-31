Există viață după Survivor. Bibi, „iubita” lui Aris Eram din Dominicană, s-a angajat la doar 20 de ani. Ce meserie practică

Participarea la Survivor România i-a adus Biancăi Stoica un val de popularitate și numeroși admiratori, însă, odată întoarsă din Republica Dominicană, tânăra a ales să se concentreze pe carieră. La doar 20 de ani, fosta concurentă și-a găsit un loc de muncă într-un domeniu complet diferit de televiziune și încearcă să își construiască un drum profesional în afara lumii show-urilor.

Bianca Stoica s-a numărat printre concurentele care au atras atenția publicului încă din primele săptămâni ale competiției. Pe lângă evoluția din emisiune, aceasta a fost intens urmărită și pentru apropierea de Aris Eram, fiul Andreei Esca. Cei doi au avut mai multe momente care au stârnit comentarii în mediul online, iar fanele și fanii emisiunii au speculat că între ei s-ar fi putut lega o poveste de dragoste.

Cu ce se ocupă acum Bibi

Unul dintre cele mai comentate episoade a fost cel în care Aris i-a oferit Biancăi un croissant, gest care a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. După încheierea filmărilor, primul lucru pe care Aris l-ar fi făcut după ce a ajuns în camera de hotel din Republica Dominicană a fost să caute pe YouTube momentul respectiv pentru a-l revedea. Scena în care cei doi s-au îmbrățișat a fost interpretată de mulți drept dovada unei apropieri speciale dintre ei.

Cu toate acestea, odată revenită în România, Bianca Stoica pare că și-a îndreptat atenția către obiectivele profesionale. Tânăra a decis să lase pentru moment în plan secund aparițiile televizate și să intre într-un domeniu complet diferit.

Fosta concurentă activează acum ca agent imobiliar în București, unde se ocupă de intermedierea închirierilor și vânzărilor de locuințe. Prin intermediul rețelelor sociale, Bianca promovează proprietăți și le transmite celor interesați că îi poate ajuta să găsească apartamentul potrivit, indiferent dacă își doresc să cumpere sau să închirieze.

În cazul Biancăi Stoica, experiența din competiție pare să fi reprezentat mai degrabă o rampă de lansare în ceea ce privește notorietatea. Popularitatea câștigată în timpul emisiunii îi oferă acum un avantaj în promovarea activității sale, iar prezența constantă pe rețelele sociale îi permite să ajungă mai ușor la potențiali clienți.

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