1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect banal acasă. Puțini știu că are termen de valabilitate între 2 și 5 ani

Mulți conducători auto consideră echiparea mașinii un detaliu minor. Însă, legislația din România este foarte clară: lipsa unor dotări esențiale poate atrage sancțiuni serioase și, mai grav, poate pune în pericol vieți. Trusa medicală, stingătorul și triunghiurile reflectorizante nu sunt opționale, ci obligatorii pentru orice autovehicul care circulă pe drumurile publice.

Potrivit legislației rutiere în vigoare, fiecare autoturism trebuie echipat cu o trusă de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate. Acest regulament este prevăzut Ordonanța de Urgență nr. 195/2002.

Autoritățile transmit că aceste echipamente nu trebuie privite ca o simplă obligație legală, ci ca un element esențial de siguranță. În cazul unui accident, primele minute sunt decisive, iar existența dotărilor necesare poate contribui semnificativ la limitarea consecințelor și la protejarea celor implicați.

Sancțiuni contravenționale de până la 1.000 de lei pentru cei care nu au acest obiect

Puțini șoferi conștientizează cât de importantă este trusa de prim ajutor. Aceasta trebuie să conțină elemente esențiale precum bandaje, dezinfectant, mănuși, plasturi sau chiar dispozitive speciale pentru respirație asistată.

De precizat este faptul că trusa are termen de valabilitate, de regulă între 2 și 5 ani. După expirare, aceasta trebuie înlocuită în totalitate, nu doar parțial.

În același timp, o informație importantă pentru șoferi este legată de amenzile usturătoare pe care le riscă cei care nu se conformează. Lipsa sau expirarea echipamentelor obligatorii este sancționată cu 4-5 puncte de amendă, adică între 810 și peste 1.000 de lei.

Totodată, există posibilitatea ca aceste sancțiuni contravenționale să crească începând cu a doua jumătate a anului 2026, odată cu majorarea punctului de amendă. Prin urmare, o simplă neglijență ar putea depăși suma de 1.200 de lei.

Pe de altă parte, un alt obiect care ar trebui să fie nelipsit din autoturismele șoferilor îl reprezintă triunghiul reflectorizant. Acesta trebuie plasat în cazul unei opriri de urgență pentru a semnaliza prezența mașinii pe carosabil.

Chiar dacă nu au termen de expirare, triunghiurile reflectorizante trebuie să fie în stare perfectă și omologate conform standardelor internaționale.

