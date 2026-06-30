După 81 de ani, un fenomen astrologic revine și aduce schimbări fără precedent pentru mai multe zodii! Astrologul Sanda Ionescu avertizează: “Decizii impulsive, chiar scandaluri”

Vara aceasta se anunță una plină de schimbări, surprize și momente de cotitură pentru toate zodiile. Contextul astral favorizează noi începuturi, transformări importante și decizii care pot influența atât viața personală, cât și cea profesională. Unele zodii vor avea parte de oportunități neașteptate, în timp ce altele vor fi nevoite să renunțe la ceea ce nu le mai reprezintă pentru a face loc unui nou capitol.

Potrivit astrologului Sanda Ionescu, configurația astrologică a acestei veri este una de-a dreptul explozivă și transformațională. Intrarea lui Jupiter în Leu aduce generozitate și dorință de afirmare, iar Eclipsa de Soare din Leu, din 12 august, vine ca un punct de cotitură major, ce ne poate schimba percepțiile asupra vieții.

Sanda Ionescu, despre schimbările din această vară pentru fiecare zodie

Avem și conjuncția Marte-Uranus în Gemeni, care a mai avut loc acum 81 de ani și aduce energie imprevizibilă, idei revoluționare și evenimente neașteptate în comunicare, chiar scandaluri. Pot apărea provocări în călătorii, probabil blocaje în transport.

Schimbarea Nodurilor Lunare pe axa Leu (Nodul Sud) – Vărsător (Nodul Nord) ne cere tuturor să trecem de la orgoliul personal și validarea individuală către colaborare, comunitate și viitor. Împreună suntem un TOT, împreună suntem mai puternici. Tema acestei perioade este altruismul și empatia.

Berbec (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu, împreună cu Eclipsa de Soare, le aduce lecția iubirii, a creativității și a bucuriei de viață. Sunt extrem de inspirați, dornici să iubească și vor fi în centrul atenției. Totuși, Eclipsa din august, în același sector, poate aduce o resetare majoră – o poveste de dragoste care se transformă radical, o decizie importantă legată de copii sau finalizarea unui proiect creativ pentru a face loc noului.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: această conjuncție le aduce un flux uriaș de idei geniale, dar și o tendință spre decizii impulsive sau discuții aprinse cu frații, vecinii ori în timpul călătoriilor neașteptate. Atenție la viteză la volan și la reacțiile de moment.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud în Leu îi provoacă să nu mai caute validarea dramatică sau atenția cu orice preț prin prisma ego-ului. Nodul Nord în Vărsător îi îndeamnă să se îndrepte spre proiecte de grup, prieteni și idealuri umanitare.

Taur (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu aduce oportunități de expansiune în ceea ce reprezintă casa, familia, patrimoniul sau confortul căminului. Pot achiziționa o proprietate sau pot renova locuința. Eclipsa din august, însă, aduce un eveniment neașteptat sau o schimbare profundă în dinamica familială ori în ceea ce reprezintă moștenirile genetice.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: această configurație le poate aduce oportunități financiare fulgerătoare, dar și cheltuieli complet neprevăzute. Este nevoie să evite investițiile riscante făcute sub impulsul momentului.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud le cere să se desprindă de atașamentele rigide legate de trecut sau de tiparele familiale vechi. Nodul Nord îi forțează să își asume un nou rol socio-profesional, orientat spre viitor, chiar dacă acesta vine cu responsabilități.

Gemeni (Ascendent / Soare)

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: sunt vedetele absolute ale acestei energii dinamice. Simt o nevoie mare de libertate, de reinventare și pot acționa complet imprevizibil pentru cei din jur. Au foarte multă energie fizică, dar sunt predispuși la agitație sau decizii radicale. Ar fi indicat să își canalizeze energia spre proiecte inovatoare.

Jupiter în Leu: le amplifică abilitățile de comunicare, studiul și călătoriile de rutină. Eclipsa din 12 august le poate aduce o veste-șoc sau semnarea unui contract crucial.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud în Leu îi îndeamnă să nu devină dogmatici în privința propriilor opinii. Nodul Nord în Vărsător îi invită să își deschidă mintea către o nouă filozofie de viață, studii înalte sau conexiuni cu străinătatea.

Rac (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu: pot avea o creștere a veniturilor, oportunități de câștig și o mai mare încredere în propriile puteri. Totuși, Eclipsa din august în Leu le poate zdruncina temporar stabilitatea financiară pentru a-i forța să își reevalueze valorile personale și modul în care își gestionează resursele.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: această conjuncție le poate aduce insomnii, o minte foarte activă, revelații bruște prin vise sau eliberări karmice intense. Atenție la acțiunile ascunse, la impulsuri și la impresiile de moment.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător) cu Nodul Sud este necesar să renunțe la posesivitate și la atașamentul exagerat față de siguranța materială. Nodul Nord îi ghidează spre transformare profundă, investiții comune, regenerare și învățarea încrederii în ceilalți.

Leu (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu: sunt vedetele incontestabile ale verii! Jupiter în semnul lor le aduce optimism, expansiune, noroc și o dorință imensă de dezvoltare. Însă Eclipsa de Soare din 12 august, chiar în Leu, reprezintă o resetare totală a identității. Este momentul unei renașteri. Își pot schimba radical direcția în viață, look-ul, stilul sau modul în care se prezintă lumii.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: acest aspect poate aduce schimbări bruște în cercul de prieteni sau în grupurile din care fac parte. Pot rupe instantaneu legături vechi sau se pot alătura unui grup de oameni excentrici și revoluționari.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud în semnul lor le cere să renunțe la mândria excesivă, la egocentrism și la nevoia constantă ca scena să fie doar pentru ei.

Nodul Nord în Vărsător îi îndeamnă să învețe valoarea parteneriatului, a egalității și a colaborării autentice.

Fecioară (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu: le oferă protecție divină, vindecare emoțională și o intuiție remarcabilă. Când Eclipsa de Soare din august are loc în Leu, secrete vechi pot ieși la lumină și pot decide să pună capăt suferinței, retrăgându-se din situațiile toxice.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: această configurație activează profesia și statutul social. Se pot confrunta cu schimbări bruște la locul de muncă, o demisie neașteptată sau o promovare fulgerătoare datorită unei idei revoluționare. Relația cu autoritățile poate fi tensionată.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud le cere să nu se mai izoleze în drame interioare sau în rolul de victimă. Nodul Nord în Vărsător îi propulsează să se organizeze mai pragmatic, să adopte un stil de viață sănătos, să fie de folos comunității și să fie utili.

Balanță (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu: au parte de protecție, prieteni și își pot face planuri de viitor. Popularitatea lor crește. Eclipsa din Leu, din august, le poate aduce o cernere bruscă a anturajului – o prietenie importantă s-ar putea încheia sau un proiect de grup poate suferi o transformare.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: acest aspect le aduce dorința de a sparge tiparele mentale. Pot pleca într-o călătorie evolutivă în afara țării, pot abandona un curs sau o facultate și pot îmbrățișa o filozofie de viață total nouă, complet diferită de cea de până acum.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud în Leu îi provoacă să nu mai caute validarea în grupuri în care credeau că evoluează și să nu mai facă pe plac altora doar de dragul statutului. Nodul Nord în Vărsător îi îndeamnă să își exprime unicitatea, creativitatea liberă și să iubească fără tipare.

Scorpion (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu: le aduce succes, recunoaștere și șanse de afirmare profesională la cel mai înalt nivel. Eclipsa din august amplifică această energie și le poate aduce o schimbare radicală de statut: schimbarea locului de muncă sau o reorientare profesională.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: poate aduce crize în ceea ce reprezintă resursele comune. Această conjuncție aduce evenimente financiare neașteptate: moșteniri, credite, taxe sau banii partenerului. Este indicat să nu acționeze impulsiv când este vorba despre banii altora și să fie atenți la energia erotică, să nu se detașeze și să nu se blocheze emoțional.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud în Leu, aflat în vârful hărții, arată că goana oarbă după putere, funcții sau control trebuie înlocuită cu o nouă perspectivă asupra valorilor vieții. Nodul Nord în Vărsător le cere să își mute atenția spre liniștea căminului, independența emoțională și crearea unei baze solide acasă.

Săgetător (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu: guvernatorul lor, Jupiter, le deschide apetitul pentru călătorii îndepărtate, spiritualitate, filozofie și studii academice. Eclipsa de Soare din Leu, din 12 august, le poate aduce o revelație spirituală majoră, o mutare neașteptată în străinătate sau finalizarea bruscă a unui proces juridic ori a unor studii înalte.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: această conjuncție poate aduce evenimente imprevizibile în relații. Partenerul poate veni cu decizii șocante, pot apărea atracții fulgerătoare sau rupturi bruște în relațiile care nu mai sunt pe aceeași lungime de undă. Răbdarea este cheia.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud în Leu îi îndeamnă să nu mai fie atotștiutori sau rigizi în convingerile personale. Nodul Nord în Vărsător îi ajută să învețe lucruri noi, practice, să comunice deschis cu cei din jur și să învețe să asculte.

Capricorn (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu: îi ajută să obțină fonduri, credite sau bani prin parteneriate. Eclipsa din Leu, din august, vine cu o resetare intensă din punct de vedere emoțional. Poate fi vorba despre o transformare profundă a modului în care își gestionează dependențele emoționale sau financiare.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: acest aspect aduce o atmosferă extrem de dinamică și poate crea agitație la locul de muncă. Pot apărea schimbări bruște de sarcini sau nevoia de a schimba instantaneu rutina zilnică. Atenție la stresul mental și la micile accidente de muncă.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud în Leu le cere să renunțe la dramele legate de control și posesivitate în relații. Nodul Nord în Vărsător îi ghidează spre independență financiară prin metode noi și prin punerea în valoare a propriilor talente.

Vărsător (Ascendent / Soare)

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): odată cu intrarea Nodului Nord în semnul lor, această vară marchează începutul unei perioade de întâlnire cu propriul destin. Devin mai independenți, mai autentici și, de ce nu, mai inovatori. Nodul Sud în Leu le cere să renunțe la relațiile toxice și la nevoia de a se valida prin prisma celorlalți.

Jupiter în Leu: le poate aduce căsătorie, asocieri norocoase sau extinderea afacerilor. Însă, dacă nu sunt echilibrați, Eclipsa de Soare din 12 august, în Leu, poate aduce tensiuni care duc la rupturi de cuplu. Relația se poate transforma radical, se poate oficializa rapid sau se poate încheia brusc dacă există tendințe de dominare.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: această configurație poate aduce o explozie de creativitate, aventuri amoroase pasionale și imprevizibile sau decizii spontane legate de copii. Pentru artiști este un aspect foarte puternic și pot crea ceva cu adevărat revoluționar.

Pești (Ascendent / Soare)

Jupiter în Leu: le poate aduce îmbunătățiri la locul de muncă, o atmosferă mai bună cu colegii și o sănătate de fier. Eclipsa de Soare din august poate genera însă o decizie neașteptată legată de locul de muncă, finalizarea unui proiect de lungă durată sau adoptarea bruscă a unui nou stil de viață.

Marte în conjuncție cu Uranus în Gemeni: acest aspect poate aduce o energie imprevizibilă în familie. Pot apărea defecțiuni bruște în casă, decizii de mutare, renovări fulger sau discuții tensionate și explozive cu membrii familiei. Este indicat să își păstreze calmul.

Axa Nodurilor Lunare (NS Leu – NN Vărsător): Nodul Sud în Leu îi atenționează să nu se piardă în detalii mărunte, rutine obositoare sau obsesia muncii de zi cu zi. Nodul Nord în Vărsător îi îndeamnă să se îndrepte spre spiritualitate, meditație, regenerare și conectarea cu propriul subconștient.

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