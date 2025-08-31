Acasă » Exclusiv » Ce sfaturi le-a dat Gina Pistol concurenților din noul sezon MasterChef: ”Înainte să înceapă filmările…”

Ce sfaturi le-a dat Gina Pistol concurenților din noul sezon MasterChef: ”Înainte să înceapă filmările…”

De: Andreea Archip 31/08/2025 | 16:42
După o vară incendiară în care au filmat la foc automat noul sezon MasterChef, atât în platou, cât și în aer liber, jurații Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, alături de Gina Pistol, amfitrioana show-ului culinar, revin la Pro TV din 8 septembrie.  Empatică de felul ei, prezentatoarea TV nu s-a limitat doar la atribuțiile ei din emisiune, ci, înainte de filmări sau în pauze a stat de vorbă de concurenții, încercând să le risipească emoțiile, firești de altfel într-un format de anvergură, unde presiunea timpului își spune cuvântul. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soția lui Smiley ne-a povestit despre sfaturile date pasionaților de arta culinară care se luptă pentru marele premiu de 75.000 de euro și trofeul MasterChef, dar și despre colțul ei de relaxare de acasă. După o zi de muncă, vedeta Pro TV adoră să își petreacă timpul în compania fiicei și a lui Smiley.

Gina Pistol este gazda perfectă pentru MasterChef. Vedeta Pro TV este alături de aspiranții la titlul de MasterChef, care, se străduiesc să impresioneze chefii cu preparatele lor. Pentru prima dată în show-ul culinar, concurenții care primesc un „POATE” din partea chefilor vor intra în Camera Încinsă. Sub privirile lui Petre Catana, personajul cheie din acest sezon, ei vor fi puși în fața unui duel culinar cu miză uriașă: șorțul care le poate deschide porțile către bucătăria MasterChef sau dimpotrivă: finalul aventurii lor în competiție.

Gina Pistol: “Tot timpul îi sfătuiesc să se bucure de fiecare clipă petrecută în bucătăria MasterChef”

CANCAN.RO: Cum ți se par concurenții din acest sezon?

Gina Pistol: Sunt foarte mișto. Au o energie bună, sunt fresh, sunt solari, simpatici. Sunt funny.

CANCAN.RO: Ce sfaturi le-ai dat astfel încât să-și controleze emoțiile sau să le risipească cum ar veni?

Gina Pistol: Eu tot timpul, înainte să înceapă ziua de filmare, îi întreb cum sunt și tot timpul îi sfătuiesc să se bucure de fiecare clipă petrecută în bucătăria MasterChef. Fie ea în platou sau în afara platoului, pentru că ei sunt foarte stresați atunci când intră în această competiție și uită să se mai bucure de experiența asta, care de altfel este minunată. Pentru că după ce se termină filmarea, după ce se termină un sezon de MasterChef, toți sunt: “Dar mi-e dor de voi, mi-e dor de platou, mi-e dor de probe!“ Și le spun: bucurați-vă!

Gina Pistol, despre sfaturile date concurenților de la MasterChef

Gina Pistol: “Este un perete din sticlă care dă spre pădure și stau pe fotoliu și beau cicoare cu lapte”

CANCAN.RO: Cum te relaxezi la finalul unei zile?

Gina Pistol: Atunci când nu pot să ajung la munte sau undeva într-un colț de natură unde îmi place mie să stau, ascult muzica care-mi place.

CANCAN.RO: Ce asculți?

Gina Pistol: Muzică veche, muzică bună. N-am o trupă anume. Pur și simplu am un playlist cu muzică, îmi dă o stare de bine. Mă joc cu Josephine. Unde stăm acum este un perete din sticlă care dă spre pădure și stau pe fotoliu și beau cicoare cu lapte și mă uit pe geam și stau eu cu mine și cu gândurile mele. Sau când stăm toți trei acasă și ne uităm la ceva sau ascultăm muzică sau ne jucăm sau mă uit la Andrei cu Josephine cum se joacă, chestii simple.

Gina Pistol: “Are fiică mea niște fețe atunci când dansează!”

CANCAN.RO: Am văzut că aveți parte și de provocări cu Josephine.

Gina Pistol: Da, a crescut și este un copil foarte fain. E un om bun, este foarte sensibilă, este foarte funny. Deci are fiică mea niște fețe atunci când dansează! Deci ea la petreceri nu-i genul ăla de fetiță care dansează frumos. Ea se strâmbă, e super simpatică, e super funny. Bine, dar are și cu cine să semene între noi fie vorba!

