Horoscopul pensionării: unde ar trebui să te muți, în funcție de luna în care te-ai născut

Deși pare greu de crezut, astrele au prezis până și locul în care zodiile ar trebui să se mute după ce ies la pensie! Calculele se bazează pe luna nașterii și recomandările sunt pentru fiecare nativ în parte. Află, în rândurile următoare, unde ar trebui să locuiești după ce te pensionezi.

Mulți oameni așteaptă cu nerăbdare ziua în care vor ieși la pensie și vor avea timp liber pentru ei, familia sau hobby-urile lor. Cu toate acestea, nu toți își mai doresc să locuiască în același loc în care au stat toată viața. Aici intervin astrele, care au prezis în ce locuri ar trebui să își trăiască bătrânețea zodiile.

Horoscopul pensionării: unde ar trebui să te muți

Fie că deja te gândești să te muți, fie că ești doar curios, îți prezentăm mai jos lista de locuri care li se potrivește nativilor pensionari, în funcție de luna în care s-au născut!

Ianuarie – Arizona, America

Este o zonă extrem de însorită pentru cei care s-au născut în ianuarie și vor ani de pensionare călduroși. Nativii Capricorn sau Vărsător se vor bucura de această zonă. Spiritul lor rezilient se potrivește cu peisajele oferite de Arizona, care reflectă forța lor interioară: solidă și atemporală.

Februarie – Portugalia

Nativii născuți în luna februarie sunt vizionari și creativi. Portugalia este o țară potrivită pentru ei, în care sigur se vor simți ca acasă. Fie că ești un Vărsător obiectiv sau un Pești visător, cultura artistică a acestei țări te va face să te îndrăgostești de locurile ei. Priveliștile spre ocean, coastele pe care poți face plimbări lungi și ritmul de viață relaxat sunt fix ceea ce îți trebuie la pensionare.

Martie – arhipelagul Florida Keys, America

Persoanele născute în luna martie vor prospera în însoritul arhipelag Florida Keys. Comunitatea este vibrantă și stilul de viață este insular. Tot ce trebuie să faci aici este să admiri frumusețea naturii și să te relaxezi cu o băutură bună în mână. Zona înconjurată de ape îți va oferi liniștea pe care o cauți la pensionare. Florida Keys se potrivește mănușă unui nativ Pești creativ sau Berbec aventuros.

Aprilie – Colorado, America

Zona aceasta este plină de frumusețe naturală și speranță. Munții impunători te vor ajuta să te conectezi, la vârsta pensiei, cu sinele tău superior. Stilul de viață încurajează mișcarea, activitățile în aer liber și aprecierea naturii. Frumusețea naturală a lui Colorado se potrivește cu un nativ Berbec activ sau un Taur senzual.

Mai – Toscana, Italia

Persoanele născute în luna mai se vor regăsi în frumoasa Italia! Eleganța artistică, cultura culinară diversă și delicioasă, precum și dealurile line te vor face să te simți ca la tine acasă. Este o zonă potrivită pentru zodiile Taur – ancorat – sau Gemeni – sociabil. Cultura vibrantă și atmosfera reconfortantă te vor inspira și te vor liniști în același timp.

Iunie – Charleston, Carolina de Sud

Zona aceasta este plină de farmec, are o istorie bogată și cartiere pe care le poți explora cu ușurință din mers. Natura ta sensibilă se va potrivi de minune cu această cultură vibrantă din Charleston, Carolina de Sud. Destinația este orientată spre comunitate și se potrivește de minune cu un nativ Gemeni curios sau un Rac empatic. Este o zonă perfectă pentru introspecție și pentru a construi conexiuni autentice.

Iulie – Coasta din Maine, America

Persoanele născute în iulie se vor îndrăgosti pe loc de Coasta din Maine, America. Se vor relaxa la maximum vizitând micile orașe liniștite de pe litoral. Lunile de vară de aici sunt pline de pace și vă vor aduce aminte de perioada liniștită a copilăriei. Zona este potrivită pentru zodia Rac, nativ sentimental, sau Leu, nativ radiant.

August – Sudul Franței

Zona aceasta o să vă ofere o experiență luxoasă la pensie. Persoanele născute în luna august apreciază eleganța. Se vor simți ca acasă în Sudul Franței, unde viața se celebrează cu vinuri, cultură și experiențe rafinate. Leii îndrăzneți și Fecioarele atente vor trăi viața sofisticată la care au visat mereu.

Septembrie – Pacific Northwest din Oregon, America

Pacific Northwest se potrivește mănușă persoanelor născute în septembrie, potrivit astrologilor de la Parade.com. Zona este plină de orașe mici care au o organizare spectaculoasă. Aici, Fecioarele rafinate și Balanțele diplomate se pot bucura de natură și de comunități liniștite. Ritmul de viață este echilibrat, fix ceea ce tu cauți la bătrânețe.

Octombrie – Savannah, Georgia

Persoanele născute în luna octombrie ar trebui să se mute într-o zonă plină de farmec sudic și cu o atmosferă romantică. Așa este și Savannah! Zona are străzi umbrite de copaci, o cultură artistică vibrantă și mâncare extrem de delicioasă. Balanțele magnetice și Scorpionii misterioși vor găsi aici frumusețea, emoția și profunzimea pe care le-au căutat toată viața.

Noiembrie – New Mexico

Pensionarii născuți în luna noiembrie se vor simți extraordinar de bine în New Mexico. Fie că sunt Scorpioni profunzi sau Săgetători exploratori, aici vor găsi transformarea de care au nevoie. Peisajele deșertice sunt renumite pentru energia lor spirituală și pentru experiențele puternice pe care le oferă.

Decembrie – Munții din Carolina de Nord

Pensionarii născuți în luna decembrie sunt suflete puternice. Liniștea pe care o caută îi așteaptă în nunții din Carolina de Nord. Zona se transformă spectaculos în fiecare anotimp și vei avea multe peisaje minunate de admirat. Fie că ești un Săgetător aventuros sau un Capricorn disciplinat, aici este locul în care îți vei trăi bătrânețea cât mai frumos.

