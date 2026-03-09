Acasă » Știri » Veronica, tânăra crescută de bunici. Părinții au plecat în străinătate, iar pe ea au lăsat-o cu durere în suflet

Veronica, tânăra crescută de bunici. Părinții au plecat în străinătate, iar pe ea au lăsat-o cu durere în suflet

De: Denisa Crăciun 09/03/2026 | 14:32
Veronica, tânăra crescută de bunici. Părinții au plecat în străinătate, iar pe ea au lăsat-o cu durere în suflet

Veronica, fosta concurentă de la Casa Iubirii sezonul 4, a trăit o copilărie foarte grea. Ea a povestit că a crescut fără părinți pentru că au plecat în străinătate și a fost lăsată în grija bunicilor și a altor rude. 

Câștigătoarea sezonului 4 a celebrei emisiuni Casa Iubirii, Veronica a mărturisit că a avut o copilărie plină de durere în suflet. Părinții ei au plecat pentru a face bani și pentru a duce un trai mai bun, iar pe ea au lăsat-o cu bunicii.

Deși a crescut cu oameni pe care îi cunoștea și pe care îi iubea, fata a povestit că părinții ei i-au lipsit mult. Pentru că rănile au fost adânci, ea își amintește perfect momentul în care s-a rupt de cei care i-au dat viață.

Povestea de viață a Veronicăi

Veronica a participat la emisiunea Casa Iubirii în sezonul 4. Ea a și câștigat concursul, iar de atunci a devenit cunoscută publicului. În cadrul emisiunii În Oglindă, ea s-a confesat și a povestit despre copilăria pe care a avut-o. Tânăra a explicat că ea și sora ei a fost nevoie să rămână în grija bunicilor și a altor rude, pentru că părinții au plecat peste hotare pentru a câștiga mai mulți bani.

Fosta concurentă a spus că și acum își amintește că era ora prânzului atunci când cei care i-au dăruit viață s-au dus în străinătate. Pentru ea și sora ei, timpul s-a oprit în loc atunci. Mama fetei a fost deschisă cu ea și le-a promis că se vor întoarce să le ia și pe ele. Promisiunea a fost îndeplinită mai târziu, iar Veronica nu a avut niciun dubiu, a avut încredere în mama ei. Cu toate acestea, dorul a fost mai presus de orice promisiune. Ea s-a confruntat foarte mult timp cu această durere și dezamăgire.

Nu a fost simplu! A fost foarte greu pentru că noi… cred că am stat fără ei vreo șase-șapte ani! E ceva curios în viață mea, că toate au câte o durabilitate de șapte ani!, a spus ea.

În cadrul emisiunii în care a fost invitată, ea a vorbit și despre dezamăgirile sentimentale pe care le-a trăit. Acum este într-o relație cu Ahmed, pe care l-a cunoscut la Casa Iubirii.

VEZI ȘI: Noii concurenți de la Casa Iubirii sezonul 4, emisiune prezentată de Andreea Mantea: „Se anunță un sezon interesant”

Motivul pentru care o familie cu 8 copii a ales să se întoarcă în România. De ce au plecat din Marea Britanie

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii
Știri
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți înscrie
Știri
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți…
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
go4it.ro
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți ...
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți înscrie
Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat ...
Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat imediat pe fani
Salariul uriaș oferit de fermierii din Germania pentru culegătorii de sparanghel. Nu mai găsesc muncitori
Salariul uriaș oferit de fermierii din Germania pentru culegătorii de sparanghel. Nu mai găsesc muncitori
Când e momentul corect să tai pomii din grădină. Greșeala care poate distruge producția de fructe
Când e momentul corect să tai pomii din grădină. Greșeala care poate distruge producția de fructe
Ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026. „War Machine” a ajuns direct pe primul ...
Ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026. „War Machine” a ajuns direct pe primul loc în top!
Vezi toate știrile
×