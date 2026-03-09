Acasă » Știri » Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta

De: Iancu Tatiana 09/03/2026 | 09:55
Dacă de curând v-a expirat permisul, trebuie să știți că ar fi de preferat să vă urcați într-un mijloc de transport în comun, ori într-un taxi și să mergeți să îl schimbați. Asta numai în cazul în care nu vreți să luați o amendă usturătoare dacă sunteți prinși la volanul automobilului, iar carnetul auto este ieșit din valabilitate. Legislația tratează cu seriozitate acest fapt și conducerea unui autovehicul fără ca șoferul să aibă un permis valabil reprezintă o contravenție și este taxată.

Chiar dacă majoritatea șoferilor încearcă să se justifice atunci când sunt depistați de organele de poliție, orice declarație este inutilă. În România, să ai permis expirat reprezintă același lucru ca și atunci când nu l-ai avea. Totuși, vă recomandăm să verificați datele înainte să părăsiți locuința.

Ce riscă șoferii

Categoria B a permisului de conducere are, în cele mai multe cazuri, o valabilitate de 10 ani de la data în care a fost eliberat. Ceea ce înseamnă că o dată cu ieșirea din termen a acestuia, șoferii riscă să fie sancționați cu o amendă din clasa a III-a de sancțiuni. Adică, cei care se aventurează și conduc fără griji pot primi între 6 și 8 puncte penalizare. Suma de bani pe care trebuie să o plătească variază în funcție de câte puncte de amendă sunt oferite, dar abaterea îi poate face pe șoferi să scoată din buzunare de la 1.215 de lei și până la 1.620 de lei, în cel mai rău caz. Polițiștii pot confisca actul de conducere și pot interzice continuarea deplasării până la reînnoirea acestuia. Este important de reținut că, indiferent de perioada care a trecut de la expirarea permisului, conducerea unei mașini reprezintă o contravenție.

Codul Rutier are reguli stricte pentru șoferi, indiferent de categoria de automobile pe care aceștia o conduc. Fapta de a te urca la volanul mașinii, în contextul în care permisul tău este suspendat, este pedepsită, potrivit Art. 101 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurrile publice:

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;

2. conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu a preschimbat permisul de conducere naţional românesc la schimbarea domiciliului sau reşedinţei, în termenul prevăzut de lege;

3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;

4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevăzute de lege, conform OUG 195/2002.

