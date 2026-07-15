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Fosta soție a lui Eminem, transportată de urgență la spital. Kim Scott a fost găsită inconștientă în casă

De: Daniel Matei 15/07/2026 | 14:26
Fosta soție a lui Eminem, transportată de urgență la spital. Kim Scott a fost găsită inconștientă în casă
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Kim Scott, fosta soție a rapperului Eminem, a fost transportată de urgență la spital după o intervenție a echipajelor medicale la locuința sa din Chesterfield, statul Michigan.

Potrivit TMZ, apelul la serviciile de urgență a fost făcut sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, fiind raportată o persoană inconștientă. Conform documentelor consultate de presă, echipajele medicale și poliția au intervenit la domiciliul lui Kim Scott, iar aceasta a fost transportată cu ambulanța la spital. Înregistrările serviciilor de urgență indică faptul că incidentul a fost încadrat drept „hemoragie/lacerație”, însă autoritățile nu au oferit până acum alte detalii despre circumstanțele în care s-a produs sau despre starea sa de sănătate.

Fotografii și imagini video publicate de TMZ o surprind pe Kim Scott în timp ce este scoasă din locuință pe targă și urcată într-o ambulanță. Până în prezent, familia sa și reprezentanții lui Eminem nu au făcut declarații publice cu privire la incident.

 

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Kim Scott a avut recent probleme cu justiția

Incidentul are loc la aproximativ două luni după ce Kim Scott a fost arestată sub acuzația de conducere sub influența alcoolului. Potrivit presei americane, ea ar fi lovit un autoturism parcat, iar în urma incidentului a fost reținută de poliție.

Ulterior, în luna iunie, pe numele său au fost emise temporar mandate de aducere după ce nu s-a prezentat la două termene de judecată. Acestea au fost însă anulate după ce avocații săi au explicat că absențele au fost cauzate de o eroare de comunicare.

Kim Scott și Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, au fost căsătoriți de două ori, între 1999 și 2001, iar apoi pentru scurt timp în 2006. De-a lungul anilor au avut o relație marcată de numeroase despărțiri și împăcări, reflectată inclusiv în mai multe dintre piesele rapperului.

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