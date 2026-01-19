Cum s-a schimat relația lui Dorobanțu cu Naomi după „Casa iubirii”. Câștigătorul sezonului 4, dezvăluiri fără perdea: “M-am simțit eliberat”

După finala sezonului 4 din „Casa iubirii”, viața lui Dorobanțu a intrat într-o etapă complet nouă. Departe de camerele de filmat și de presiunea competiției, câștigătorul reality-show-ului de la Kanal D vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum s-a schimbat relația cu Naomi în afara casei, despre planurile de mutare împreună și despre lecțiile dure pe care le-a învățat în timpul emisiunii.

Finala sezonului 4 din „Casa iubirii” i-a adus lui Dorobanțu nu doar trofeul, ci și începutul unei vieți complet diferite alături de Naomi. Departe de camerele de filmat, presiunea competiției și regulile impuse în casă, relația lor a intrat într-o etapă nouă, cu mai multă apropiere, planuri concrete și decizii asumate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, câștigătorul reality-show-ului de la Kanal D povestește ce s-a schimbat între el și partenera lui după final, cum arată viața lor în afara emisiunii și ce provocări au descoperit abia acum.

„Am simțit că mi s-a luat o piatră de pe inimă”

CANCAN.RO: Ai câștigat sezonul al patrulea din „Casa Iubirii”. Ce ai simțit când ți-ai auzit numele?

Denis Dorobanțu:

Îți spun sincer că nu mai țin minte exact momentul în sine, ce am simțit atunci, dar știu că am simțit o bucurie extraordinară, o emoție puternică și m-am uitat la Naomi, am văzut-o că are lacrimi în ochi, fugea spre mine și parcă mi s-au înmuiat așa picioarele si am uitat de tot. Naomi a alergat spre mine când mi-am auzit numele și în momentul în care stăteam cu ea în brațe, mă gândeam la mama și mă gândeam parcă așa la tot parcursul meu în „Casa iubirii” și la tot greul pe care l-am simțit atâta timp cât am fost acolo și parcă mi s-a luat, așa, o piatră de pe inimă. M-am simțit foarte eliberat și abia așteptam să iau telefonul și să-i trimit mesaj mamei că am câștigat. Nu știu ce a spus pe moment, pentru că eu doar i-am spus „am luat!” și am sunat-o după o oră, după ce s-a terminat cu toate interviurile, după ce ne-am mai liniștit puțin, și plângea în hohote, deci plângea ca un copil.

CANCAN.RO: S-a terminat sezonul 4, însă a început ceva frumos pentru tine. Ne poți dezvălui ce urmează în plan personal, dar și profesional?

Denis Dorobanțu: S-a terminat sezonul 4 în „Casa iubirii” și a început primul sezon din viața noastră, a mea și a lui Naomi, atât împreună, cât și separat, pentru că, na, cum e în orice relație. Vreau să reluăm partea asta de social media și dacă mă ajută Dumnezeu să continui treaba asta cu imobiliarele pe care am început-o la Timișoara. Dacă nu, să-mi deschid ceva, încă nu am lucrurile clare pe partea profesională. Iar cu Naomi așteptăm să ne mutăm împreună. Suntem foarte hotărâți.

Am fost și am vizionat fel și fel de apartamente și trebuie să luăm o decizie. Iar zilele următoare, cu siguranță, ne vom muta împreună.

CANCAN.RO: Ce e diferit între tine și partenera ta în primele zile petrecute în afara Casei Iubirii?

Denis Dorobanțu: E mult mai lipicioasă, în primul rând. O să spun ceva ce nu știu dacă am spus public. Am avut niște discuții cu Naomi în emisiune referitor la modul în care ne spunem „te iubesc” şi de câte ori să facem lucrul ăsta. Ea, în trecut, îmi spunea că era mai rezervată și că spunea de mai puține ori pentru că se simțea mai puternică astfel. Asta era explicația ei. Și acum am ajuns să ne spunem „te iubesc” foarte des. Adică nu o dată, de două ori pe zi. Foarte, foarte, foarte des. Și a venit din partea ei treaba asta. Pentru că eu, oricum, eram așa. Am încercat să mă mulez după ea și să spun „Dacă nu-i place să-i spun de multe ori că o iubesc, nu-i spun”. Dar văd că ea o spune mai des decât în trecut.

CANCAN.RO: Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o datorită participării la reality show?

Denis Dorobanțu: Am învățat foarte multe lecții. Uite, un lucru pe care l-am simțit foarte, foarte adânc și am avut de suferit din prisma lui, a fost următorul lucru: „Pe cine nu o lași să moară nu o să te lase să trăiești.” Dar oricum nu pot să aplic lucrul ăsta, pentru că eu așa m-am construit ca om. Chiar dacă văd că-mi faci rău și ție nu-ți este bine, tot aș vrea să-ți dau o mână de ajutor.

CANCAN.RO: Ce ai vrea să știe oamenii despre tine dincolo de reflectoare?

Denis Dorobanțu: Nu aș vrea să știe nimic despre mine în plus. Eu ăsta sunt. Și cred că singurul lucru pe care aș vrea să-l spun este că ce-au văzut în emisiune se întâmplă și în afară. Poate sunt mai dezinvolt în afară, poate sunt mai vorbăreț, poate sunt mai pozitiv, pentru că în „Casa iubirii” eram foarte apăsat de tot ceea ce se întâmpla acolo, toată lumea a fost pe mine.

CANCAN.RO: Cum simți că te-a ajutat participarea la sezonul 3 să evoluezi ca om, ca bărbat și concurent în sezonul 4?

Denis Dorobanțu: „Casa iubirii” nu m-a ajutat să fiu o versiune mult mai bună a mea în general și în viața de zi cu zi. Văd lucrurile diferit la modul că pot să înțeleg că toți suntem diferiți și fiecare are părerea lui și trebuie să ne acceptăm așa cum suntem și să nu schimbăm omul de lângă noi. Am învățat în „Casa iubirii” că nu trebuie să am încredere în nimeni, ci să am mai multă încredere în mine. Am învățat în „Casa iubirii” că nu trebuie să te intereseze ceea ce spune lumea. Am învățat în „Casa iubirii” să ai încredere în tine și în propriile tale gânduri. Categoric că m-a ajutat participarea mea în sezonul 3, cele două sau trei luni pe care le-am petrecut acolo, pentru că am prins experiență, am văzut cum se pun întrebările, am văzut că trebuie să ai timingul ăla să intervii în subiect, să nu te bagi peste toată lumea, să te faci auzit în fața telespectatorului, pentru că poate eu vorbeam, dar în momentul în care cineva era mai aproape de microfon decât mine mă acoperea. Adică trebuia să simt când sa vorbesc.

CANCAN.RO: Dacă te-ai uita la edițiile din „Casa Iubirii”, căror momente le-ai da skip?

Denis Dorobanțu: Momentelor în care lumea nu mă înțelegea sau nu voia să mă înțeleagă. Și momentelor în care mă certam sau ridicam tonul. Am avut și niște dispute cu fetele acolo, iarăși la lucrurile alea nu m-aș mai uita deloc.

CANCAN.RO: Ce răni a deschis și ce răni a închis Casa Iubirii?

Denis Dorobanțu: Consider că am avut o rană din trecut, foarte adâncă, din fosta mea relație, dar cred că în momentul în care am pășit în „Casa iubirii” eram vindecat cam 85%. În momentul în care, nu știu, a trecut timpul, am ajuns la concluzia că, după ceva timp, eu știu, hai să zic că din sezonul 4, m-am vindecat complet de trecut.

CANCAN.RO: Unde va fi acasă pentru tine și Naomi?

Denis Dorobanțu: La București. Dar oriunde am fi împreună, acolo va fi acasă. Nu contează unde. Ori că este alt oraș, ori că este alt apartament față de cel în care am stat până acum, nu mă deranjează. Doar vreau să fim împreună, să fim fericiți și asta este ceea ce contează.

Relația din afara casei: adevărata provocare

CANCAN.RO: Există provocări în relație pe care abia acum le-ați înțeles mai bine?

Denis Dorobanțu: Cred că tot ce se întâmplă este o provocare. Contează cum gestionăm toate situațiile. Contează să ne înțelegem unul pe altul, să ne acceptăm unul pe altul, să vorbim foarte mult, să discutăm, să lăsăm din orgoliu, să nu mai fim încăpățânați. Când vedem că celălalt e încăpățânat, să lase celălalt de la el. Cred că da, o relație este o provocare pentru oricine iese din „Casa iubirii”. Pentru că te-ai atașat de un om în casă și, ipotetic vorbind, dacă omul respectiv a fost într-un fel în casă și te lovești de alt om în afară, acolo va fi o problemă.

