Cele 2 zodii care riscă să rămână șomere în această primăvară, potrivit Cristinei Demetrescu

Într-un context deja dominat de o aglomerare de planete de foc în zodia Berbecului, Mercur își face apariția și aduce o serie de schimbări radicale. Se face trecerea de la confuzie la acțiune directă, dar există și riscul unor reacții impulsive și al unor decizii luate prea rapid. În acest context, două zodii riscă să rămână șomere.

Contextul astral nu este deloc unul liniștit, iar evenimentele se succed rapid. Până acum, Mercur s-a aflat în Pești, o poziție care a adus neclaritate și ezitare. Multe decizii au fost amânate, însă acum nu mai este timp de pierdut. Însă, pot apărea conflicte spontane, iar unii nativi pot pierde daca acționează impulsiv.

Cele 2 zodii care riscă să rămână fără job

Potrivit Cristinei Demetrescu, intrarea lui Mercur în Berbec se suprapune cu prezența Soarelui, lui Marte și a lui Venus, în Berbec, ceea ce creează un climat intens, dominat de foc, inițiativă și confruntare.

În următoare perioadă lucrurile se mișcă rapid, însă asta nu aduce neapărat reușite. Pot apărea conflicte spontane și tensiuni la locul de muncă. Iar Racii sunt vizați direct. Acești nativi pot rămâne fără job dacă nu se temperează.

„Racii pot avea parte de discuții tensionate cu superiorii sau în familie. Comunicarea devine mai directă și mai puțin confortabilă. Este esențial să își păstreze calmul și să nu reacționeze impulsiv”, spune Cristina Demetrescu.

De asemenea, în această perioadă comunicarea este esențială, mai ales pentru Scorpioni. Acești nativi au dificultăți în relațiile cu colegii, iar o simplă neînțelegere poate degenera și avea urmări importante. Scorpionilor le este recomandat să evite confruntările directe.

„Scorpionii pot avea parte de tensiuni la locul de muncă. Comunicarea cu colegii devine dificilă, iar conflictele pot apărea ușor. Este recomandat să evite confruntările directe”, mai spune astrologul.

Perioadă următoare este una agitată, dar care poate aduce și beneficii pentru unele semne zodiacale. Însă, comunicarea și calmul sunt esențiale. Apar și oportunități neașteptate, iar noi contracte se pot semna.

