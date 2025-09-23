Acasă » Exclusiv » Drama unei concurente de la MasterChef a ieșit la iveală după 30 de ani de suferință! “Cum să gătesc pentru femeia care m-a abandonat când eu am avut mai mare nevoie?”

Drama unei concurente de la MasterChef a ieșit la iveală după 30 de ani de suferință! “Cum să gătesc pentru femeia care m-a abandonat când eu am avut mai mare nevoie?”

23/09/2025
Show-ul culinar de la Pro TV aduce în prim plan pasionați de arta culinară, care activează în cu totul alte domenii. Printre concurenții sezonului 10 de la MasterChef se numără și maramureșeanca Geta Matei, care a izbuncnit în lacrimi în momentul în care a fost pusă în fața unei probe banale în timpul filmărilor. Episodul a scos la iveală o adevărată dramă personală, peste care au trecut  30 de ani. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Geta Matei și-a mărturisit drama, explicând potopul de lacrimi care a năpădit-o în emisiune și refuzul ferm de a găti pentru mama ei, fix femeia care a abandonat-o în adolescență.

Geta Matei are doi copii: Andrei, în vârstă de 15 ani, și Andreea, în vârstă de 19 ani, pe care îi numește adevăratele minuni din viața ei. Este de profesie biolog, și-a îndeplinit visul de a lucra într-un laborator din străinătate, care producea kit-uri de transplant de organe.  A renunțat însă la jobul din Țara Galilor și și-a pus familia pe primul plan. Este voluntar la Crucea Roșie și are o poveste de viață impresionantă.

Geta Matei a fost înscrisă la MasterChef de o prietenă

Geta Matei a ajuns la MasterChef din întâmplare, fiind înscrisă de o prietenă. “Eu sunt biolog de meserie. M-am înscris la voluntariat la Crucea Roșie pentru că am dexteritate. Adică mă uit la tine și eu tai ceapa sau toc repede. Și dacă apar ceva probleme în bucătărie, știu să le rezolv. Adică trăind la țară, departe de magazine, fără mașină, m-am învățat să mă descurc cu ce am în casă și să improvizez. Deci pe improvizație m-am bazat și pe dexteritate în bucătărie. Și de asta am zis: mă duc și poate o să fiu de folos în bucătărie la Crucea Roșie. A căzut pe mine toată tabăra: 40 de oameni, 3 mese pe zi, 4 zile. Dar ce m-a impresionat cel mai tare și de ce mi-a ieșit mâncarea bună? Că nu îmi iese întotdeauna mâncarea bună, copiii aceia mă impresionau maximum. Erau voluntari între 16 și 24 de ani și seara la 11.00 ei făceau intervenție cum să salveze oameni în caz de accidente. Deci în loc să facă petrecere, ei făceau intervenție de noapte în caz de accident. M-au impresionat la maximum, m-au uns pe suflet copiii ăia”, ne-a povestit ea.

Povestea a ajuns și la urechile unei prietene, care i-a făcut surpriza de a o înscrie la MasterChef. Așa că Geta Matei s-a trezit în fața faptului împlinit și a trecut cu brio preselecțiile.

I-am povestit prietenei mele ce aventură a fost la Crucea Roșie, cum m-am descurcat, copiilor le-a plăcut mâncarea. Peste trei zile, Adina, profesoara de religie din Șoncuta, mă sună și îmi zice: “Geta, vezi că te-am înscris la MasterChef!” Ești cu capu’, Adina? Cum, Doamne, să mă înscrii? Eu nu sunt masterchef, eu știu să fac macaroane, mămăligă de-a noastră din Maramureș. “Lasă că-i vorba și despre tine, cum ești ca om. Și faptul că tu ești voluntar la Crucea Roșie, ei nu au avut povestea asta acolo. Du-te și vezi ce o să fie“. Și eu asta am vrut să spun, că Dumnezeu lucrează prin oameni. În momentul în care a fost emisiunea, adică după ce ești în curent, în râu, trebuie să înoți. Am ajuns aici, m-am panicat. Unde am ajuns, ce fac? Cum fac să ies repede? Adică eu o să apar pe cameră? Știi, panica aia”, ne-a povestit concurenta emoțiile prin care a trecut.

Geta Matei a fost înscrisă de o prietenă la MasterChef (Pro TV)

Geta Matei: “Am realizat că eu chiar sunt binecuvântată”

Experiența pentru ea pe platourile de la MasterChef a fost peste așteptări, având ocazia să cunoască mulți oameni și să fure și alte secrete culinare. “După ce au trecut mai multe episoade și mai multe faze, am realizat că eu chiar sunt binecuvântată. Și chiar m-am simțit binecuvântată în fiecare moment pe care l-am petrecut acolo. Deci, să vină din Italia Gabriella Maturazioni să-ți arate ție, Geta din fundul Maramureșului cum să faci pizza? Și pizza e mâncarea preferată a fiului meu! Adică mai mare binecuvântare nu-ți trebuie”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Geta Matei la evenimentul de la Singureni Manor, unde a avut loc lansarea noului sezon MasterChef și unde concurenții au gătit pentru invitați.

Concurenta ne-a dezvălui și micul ei secret legat de modul cum a reușit să cucerească chefii – pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu – cu preparatele ei. “Și toate mâncările pe care eu le-am făcut la MasterChef, când am gătit cu gândul la copii, oare le va plăcea mâncarea asta, mi-au ieșit! Mă laudau chefii. Când mă gândeam: oare mi-ar plăcea mie mâncarea asta? Nu mi-a ieșit. Deci, când am gătit pentru mine, cu gândul la mine, cu sufletul, nu. Când m-am gândit la copiii mei, că am doi copii, Andreea și Andrei, da”, a punctat ea.

Deși este vorba de o competiție culinară, dincolo de probele din concurs, între concurenți s-au creat anumite conexiuni. “Asta am făcut aici, la Masterchef. Mi-am făcut o familie mai mare și am petrecut niște momente maxime”, a adăugat ea.

Geta Matei: “Pe mine m-a părăsit mami. Când am zis cu voce tare cuvintele astea, atunci am realizat ce durere e”

Punctul culminant pentru Geta Matei a fost o probă banală, dar care i-a răscolit sufletul, aducându-i în prim plan amintiri dureroase, peste care crezuse că a trecut.

La filmări a fost o fază când s-a gătit special pentru mame. Deci a fost un episod în care, surpriză: la cutia misterelor a fost o poză cu mama pe masă. Eu n-am avut nimic. Am fost singura concurentă care n-am avut poză cu mama. N-am știut ce se întâmplă în jurul meu, am văzut că izbucnesc în plâns colegii mei.  Nu a fost râsul meu, stai un pic să vezi! Tot episodul ăla întruna am plâns, pentru că la 16 ani pe mine mama m-a părăsit. Și atunci le-am spus că îmi trăiește mama, colaborez cu ea, vorbesc cu ea zilnic – ce faci, cum ești – ea mă sună, eu o sun. Deci avem o relație de prietenie, dar nu-i afinitatea aia mamă – fiică, pentru că ea m-a părăsit la 16 ani, nu a mai interesat-o de viața mea, m-am descurcat singură în viață”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Geta Matei.

Geta Matei a fost părăsită de mamă în adolescență

Femeia ne-a dezvăluit, totodată, că viața ei s-a schimbat radical după decesul părintelui său.

Murise tati în urmă cu 2 ani, când am avut eu 14 ani și ea s-a recăsătorit. Deci exact acum, zilele astea, sunt 30 de ani de când a murit tati. Și vezi că e o durere veche de 30 de ani, dar eu n-am realizat până acum când zice Gina Pistol: “Astăzi vom găti în cinstea mamelor voastre, ce vă aduce aminte de copilărie”. Toată lumea în cămară după ingrediente, eu nimic. Păi ce să gătesc dacă pe mine mama nu m-a ajutat, adică m-a părăsit? Și în secunda doi vine Gina la mine: “Ce se întâmplă? Cum? De ce nu gătești?” Păi pe mine m-a părăsit mami, când am zis cu voce tare cuvintele astea atunci am realizat ce durere e… Am început să plâng. Dar știi, plânsul ăla că-ți spală sufletul, dușul ăla? Ăla a fost plâns. Nu l-am mai putut controla și gata! Asta a fost. Am plâns întruna”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Geta Matei.

Geta Matei: “Cum să gătesc pentru femeia care m-a abandonat când eu am avut mai mare nevoie?”

Drama din copilăria concurentei de la MasterChef a ieșit la iveală după 30 de ani de suferință. Episodul care a marcat-o în adolescență a dus la schimbarea de atitudine legată de respectiva probă din concurs.

La un moment dat vine Gina Pistol la mine și zice: “Geta, trebuie să părăsești MasterChef-ul dacă nu gătești, dacă refuzi să gătești!”Nu mă interesează. Eu părăsesc MasterCheful. Eu nu gătesc pentru mami, punct. M-a părăsit, nu am de ce să gătesc pentru ea. Cum să gătesc pentru femeia care m-a abandonat când eu am avut mai mare nevoie? Adică la 16 ani, atunci realizezi că exiști, atunci începi să înveți ce-i în jurul tău, să gătești după mama ta. Eu nimic, n-am avut după cine. Eu ce știu, știu din cursuri. Și zice Gina Pistol: “Geta, dacă nu vrei să gătești pentru mama ta, atunci gândește-te la copiii tăi și gătește pentru ei“. Când a zis copii, m-am dus în cămară. 23 de minute mi-a durat mâncarea. A fost gata, am făcut iahnie de fasole, am găsit chorizo în cămară. Iahnie de fasole cu chorizo. Copiilor mei le place mult iahnia de fasole și asta mi-a și adus aminte de mama mea, știi? Mami gătea iahnie de fasole cât am apucat eu în copilărie. Episodul a fost spălare de suflete”, a încheiat confesiunea Geta Matei. Ce a urmat după acest episod de plâns, vedeți în emisiunea MasterChef prezentată de Gina Pistol la Pro TV și difuzată în fiecare luni și marți de la 20.30.

Foto: Pro TV

