Abaterea din trafic care îți poate aduce suspendarea permisului. Mulți nu o cunosc

Utilizarea luminilor de drum în mod necorespunzător rămâne o practică frecvent întâlnită în trafic, însă noile prevederi ale Codului Rutier 2025 atrag atenția că această metodă poate fi sancționată sever. Mai exact, aprinderea și stingerea rapidă a fazei lungi, cunoscută popular sub numele de „flash”, poate fi considerată o formă de comportament agresiv și poate duce la amenzi consistente, dar și la suspendarea temporară a permisului de conducere.

Abaterea din trafic care îți poate aduce suspendarea permisului

Conform regulamentului actualizat, utilizarea intermitentă a fazei lungi este, în general, interzisă atunci când există alte vehicule în apropiere. În astfel de situații, șoferii care recurg la flash-uri pentru a intimida sau presa alți participanți la trafic riscă sancțiuni. Astfel, simpla folosire a fazei lungi în fața unui alt vehicul care circulă în aceeași direcție poate atrage o amendă cuprinsă între 330 și 495 de lei și două puncte de penalizare. În cazurile mai grave, când flash-urile sunt folosite repetat sau agresiv, legea prevede amenzi de până la 825 de lei și chiar suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Există, totuși, situații în care utilizarea fazei lungi rămâne legală și chiar recomandată. Pe drumuri neaglomerate, în timpul nopții, aprinderea fazei lungi poate crește vizibilitatea și siguranța fără a deranja alți șoferi. De asemenea, flash-urile pot fi folosite pentru semnalarea unor pericole imediate, cum ar fi obstacole pe carosabil, animale sau accidente, pentru a preveni incidentele.

În practică, șoferii folosesc flash-urile și în alte contexte, unele acceptabile, altele problematice. Printre acestea se numără semnalarea prezenței unui radar sau a unui echipaj de poliție, acordarea de prioritate altor vehicule la intersecții sau solicitarea eliberării unei benzi de circulație pe drumurile rapide. Deși aceste gesturi sunt întâlnite frecvent, ele pot fi interpretate ca agresive dacă devin repetitive sau dacă urmăresc intimidarea altor conducători auto.

Pe lângă utilizarea flash-urilor, Codul Rutier 2025 evidențiază și alte manevre considerate agresive sau periculoase. Printre acestea se numără deplasarea frecventă între benzi pentru a depăși mai multe vehicule, circulația la o distanță foarte mică față de alte mașini, schimbarea bruscă a vitezei fără motiv justificat sau folosirea repetată a claxonului și a luminilor pentru a presa alți șoferi. Mersul cu spatele pentru a intimida alte vehicule sau derapajele controlate intenționate pentru a efectua întoarceri pe drum public sunt, de asemenea, incluse în lista comportamentelor sancționabile.