Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 18 aprilie 2026. Se întoarce iarna? Rafale puternice de vânt și precipitații mixte la munte în România în următoarele 24 de ore

Prognoza meteo azi, 18 aprilie 2026. Se întoarce iarna? Rafale puternice de vânt și precipitații mixte la munte în România în următoarele 24 de ore

De: Paul Hangerli 18/04/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 18 aprilie 2026. Se întoarce iarna? Rafale puternice de vânt și precipitații mixte la munte în România în următoarele 24 de ore
Precipitații mixte în zonele montane, sursa-envato.com

Vremea de azi va fi apropiată de normalul termic al perioadei, dar ușor mai răcoroasă decât în zilele precedente. Instabilitatea atmosferică va afecta în special sudul și estul țării, unde vor apărea averse slabe și, izolat, fenomene electrice. Diminețile vor fi reci, în special în zonele depresionare și intramontane, unde bruma își va face apariția. La munte, condițiile vor fi mai severe, cu vânt puternic și precipitații mixte.

Vremea de azi în România

Conform prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, vremea  va fi caracterizată de o ușoară scădere a temperaturilor în majoritatea regiunilor țării, valorile urmând să se situeze în jurul mediilor multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, însă cu înnorări mai persistente în sudul, centrul și estul teritoriului.

Pe parcursul zilei se vor semnala averse, în general slabe cantitativ, pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar izolat și în Transilvania. În sud, pe spații foarte mici, pot apărea descărcări electrice și căderi de grindină. În zona montană înaltă vor fi, trecător, precipitații mixte.

Vântul va prezenta intensificări în est și sud-est, cu viteze de 45–55 km/h, precum și în zona montană, în special pe creste, unde rafalele vor depăși 60–70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 21 de grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la -2 grade. Izolat va fi ceață, iar spre sfârșitul intervalului, în nord-vest și centru, dar mai ales în depresiuni, se va produce brumă.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În regiunile nordice și vestice, vremea va fi în general mai stabilă decât în restul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ploile vor fi rare și slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade, iar minimele între 2 și 8 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase, se poate forma ceață și, izolat, brumă.

Sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării, vremea va fi ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar în cursul zilei se vor semnala averse slabe, pe arii restrânse. Izolat, acestea pot fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări, mai ales în zona litoralului. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 20 de grade, iar minimele între 5 și 9 grade.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în timpul zilei, când vor apărea averse izolate. Fenomenele vor fi slabe cantitativ. Temperaturile maxime vor ajunge la 16–20 de grade, iar minimele se vor situa între 4 și 8 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

Est și nord-est

În Moldova și în zonele estice, vremea va fi mai instabilă, cu cer mai mult noros și ploi slabe pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare, atingând viteze de 45–55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, iar minimele între 3 și 7 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zona montană, valorile termice vor fi mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi izolate. La altitudini mari vor apărea precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări puternice pe creste. Temperaturile maxime vor fi între 13 și 17 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade în depresiunile intramontane, unde se va produce brumă.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi instabilă, cu înnorări și averse slabe, mai ales în timpul zilei. Vântul va avea intensificări mai susținute decât în restul țării. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 19 grade, iar minimele între 6 și 9 grade.

Vremea de azi în București

În București, valorile termice vor marca o ușoară scădere față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza vor apărea averse de scurtă durată. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 17–19 grade, iar cea minimă de 6–8 grade.

Vremea în marile orașe

  • În Cluj-Napoca, vremea va fi relativ răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și condiții reduse de precipitații. Temperatura maximă se va situa între 15 și 17 grade, iar minima va coborî spre 2–4 grade, cu posibilitate de brumă în zonele periferice.
  • La Timișoara, vremea va fi mai blândă. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime vor atinge 18–20 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 5 și 7 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.
  • În Iași, vremea va fi mai instabilă. Cerul va fi temporar noros și vor apărea averse slabe, în special în cursul zilei. Temperatura maximă va fi de 15–17 grade, iar minima de 4–6 grade. Vântul va avea intensificări trecătoare.
  • La Craiova, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse izolate. Temperaturile maxime vor ajunge la 18–20 de grade, iar minimele vor fi de 5–7 grade. Vântul va sufla în general moderat.
  • În Constanța, vremea va fi influențată de prezența vântului mai intens. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor apărea averse slabe. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 18 grade, iar minimele între 7 și 9 grade.
  • La Brașov, vremea va fi mai rece, specifică zonelor intramontane. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 13–15 grade, iar minima poate coborî până la 0–2 grade, existând condiții pentru brumă dimineața.

CITEȘTE ȘI:  21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Meteorologii Accuweather anunță una dintre cele mai călduroase luni mai din istorie, în București. Avem prognoza completă

Dr. Cezar de la Desafio: Aventura, tată pentru a patra oară! Tocmai a făcut anunțul: ”În brațele noastre deja pline, se mai face loc pentru încă o inimioară”
Știri
Dr. Cezar de la Desafio: Aventura, tată pentru a patra oară! Tocmai a făcut anunțul: ”În brațele noastre…
Cum arată acum Ilknur Pintilie. Cu ce se ocupă faimoasa corespondentă Pro TV din Constanța
Știri
Cum arată acum Ilknur Pintilie. Cu ce se ocupă faimoasa corespondentă Pro TV din Constanța
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Mediafax
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și...
Zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn până pe 1 iunie 2026. Avertismentul astrologilor: „Evitați deciziile impulsive!”
Gandul.ro
Zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn până pe 1 iunie...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Adevarul
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te,...
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat...
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Click.ro
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului
Digi24
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic...
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
go4it.ro
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn până pe 1 iunie 2026. Avertismentul astrologilor: „Evitați deciziile impulsive!”
Gandul.ro
Zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn până pe 1 iunie 2026. Avertismentul...
