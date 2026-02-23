Acasă » Știri » Abaterea din trafic care îți poate aduce suspendarea permisului. Mulți nu o cunosc

Abaterea din trafic care îți poate aduce suspendarea permisului. Mulți nu o cunosc

De: Anca Chihaie 23/02/2026 | 17:33
Abaterea din trafic care îți poate aduce suspendarea permisului. Mulți nu o cunosc
Abaterea din trafic care îți poate aduce suspendarea permisului. Mulți nu o cunosc

Utilizarea luminilor de drum în mod necorespunzător rămâne o practică frecvent întâlnită în trafic, însă noile prevederi ale Codului Rutier 2025 atrag atenția că această metodă poate fi sancționată sever. Mai exact, aprinderea și stingerea rapidă a fazei lungi, cunoscută popular sub numele de „flash”, poate fi considerată o formă de comportament agresiv și poate duce la amenzi consistente, dar și la suspendarea temporară a permisului de conducere.

Abaterea din trafic care îți poate aduce suspendarea permisului

Conform regulamentului actualizat, utilizarea intermitentă a fazei lungi este, în general, interzisă atunci când există alte vehicule în apropiere. În astfel de situații, șoferii care recurg la flash-uri pentru a intimida sau presa alți participanți la trafic riscă sancțiuni. Astfel, simpla folosire a fazei lungi în fața unui alt vehicul care circulă în aceeași direcție poate atrage o amendă cuprinsă între 330 și 495 de lei și două puncte de penalizare. În cazurile mai grave, când flash-urile sunt folosite repetat sau agresiv, legea prevede amenzi de până la 825 de lei și chiar suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Există, totuși, situații în care utilizarea fazei lungi rămâne legală și chiar recomandată. Pe drumuri neaglomerate, în timpul nopții, aprinderea fazei lungi poate crește vizibilitatea și siguranța fără a deranja alți șoferi. De asemenea, flash-urile pot fi folosite pentru semnalarea unor pericole imediate, cum ar fi obstacole pe carosabil, animale sau accidente, pentru a preveni incidentele.

În practică, șoferii folosesc flash-urile și în alte contexte, unele acceptabile, altele problematice. Printre acestea se numără semnalarea prezenței unui radar sau a unui echipaj de poliție, acordarea de prioritate altor vehicule la intersecții sau solicitarea eliberării unei benzi de circulație pe drumurile rapide. Deși aceste gesturi sunt întâlnite frecvent, ele pot fi interpretate ca agresive dacă devin repetitive sau dacă urmăresc intimidarea altor conducători auto.

Pe lângă utilizarea flash-urilor, Codul Rutier 2025 evidențiază și alte manevre considerate agresive sau periculoase. Printre acestea se numără deplasarea frecventă între benzi pentru a depăși mai multe vehicule, circulația la o distanță foarte mică față de alte mașini, schimbarea bruscă a vitezei fără motiv justificat sau folosirea repetată a claxonului și a luminilor pentru a presa alți șoferi. Mersul cu spatele pentru a intimida alte vehicule sau derapajele controlate intenționate pentru a efectua întoarceri pe drum public sunt, de asemenea, incluse în lista comportamentelor sancționabile.

CITEŞTE ŞI: Semnul rutier care te lasă fără 1.000 de lei. Puțini șoferi știu ce trebuie să facă atunci când îl văd

Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Știri
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta…
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Știri
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și…
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în ...
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în ...
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile ...
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Vezi toate știrile
×