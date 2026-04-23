Pluto staționează în Vărsător (3–9 mai 2026): posibile escaladări în Ucraina și Orientul Mijlociu. Vin schimbări majore

În perioada 3-9 mai 2026, Pluto va staționa în zodia Vărsătorului și își va amplifica energia de mai multe ori. Influența acestei planete va deveni densă, concentrată și nemișcată. Află, în rândurile următoare, cum va impacta această staționare conflictele dintre Rusia–Ucraina și SUA-Iran!

Pluto este planeta vieții și a morții, a proceselor ireversibile, a transformărilor dure care te schimbă la interior și a extremelor. Energia acestei planete acționează lent, profund și inevitabil, potrivit astrologei Marina Sokolova, citată de TSN.ua.

Pluto staționează în Vărsător în mai 2026

Staționarea acestei planete aduce o influență intensă, concentrată, imobilă – ca și când realitatea face o mică pauză înainte de o nouă schimbare. În Vărsător, Pluto are o poziție de slăbiciune, fapt ce duce la amplificarea tensiunii interioare.

Energia transformării ajunge la maximum când semnul zodiacal nu suportă presiunea, când respinge controlul și caută libertatea. Procesele legate de eliberare, reînnoire, distrugerea sistemelor vechi și crearea altora noi se resimt mai intens în această perioadă. Este un moment de cotitură.

Ce energii are zodia Vărsător

Semnul acesta zodiacal are o energie asociată cu colectivul, societatea, libertatea, viitorul și tehnologia. În perioada 3-9 mai 2026, energia va trece printr-un punct puternic de tensiune. Sistemele mari și procesele colective devin vizibile și sensibile.

Această perioadă va fi resimțită și mai intens în context de război. Pluto în Vărsător va aduce în atenție discuții despre supraviețuirea societății, reziliența ei, coeziunea internă și capacitatea de adaptare la noi condiții.

Cum afectează Pluto staționar războiul din Ucraina

În perioada 3-9 mai, tensiunea și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei pot atinge niveluri maxime. Presiunea va fi și mai intensă asupra colectivului. La nivel global, energia lui Pluto staționar în Vărsător poate aduce escaladări ale conflictului din Orientul Mijlociu – structurile vechi se vor ciocni mai abitir cu cele noi și confruntările se vor intensifica.

Pluto va pune reflectorul pe punctele slabe ale sistemelor societății – politice, economice și sociale. Va indica unde este nevoie de revizuire, de actualizare sau de o reconstrucție de la zero. Energia acestei planete care va staționa în Vărsător va evidenția tot ceea ce este epuizat și va declanșa procese care vor duce la o transformare lentă, dar inevitabilă.

La nivel de societate, vom trece printr-o perioadă în care structura relațiilor se va schimba. Mecanismele pe care le știm vor ceda, iar vulnerabilitățile devin prea evidente pentru a mai fi ignorate. Zonele unde sistemul nu mai rezistă presiunii vor fi evidențiate de Pluto, pentru ca oamenii să știe unde să refacă structurile învechite. Singurul minus este că energia nu e rapidă, doar inevitabilă. În perioada 3-9 mai se declanșează procese care vor duce la transformări majore.

Pluto retrograd în Vărsător

Între 10 mai și 20 octombrie 2026, Pluto va retrograda în Vărsător. Acest aspect va porni un proces de reevaluare: a acordurilor sociale, a distribuției resurselor, a responsabilităților, a rolului tehnologiei și a relațiilor dintre oameni. Energia colectivă se întoarce spre interior și societatea va reflecta asupra schimbărilor necesare pentru a evolua.

Pluton nu distruge fără un scop: elimină ceea ce nu mai funcționează. Această planetă readuce în prim-plan anumite întrebări: ce ne face mai puternici, ce ne unește, ce trebuie schimbat?

Pluto aduce tensiuni între 3 și 9 mai

Staționarea planetei în zodia Vărsător va aduce tensiuni și va arăta exact unde este nevoie de transformare. Retrogradarea ulterioară a planetei oferă șansa de a regândi abordările și de a elimina modele învechite. Se pregătește terenul pentru schimbări viitoare. Este o etapă de muncă interioară la nivel colectiv.

Pluton va amplifica temele legate de supraviețuire, limite și transformări profunde. Luna plină în Scorpion din 1 mai va stabili tonul energetic pentru următoarele două săptămâni. În zilele de staționare, influențele pot fi și mai intense. Câmpul colectiv devine mai sensibil și procesele ascunse ies la iveală.

Din perspectiva războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu, influențele astrologice pot amplifica presiunea emoțională. Pot scoate la iveală crizele care au fost ignorate prea mult timp, lucrurile care trebuie reevaluate și restartate. Milioane de oameni vor trece prin schimbări interioare profunde.

Pluto în mitologia antică

Pluton (sau Hades) păzea granițele dintre lumi. Era stăpânul a ceea ce este ascuns și gardianul forțelor care guvernează viața și moartea. Regatul său era un spațiu al adevărului. Tot ceea ce era lipsit de esență acolo dispărea, iar ceea ce era autentic rămânea. Pluton nu căuta gloria și nu participa la disputele zeilor.

Se mișca în tăcere, dar inevitabil. Era respectat chiar și de cei care se temeau de el. Nimic nu îi scăpa privirii. Miturile spun că avea o cască a invizibilității și, cu ajutorul ei, se deplasa, fără să fie văzut, între cele două lumi. Cu această cască, zeița Atena și eroul Perseu au învins-o pe Meduza.

Natura energiei lui Pluto este profundă, ascunsă, transformatoare. Nu distruge zgomotos, ci schimbă structura în mod ireversibil.

Cel mai cunoscut mit al lui Pluto

Cel mai cunoscut mit despre acest zeu este cel al Persefonei. După ce o răpește, o introduce în lumea sa și o face regina tranzițiilor. A devenit cea care înțelege atât lumina, cât și întunericul. Uniunea aceasta simbolizează ciclul etern al morții și renașterii, al iernii și primăverii, al crizei și reînnoirii.

Pluton nu este „zeul morții”, ci un simbol al transformării inevitabile, care face viața mai autentică și mai profundă.

CITEȘTE ȘI:

Horoscopul pensionării: unde ar trebui să te muți, în funcție de luna în care te-ai născut

Mercur în mers direct: ce energii aduce această planetă pentru zodii și cum le influențează