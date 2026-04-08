Acasă » Știri » Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: „Mă îmbolnăvesc și mor”

De: Anca Chihaie 08/04/2026 | 10:24
Mircea Lucescu/Sursa foto: Profimedia

Fotbalul românesc și internațional se află în doliu după ce legendarul antrenor Mircea Lucescu, unul dintre cei mai apreciați și de succes tehnicieni din istoria sportului, a murit marți seară, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Decesul a fost confirmat de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul selecționer și antrenor de club se afla internat de la sfârșitul lunii martie, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.

În ultimele luni de viață, Lucescu a continuat să fie activ pe banca tehnică a echipei naționale a României, implicându-se direct în pregătirea și strategia meciurilor de calificare la Cupa Mondială 2026. Chiar dacă echipa a obținut victorii notabile, evoluția sa personală și starea de sănătate s-au deteriorat treptat, culminând cu internarea la spital în urmă cu câteva săptămâni.

Și-a prevestit moartea Mircea Lucescu?

Mircea Lucescu a fost o figură marcantă în fotbal, nu doar datorită rezultatelor, ci și prin influența sa asupra jucătorilor și a modului în care a modelat echipele pe care le-a pregătit. Cariera sa de antrenor s-a întins pe mai multe decenii și a cuprins atât cluburi importante din România, cât și echipe din străinătate. Succesul său a fost recunoscut atât în competițiile interne, cât și în cele internaționale, Lucescu fiind considerat al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului.

În toamna anului trecut, Lucescu pare că a prezis cumva viitorul care avea să se întâmple la câteva luni distanță. În timp ce antrena echipa națională a României, Mircea Lucescu a lăsat să se întrevadă starea sa fragilă și conștientizarea limitelor vieții. După victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, el și-a exprimat legătura profundă dintre succesul profesional și propria sa vitalitate, sugerând că lipsa realizărilor în carieră ar putea avea consecințe grave asupra sănătății sale.

„Am 80 de ani. Nu invidiez pe nimeni, nu am niciun fel de alt interes. Singurul interes al meu este succesul. Trăiesc din asta. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor!”, spunea Mircea Lucescu, pe data de 12 octombrie 2025.

CITEȘTE ȘI: Cornel Dinu, despre moartea lui Mircea Lucescu: „Asta l-a ucis!”

Trupul lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională! Programul funeraliilor lui Il Luce

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile