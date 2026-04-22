Mercur în mers direct: ce energii aduce această planetă pentru zodii și cum le influențează

După ce am discutat despre ce înseamnă Mercur retrograd și ce nu este bine să facem în această perioadă, acum vorbim despre Mercur în mers direct. Ce energii aduce această planetă pentru zodii? Dar ce trebuie să facem, mai exact? Află mai multe detalii despre influențele acestei planete, potrivit astrologilor.

În perioadele în care Mercur nu este retrograd, intră în mers direct. Anul acesta, planeta va retrograda numai de trei ori:

între 26 februarie și 20 martie între 29 iunie și 24 iulie 2026 între 24 octombrie și 13 noiembrie

Ce înseamnă Mercur în mers direct

După ce Mercur retrograd ne-a dat viața peste cap la începutul anului, planeta a intrat în mers direct și putem răsufla ușurați. În această perioadă, situațiile se vor debloca și totul va căpăta mai mult sens. Comunicarea devine mult mai clară, ne putem organiza deplasările mult mai ușor și luăm decizii pe care le-am tot amânat în trecut.

Sentimentul per total este că putem merge înainte cu încredere. Tot ceea ce ni se părea că este blocat începe, pas cu pas, să se deblocheze. Ne este mult mai ușor să îi înțelegem pe cei din jur și ne putem exprima mult mai fluid ideile.

Mesajele pe care le primim – din exterior sau interior – sunt percepute mult mai clar. Intuiția se ascute și devine un ghid puternic. Ne reconectăm cu emoțiile și gândurile noastre.

Ce putem face când Mercur este în mers direct

De fiecare dată când Mercur iese din retrogradare și intră în mers direct, este bine să revenim asupra planurilor pe care le-am lăsat baltă sau le-am tot amânat. Ideile vor prinde un nou contur și dorința de a ne explora latura artistică devine mai puternică. Evident, vom fi mult mai creativi!

Este o perioadă bună să reluăm toate lucrurile pe care le-am simțit blocate în Mercur retrograd. Vom avea mai multă claritate în tot ceea ce gândim sau vrem să facem. Astrele spun că este o perioadă foarte bună pentru a transforma inspirația în acțiune și pentru a ne focusa pe lucrurile care contează cu adevărat.

Este important să comunicăm liber, să ne ascultăm intuiția și totul să vină din inimă, nu din minte, potrivit Astrocafe.

Ce înseamnă Mercur în mers direct pentru zodia ta?

Astrologii susțin că este important să te documentezi despre rolul lui Mercur, cea mai rapidă planetă din Sistemul Solar, în astrologie. Este un element esențial care contribuie la definirea fiecărui nativ, fiind considerat un semn neutru, ce înglobează atât energia masculină, cât și pe cea feminină.

În plus, este bine să știi și în ce zodie se afla această planetă atunci când te-ai născut, ca să știi ce semn al lui Mercur are zodia ta. Acest lucru se regăsește în harta ta natală, care este calculată de specialiști cu ajutorul datei nașterii, dar și al orei exacte.

Planeta Mercur în astrologie

Dacă nu știai, Mercur este una dintre cele mai influente planete din punct de vedere astrologic. Guvernează zodiile Gemeni și Fecioară, dar și casele trei – comunicare și grupul social – și șase – casa muncii, a sănătății, a rutinei. Este asociată cu gândirea logică și comunicarea, ocupându-se cu procesele intelectuale ale zodiilor.

Aduce vești și informații extrem de importante pentru viitorul nativilor, motiv pentru care i se mai zice și „mesagerul”. Contează mult ca fiecare să vadă la timp mesajele și să le descifreze corect. Dacă nu, vor pătimi până când își vor învăța lecția.

Mai este și planeta inteligenței, a exprimării și a tehnologiei. Zodia în care Mercur se afla când te-ai născut îți arată cum abordezi aceste lucruri în viața ta. De exemplu, dacă semnul tău Mercur este Gemeni, ești un om vorbăreț, spiritual și curios. Dacă este Rac, vorbești mai rar și ești foarte atent la ceea ce spui.

Ce înseamnă dacă te-ai născut în Mercur retrograd

Când Mercur este retrograd, simțurile, percepția și comunicarea se schimbă la nivel individual, cât și în societate. Acest lucru se întâmplă de 3-4 ori pe an, când planeta pare că se mișcă înapoi. Atunci intervine haosul în viața tuturor nativilor.

Poți trimite mesaje unui destinatar greșit, poți pierde autobuzul sau un zbor, sau poți transforma un conflict minor într-un scandal de proporții.

Dacă te-ai născut într-o perioadă în care Mercur retrograda, te exprimi într-un mod total diferit de restul nativilor născuți când planeta era în mers direct.

Mercur în harta ta natală

Mercur în Berbec

Dacă semnul tău Mercur este Berbec, atunci comunici într-un mod îndrăzneț și direct. Când simți ceva puternic, îl exprimi prin cuvinte și prin felul în care le rostești (sau le scrii). Acest lucru se vede în momentele în care ridici tonul când ești supărat sau folosești toate emoji-urile când ești jucăuș/ă. Poți fi impulsiv/ă. Ai des tendința să vorbești înainte să gândești lucrurile până la capăt. Dacă apare o tăcere în cuplu sau în grupul social, de multe ori ești cel/cea care o sparge.

Mercur în Taur

Dacă semnul tău Mercur este în Taur, comunici cu atenție și în mod deliberat. Gândești înainte să vorbești și îți alegi cu grijă cuvintele. După ce ți-ai spus opinia, rămâi ferm pe poziție. Oamenii nu vor să intre în dezbateri cu tine, pentru că nu renunți ușor și nu îți arăți furia. Ești un nativ care își susține punctul de vedere cu calm. Poți fi foarte expresiv și chiar poetic, deci este posibil să fii atras de artă.

Mercur în Gemeni

Comunicarea este punctul tău forte: ești vorbăreț, expresiv și inteligent. Faci conexiuni extrem de rapid și ai un simț al umorului plin de inteligență și spirit. Îți place să faci jocuri de cuvinte, referințe și rime. Atragi ușor atenția într-o încăpere atunci când vorbești. Exprimarea este una dintre cele mai puternice calități ale tale și poate fi chiar și o direcție de carieră.

Mercur în Rac

Dacă semnul tău Mercur este Rac, comunici prin sensibilitate. Când vorbești, lumea își dă seama cât ești de grijuliu. Ești genul de persoană care verifică dacă ceilalți sunt bine atunci când sunt tăcuți. Mereu îi întrebi dacă se simt bine. Modul în care pui întrebarea îi face adesea să se deschidă. Totuși, trebuie să fii mai introvertit, ascultând și observând mai mult decât vorbești.

Mercur în Leu

Persoanele care au Mercur în Leu sunt expansive și expresive. Nu depun vreun efort special, ci pur și simplu atrag atenția ori de câte ori vorbesc. Au o înclinație spre dramatism și carisma lor este la un nivel ridicat. Se exprimă creativ și este posibil să fie atrase de actorie, muzică sau dans. Cu această energie spectaculoasă, oamenii s-ar putea să nu observe latura generoasă și atentă.

Mercur în Fecioară

Cu Mercur în Fecioară, ești atent și precis în felul în care vorbești. Îți alegi cu grijă cuvintele pentru a te exprima cât mai corect. Mintea ta analitică te ajută să sesizezi cu ușurință dinamica dintre oameni. Îți iei timp să asculți cu atenție înainte de a vorbi, bineînțeles, dacă alegi să o faci. Nu îți place să creezi conflicte și preferi să îți păstrezi gândurile pentru tine.

Mercur în Balanță

Dacă semnul tău Mercur este Balanță, ești un „fluture” social. Ești fermecător și ușor flirtant. Ai capacitatea de a te adapta oricărei situații sociale. Balanța este reprezentată de cântarul dreptății, iar pasiunea ta pentru corectitudine și abilitățile de diplomație te transformă într-un mediator excelent. Ești cel care aplanează un conflict între doi prieteni sau previne o ceartă înainte să înceapă.

Mercur în Scorpion

Cu Mercur în Scorpion, ești rezervat și preferi să îți păstrezi gândurile pentru tine. Excepție fac situațiile în care ești alături de cei dragi. Ai nevoie de mult timp pentru tine. Te simți copleșit atunci când mai multe persoane vorbesc în același timp. Ești observator și intuitiv, reușind să percepi ceea ce rămâne nerostit. Când ești furios, devii rece și tăios. Poți da o replică atent formulată, care rămâne în mintea celorlalți mult timp.

Mercur în Săgetător

Cu Mercur în Săgetător, ești vorbăreț, curios și orientat spre filosofie. Vorbești înainte să gândești și poți fi prea direct. Dar, datorită carismei și optimismului tău, oamenii trec peste micile tale greșeli. Ai un mod unic și haotic de a vorbi. Pe scurt, mintea ta nu funcționează ca a nimănui altcuiva.

Mercur în Capricorn

Cu Mercur în Capricorn, ești practic și direct. Nu îți place să pierzi timpul cu conversații mărunte, vrei să auzi direct esența. Această abordare îi face pe alții să te perceapă ca fiind autoritar și exigent. Abordezi majoritatea subiectelor cu seriozitate. Mai ai și un simț al umorului hilar, uneori întunecat, care este împărtășit doar atunci când ești alături de cercul tău de prieteni.

Mercur în Vărsător

Mercur în Vărsător îți oferă un mod unic și excentric de a vedea lumea și de a te exprima. Faci conexiuni la care alții nu s-ar gândi. Adesea pari cu mult înaintea celorlalți. Ești inteligent, deci s-ar putea să fii atras de știință și tehnologie. Pentru alții poți părea rece și distant, dar, în realitate, ești extrem de pasionat de ideea de a face lumea un loc mai bun.

Mercur în Pești

Mercur în Pești este cel care îți dă tendința de a „umbla cu capul în nori”. Te lași des distras de visare și poți uita de aspectele practice ale vieții cotidiene. Ai un mod imaginativ de a comunica, poetic și jucăuș. Inteligența emoțională este unul dintre punctele tale forte. Prietenii apelează adesea la tine pentru sfaturi.

Mercur în mitologia romană

În antichitate, Mercur era cunoscut ca un obiect strălucitor. Planeta este cunoscută a fi cea mai rapidă din Sistemul Solar și viteza ei a indus în eroare civilizațiile antice. Astronomii acelor vremuri credeau, inițial, că văd pe cer două stele diferite. Una apărea pe cerul dimineții și alta pe cerul nopții.

Grecii antici au asociat acest corp ceresc cu zeul Hermes, care se spune că a fost mesagerul zeilor. În mitologia romană, Mercur a fost zeul comunicării, al mesajelor, al traducătorilor și interpreților, al comerțului și negustorilor, zeul călătorilor și al granițelor, precum și zeu al finanțelor. Acesta era identificat cu norocul și cu salariile, cu șiretlicurile și cu hoții.

Datorită laturii sale glumețe, a vicleniei și a șiretlicurilor sale, Mercur era considerat un trișor, un dușman de temut și un hoț. Tot el ducea sufletele celor morți în lumea d dincolo și ar fi patronat somnul oamenilor.

Planeta Mercur în astrologie

Potrivit Wikipedia, Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare, pe care îl înconjoară o dată la fiecare 88 de zile pământene. Are o luminozitate între -2,0 și 5,5 în magnitudine aparentă, dar se vede foarte greu. Planeta poate fi observată imediat după apusul Soarelui.

Potrivit specialiștilor de la NASA care au studiat planeta în ultimii ani cu ajutorul sondelor spațiale, Mercur s-a contractat pe măsură ce s-a răcit. Cercetările arată că și-a micșorat raza cu până la 7 km, față de maxim 1–2 km cum se credea. În prezent, planeta are o rază de 2.440 km.

Fizic, Mercur are suprafața asemănătoare cu a Lunii – plină de cratere. Nu are sateliți naturali sau atmosferă densă. Are un nucleu mare de fier, care generează un câmp magnetic de aprox. 100 de ori mai slab decât cel al Pământului. Temperatura de la suprafață variază de la aproximativ 90 K până la 700 K.

Mercur a fost observat încă din vremea sumerienilor – al treilea mileniu înaintea erei noastre.

Raza ecuatorială = 2.440 km (38,25 % din raza Pământului)

Înclinare ecuatorială = 36 „

Masa = 3,28 × 1023 kg (5,5 % din masa Pământului)

Densitate medie = 5.400 kg/m3

Perioada de rotație = 58 de zile și 14 ore

Distanța medie a orbitei = 57.909.400 km (0,3871 ua)

Perioada orbitală = 88 de zile

Excentricitatea orbitei = 0,206

Înclinarea orbitei = 7 °

Nr. de sateliți = 0

