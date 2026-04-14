Zodiile care vor avea parte de schimbări reale începând cu 17 aprilie, la Luna Nouă în Berbec

De: Elisa Tîrgovățu 14/04/2026 | 09:24
Zodiile care vor avea parte de schimbări reale începând cu 17 aprilie, la Luna Nouă în Berbec
Zodiile care vor avea parte de schimbări reale începând cu 17 aprilie, la Luna Nouă în Berbec / Sursa foto: Freepik

Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie aduce energie de noi începuturi. Însă acest tip de restart nu este neapărat ușor sau confortabil pentru toți. Contextul astral este intensificat de intrarea lui Mercur în Berbec pe 14 aprilie, care favorizează un stil de comunicare mai direct și reacții rapide. Ulterior, pe 19 aprilie, Soarele intră în Taur, orientând energia către stabilitate, confort și plăceri personale.

În acest interval, pot apărea tensiuni la suprafață, dar există și șansa reală de a reajusta direcția în mod constructiv. Dintre toate zodiile, cinci sunt influențate mai puternic de această Lună Nouă în Berbec, nu neapărat în sens negativ, ci mai ales prin situații care cer alegeri ferme și asumate.

Berbec

Pentru tine, această perioadă se simte ca un restart personal puternic, pentru că Luna Nouă are loc chiar în semnul tău. Este un moment de începuturi importante și de redefinire a direcției tale.

Provocarea apare în zona echilibrului: ai tendința să te pui pe ultimul plan pentru a-i mulțumi pe ceilalți, însă acum devine clar că acest tipar nu te mai ajută. Este timpul să îți stabilești limite sănătoase și să te alegi pe tine, fără sentiment de vinovăție.

Rac

Pentru tine, accentul cade pe carieră și apar șanse reale de afirmare sau un pas important înainte, dar cu o încărcătură emoțională destul de puternică. Este posibil să apară și o formă de competiție sau tensiune cu cineva apropiat.

Adevărata provocare este interioară: trebuie să decizi între ambiție și partea emoțională a relațiilor. Lecția acestei perioade ține de maturitate și capacitatea de a lua decizii fără atașamente care te blochează.

Fecioară

Această Lună Nouă activează zone sensibile și aduce la suprafață emoții mai vechi sau situații nerezolvate. Nu mai poți evita procesul de clarificare și vindecare.

Relațiile din trecut sau dinamicile care nu îți mai fac bine ies în prim-plan, cerând sinceritate și închidere de capitole. Deși poate fi un proces intens, este unul necesar pentru a merge mai departe mai ușor și mai eliberat emoțional.

Balanță

Relațiile devin tema centrală în această perioadă și nu mai pot rămâne într-o zonă neclară sau ambiguă. Chiar dacă nu este vorba despre angajamente oficiale, apare tot mai puternic nevoia de limite și reguli bine definite.

Este momentul să îți clarifici ce accepți și ce nu în relațiile tale. Discuțiile pot fi inconfortabile pe moment, însă pe termen lung aduc mai multă stabilitate și echilibru.

Săgetător

Pentru tine, planul sentimental devine unul sensibil, cu dorința puternică de conexiuni sincere și autentice. În același timp, realitatea unor situații neclare poate crea frustrare sau confuzie.

Luna Nouă te îndeamnă să nu mai faci compromisuri care te scot din echilibru. Dacă îți dorești ceva stabil și real, este timpul să renunți la jumătățile de măsură și la lucrurile care nu îți oferă claritate.

