1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect banal acasă. Puțini știu că are termen de valabilitate între 2 și 5 ani

De: Elisa Tîrgovățu 23/04/2026 | 15:48
Mulți conducători auto consideră echiparea mașinii un detaliu minor. Însă, legislația din România este foarte clară: lipsa unor dotări esențiale poate atrage sancțiuni serioase și, mai grav, poate pune în pericol vieți. Trusa medicală, stingătorul și triunghiurile reflectorizante nu sunt opționale, ci obligatorii pentru orice autovehicul care circulă pe drumurile publice.

Potrivit legislației rutiere în vigoare, fiecare autoturism trebuie echipat cu o trusă de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate. Acest regulament este prevăzut Ordonanța de Urgență nr. 195/2002.

Autoritățile transmit că aceste echipamente nu trebuie privite ca o simplă obligație legală, ci ca un element esențial de siguranță. În cazul unui accident, primele minute sunt decisive, iar existența dotărilor necesare poate contribui semnificativ la limitarea consecințelor și la protejarea celor implicați.

Sancțiuni contravenționale de până la 1.000 de lei pentru cei care nu au acest obiect

Puțini șoferi conștientizează cât de importantă este trusa de prim ajutor. Aceasta trebuie să conțină elemente esențiale precum bandaje, dezinfectant, mănuși, plasturi sau chiar dispozitive speciale pentru respirație asistată.

De precizat este faptul că trusa are termen de valabilitate, de regulă între 2 și 5 ani. După expirare, aceasta trebuie înlocuită în totalitate, nu doar parțial.

În același timp, o informație importantă pentru șoferi este legată de amenzile usturătoare pe care le riscă cei care nu se conformează. Lipsa sau expirarea echipamentelor obligatorii este sancționată cu 4-5 puncte de amendă, adică între 810 și peste 1.000 de lei.

Totodată, există posibilitatea ca aceste sancțiuni contravenționale să crească începând cu a doua jumătate a anului 2026, odată cu majorarea punctului de amendă. Prin urmare, o simplă neglijență ar putea depăși suma de 1.200 de lei.

Pe de altă parte, un alt obiect care ar trebui să fie nelipsit din autoturismele șoferilor îl reprezintă triunghiul reflectorizant. Acesta trebuie plasat în cazul unei opriri de urgență pentru a semnaliza prezența mașinii pe carosabil.

Chiar dacă nu au termen de expirare, triunghiurile reflectorizante trebuie să fie în stare perfectă și omologate conform standardelor internaționale.

CITEȘTE ȘI: Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta

Amendă de 800 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Ce prevede legea

Iți recomandăm
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
Știri
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul…
Zodia care va trece prin clipe grele pe final de aprilie. Mihai Voropchievici: „Privește fiecare obstacol ca pe o lecție!”
Știri
Zodia care va trece prin clipe grele pe final de aprilie. Mihai Voropchievici: „Privește fiecare obstacol ca pe…
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Mediafax
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern!
Gandul.ro
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern!
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Nu-l vinde și nu-l arunca. Ce poate face telefonul vechi pe care îl ignori de ani de zile
Mediafax
Nu-l vinde și nu-l arunca. Ce poate face telefonul vechi pe care îl...
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Click.ro
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
Digi 24
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea...
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern!
Gandul.ro
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu ...
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
Andreea Popescu, gest bizar față de partenera de dans a lui Rareș Cojoc. Detaliul care a stârnit ...
Andreea Popescu, gest bizar față de partenera de dans a lui Rareș Cojoc. Detaliul care a stârnit un val de controverse, după ce a semnat actele de divorț
BANC | O tipă se îmbolnăvește și este internată la spital
BANC | O tipă se îmbolnăvește și este internată la spital
Zodia care va trece prin clipe grele pe final de aprilie. Mihai Voropchievici: „Privește fiecare ...
Zodia care va trece prin clipe grele pe final de aprilie. Mihai Voropchievici: „Privește fiecare obstacol ca pe o lecție!”
Cine este femeia care a crescut-o pe Amna, în lipsa părinților: ”A fost îngerul meu păzitor!”
Cine este femeia care a crescut-o pe Amna, în lipsa părinților: ”A fost îngerul meu păzitor!”
Test de personalitate | Călimara, cartea sau globul? Alege un obiect și vei afla ce fel de om ești, ...
Test de personalitate | Călimara, cartea sau globul? Alege un obiect și vei afla ce fel de om ești, de fapt
Vezi toate știrile