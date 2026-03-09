Veronica, tânăra crescută de bunici. Părinții au plecat în străinătate, iar pe ea au lăsat-o cu durere în suflet

Veronica, fosta concurentă de la Casa Iubirii sezonul 4, a trăit o copilărie foarte grea. Ea a povestit că a crescut fără părinți pentru că au plecat în străinătate și a fost lăsată în grija bunicilor și a altor rude.

Câștigătoarea sezonului 4 a celebrei emisiuni Casa Iubirii, Veronica a mărturisit că a avut o copilărie plină de durere în suflet. Părinții ei au plecat pentru a face bani și pentru a duce un trai mai bun, iar pe ea au lăsat-o cu bunicii.

Deși a crescut cu oameni pe care îi cunoștea și pe care îi iubea, fata a povestit că părinții ei i-au lipsit mult. Pentru că rănile au fost adânci, ea își amintește perfect momentul în care s-a rupt de cei care i-au dat viață.

Povestea de viață a Veronicăi

Veronica a participat la emisiunea Casa Iubirii în sezonul 4. Ea a și câștigat concursul, iar de atunci a devenit cunoscută publicului. În cadrul emisiunii În Oglindă, ea s-a confesat și a povestit despre copilăria pe care a avut-o. Tânăra a explicat că ea și sora ei a fost nevoie să rămână în grija bunicilor și a altor rude, pentru că părinții au plecat peste hotare pentru a câștiga mai mulți bani.

Fosta concurentă a spus că și acum își amintește că era ora prânzului atunci când cei care i-au dăruit viață s-au dus în străinătate. Pentru ea și sora ei, timpul s-a oprit în loc atunci. Mama fetei a fost deschisă cu ea și le-a promis că se vor întoarce să le ia și pe ele. Promisiunea a fost îndeplinită mai târziu, iar Veronica nu a avut niciun dubiu, a avut încredere în mama ei. Cu toate acestea, dorul a fost mai presus de orice promisiune. Ea s-a confruntat foarte mult timp cu această durere și dezamăgire.

Nu a fost simplu! A fost foarte greu pentru că noi… cred că am stat fără ei vreo șase-șapte ani! E ceva curios în viață mea, că toate au câte o durabilitate de șapte ani!, a spus ea.

În cadrul emisiunii în care a fost invitată, ea a vorbit și despre dezamăgirile sentimentale pe care le-a trăit. Acum este într-o relație cu Ahmed, pe care l-a cunoscut la Casa Iubirii.

