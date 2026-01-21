Ce n-a văzut publicul la Casa iubirii. Câștigătoarea emisiunii rupe tăcerea: “Mi-a fost foarte greu”

Drumul Veronicăi Costin în „Casa iubirii” nu a fost deloc unul ușor. Venită din Portugalia, cu o mentalitate diferită și pusă rapid sub lupa publicului, tânăra a trecut prin momente dificile și o presiune constantă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, câștigătoarea reality-show-ului vorbește despre transformarea ei, despre iubire și despre începutul unei vieți noi, departe de camerele de filmat.

Veronica nu este doar câștigătoarea sezonului 4 din „Casa iubirii”, ci și una dintre cele mai discutate prezențe ale competiției. Psiholog de profesie, stabilită o perioadă în Portugalia, ea a intrat în emisiune cu gândul că experiența va fi o formă de terapie. Ce a urmat a fost un proces intens de transformare, adaptare și asumare, pe care Veronica îl descrie acum, pas cu pas, într-un interviu sincer pentru CANCAN.RO.

CANCAN.RO: Ai câștigat sezonul al patrulea din „Casa iubirii”. Ce ai simțit când ți-ai auzit numele?

Veronica: Pe moment, starea aceea de euforie nu prea îți permite să simți multe lucruri. M-am bucurat foarte mult! Pot să spun că mă așteptam în proporție de 50-50 să fiu câștigătoare. Apoi, de la emoții, știe toată România ce s-a întâmplat, m-am împiedicat și am căzut. Dar mi-am revenit rapid! Eu cred că asta o să-mi poarte noroc!

CANCAN.RO: S-a terminat sezonul 4, însă a început ceva frumos pentru tine. Ne poți dezvălui ce urmează în plan personal, dar și profesional?

Veronica: În plan personal, da. Relația cu Ahmed este ceva foarte frumos, mă bucur că acum avem cum să ne cunoaștem și mai bine, să ne descoperim, tot timpul din lume e în fața noastră. La nivel profesional, încă încerc să mă stabilizez un pic. Nu pot spune în acest moment că am ceva bine definit sau bine pus la punct, dar vedem pe viitor ce va fi.

CANCAN.RO: Ce e diferit între tine și partenerul tău în primele zile petrecute în afara „Casei iubirii”?

Veronica: După competiție noi nici nu am stat atât de mult împreună, nu văd o diferență foarte mare. Suntem, în schimb, mult mai apropiați decât eram în emisiune. Avem, în sfârșit, acel timp pe care ni-l doream amândoi să-l petrecem împreună. Asta ar fi diferența, că suntem mai apropiați și că, de aici înainte, ne vom descoperi și mai mult unul pe celălalt.

Criticată pentru fizic, mers și felul de a vorbi

CANCAN.RO: Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o datorită participării la reality show?

Veronica: Cred că ce am învățat eu în „Casa iubirii” este un lucru foarte important. Eu mereu mi-am spus părerea așa cum o simțeam. Sunt și sinceră, și directă de fel. Însă am învățat în „Casa iubirii” că trebuie să mai avem și un filtru uneori, chiar dacă atunci când vorbim nu jignim pe nimeni. Adevărul poate să doară… Când îl spunem cu alte cuvinte, gândindu-ne și la celălalt, poate fi mult mai ușor de acceptat.

CANCAN.RO: Ce ai vrea să știe oamenii despre tine dincolo de lumina reflectoarelor?

Veronica: Aș vrea să știe că sunt exact așa cum m-au cunoscut ei pe ecrane, nu sunt diferită, poate un pic mai retrasă uneori. Cum m-au văzut în casă sunt și în viața reală. Pot să spun că mi-a fost foarte greu. Eu a trebuit să-mi câștig publicul, încetul cu încetul.

Mi-a fost foarte greu la început, pentru că nu eram înțeleasă. Pe lângă faptul că vin dintr-o țară străină (n.r. Portugalia) și vedeam lucrurile într-un anumit mod, mi-a fost oarecum greu să mă adaptez, să înțeleg că aici e vorba de o cultură diferită, chiar dacă vorbim aceeași limbă.

Mi-a fost foarte greu să știu și să accept că unii oameni nu mă înțeleg. Dar cred că, într-un final, am reușit să ajung la inimile multor oameni. Pe mine m-au afectat comentariile negative. Cred că am fost o concurentă care, la început, a primit cele mai multe comentarii negative. Fiecare își spunea o părere despre fizicul meu, despre mersul meu, despre cum vorbesc.

Oamenii găseau în orice un motiv de discuție și de critică, dar pe parcurs am început să nu mai fiu atentă la asta și să mă axez mai mult pe cei care mă susțin, pentru că primeam, în același timp, și mesaje destul de frumoase, și nu erau puține. Am decis să fac ce e mai bine pentru mine, adică să ignor oamenii care nu mă acceptă, nu mă iubesc, și m-a ajutat foarte mult lucrul acesta.

Eu accept critica, însă trebuie să fie una fondată. Cred că am făcut față. De la jumătatea sezonului încoace pot să spun că a început să mă perceapă publicul, să înțeleagă cum sunt de fapt și ce vreau să transmit în casă.

CANCAN.RO: Ce are Veronica de acum și nu avea Veronica de la începutul sezonului al patrulea? Și ce avea Veronica de la început și nu mai are Veronica de acum?

Veronica: Eu cred că m-am completat cu mai multe calități pe parcurs. Mai multă maturitate am cu siguranță. Curaj aveam și atunci, acum e mai consolidat curajul meu de a vorbi, de a merge mai departe, de a reîncepe de la zero, indiferent de situație.

Eu pot să spun că în „Casa iubirii” am fost ca pasărea Phoenix. M-am ridicat din cenușă. Când am intrat în casă, am și zis că aveam așteptarea ca „Casa iubirii” să fie o terapie pentru mine și așa a și fost. Nu cred că am pierdut din calitățile mele. Defecte oricum aveam. Probabil am mai lucrat la unele dintre ele…

CANCAN.RO: Poate exista romantism când vorbim despre găsirea iubirii și începerea unei relații într-un loc unde există reflectoare și camere de filmat?

Veronica: Am fost norocoasă să-mi întâlnesc dragostea în „Casa iubirii” și totul să fie romantic, frumos, dar, în același timp, a fost și greu. Nu este imposibil, dar trebuie să ai și un pic de noroc. Mă bucur pentru că m-a ajutat participarea la „Casa iubirii”, această emisiune a creat un context foarte bun ca povestea aceasta să prindă viață.

CANCAN.RO: Cum te-a ajutat meseria de psiholog să-ți înțelegi colegii și, mai ales, pe tine însăți, în așa fel încât să evoluezi în cadrul show-ului?

Veronica: Eu, când am intrat în emisiune, am pus deoparte și m-am detașat complet de ceea ce înseamnă psihologia și profesia mea, tocmai pentru că nu am mers acolo să fiu psiholog.

De multe ori oamenii mă judecă: „Cum poate un psiholog să facă așa?”. Eu nu am mers să fiu psiholog. Am fost eu în totalitate, adică Veronica. Am încercat să nu amestec lucrurile.

M-a ajutat să-mi înțeleg stările mele emoționale și să le gestionez mai bine. Nu pot să spun că profesia mea m-a ajutat să câștig competiția sau inimile oamenilor. Eu am fost în totalitate eu, Veronica, și nu psihologul.

CANCAN.RO: Unde va fi acasă pentru tine și Ahmed?

Veronica: Cred că acasă pentru noi, atâta timp cât vom fi împreună, va fi unul lângă celălalt.

CANCAN.RO: Există provocări în relație pe care abia acum le-ați înțeles?

Veronica: Ce pot să spun este că suntem pregătiți pentru viitoarele provocări. Noi încă nu ne-am întâlnit cu rutina, dacă pot să spun așa. Am avut puțin timp de când am ieșit din casă, dar sunt sigură că vom face față cu brio la orice ne-ar apărea în cale

VEZI ȘI: Cum s-a schimat relația lui Dorobanțu cu Naomi după „Casa iubirii”. Câștigătorul sezonului 4, dezvăluiri fără perdea: “M-am simțit eliberat”

CITEȘTE ȘI: Roxana Ciuhulescu, drama cumplită prin care trece la început de 2026: „Mama mea suferă de cancer”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.