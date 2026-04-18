Prognoza meteo azi, 18 aprilie 2026. Se întoarce iarna? Rafale puternice de vânt și precipitații mixte la munte în România în următoarele 24 de ore

Vremea de azi va fi apropiată de normalul termic al perioadei, dar ușor mai răcoroasă decât în zilele precedente. Instabilitatea atmosferică va afecta în special sudul și estul țării, unde vor apărea averse slabe și, izolat, fenomene electrice. Diminețile vor fi reci, în special în zonele depresionare și intramontane, unde bruma își va face apariția. La munte, condițiile vor fi mai severe, cu vânt puternic și precipitații mixte.

Vremea de azi în România

Conform prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, vremea va fi caracterizată de o ușoară scădere a temperaturilor în majoritatea regiunilor țării, valorile urmând să se situeze în jurul mediilor multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, însă cu înnorări mai persistente în sudul, centrul și estul teritoriului.

Pe parcursul zilei se vor semnala averse, în general slabe cantitativ, pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar izolat și în Transilvania. În sud, pe spații foarte mici, pot apărea descărcări electrice și căderi de grindină. În zona montană înaltă vor fi, trecător, precipitații mixte.

Vântul va prezenta intensificări în est și sud-est, cu viteze de 45–55 km/h, precum și în zona montană, în special pe creste, unde rafalele vor depăși 60–70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 21 de grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la -2 grade. Izolat va fi ceață, iar spre sfârșitul intervalului, în nord-vest și centru, dar mai ales în depresiuni, se va produce brumă.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În regiunile nordice și vestice, vremea va fi în general mai stabilă decât în restul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ploile vor fi rare și slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade, iar minimele între 2 și 8 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase, se poate forma ceață și, izolat, brumă.

Sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării, vremea va fi ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar în cursul zilei se vor semnala averse slabe, pe arii restrânse. Izolat, acestea pot fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări, mai ales în zona litoralului. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 20 de grade, iar minimele între 5 și 9 grade.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în timpul zilei, când vor apărea averse izolate. Fenomenele vor fi slabe cantitativ. Temperaturile maxime vor ajunge la 16–20 de grade, iar minimele se vor situa între 4 și 8 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

Est și nord-est

În Moldova și în zonele estice, vremea va fi mai instabilă, cu cer mai mult noros și ploi slabe pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare, atingând viteze de 45–55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, iar minimele între 3 și 7 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zona montană, valorile termice vor fi mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi izolate. La altitudini mari vor apărea precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări puternice pe creste. Temperaturile maxime vor fi între 13 și 17 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade în depresiunile intramontane, unde se va produce brumă.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi instabilă, cu înnorări și averse slabe, mai ales în timpul zilei. Vântul va avea intensificări mai susținute decât în restul țării. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 19 grade, iar minimele între 6 și 9 grade.

Vremea de azi în București

În București, valorile termice vor marca o ușoară scădere față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza vor apărea averse de scurtă durată. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 17–19 grade, iar cea minimă de 6–8 grade.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , vremea va fi relativ răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și condiții reduse de precipitații. Temperatura maximă se va situa între 15 și 17 grade, iar minima va coborî spre 2–4 grade, cu posibilitate de brumă în zonele periferice.

La Timișoara, vremea va fi mai blândă. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime vor atinge 18–20 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 5 și 7 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

În Iași, vremea va fi mai instabilă. Cerul va fi temporar noros și vor apărea averse slabe, în special în cursul zilei. Temperatura maximă va fi de 15–17 grade, iar minima de 4–6 grade. Vântul va avea intensificări trecătoare.

La Craiova, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse izolate. Temperaturile maxime vor ajunge la 18–20 de grade, iar minimele vor fi de 5–7 grade. Vântul va sufla în general moderat.

În Constanța, vremea va fi influențată de prezența vântului mai intens. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor apărea averse slabe. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 18 grade, iar minimele între 7 și 9 grade.

La Brașov, vremea va fi mai rece, specifică zonelor intramontane. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 13–15 grade, iar minima poate coborî până la 0–2 grade, existând condiții pentru brumă dimineața.

