Zodiile marcate de Soarele în Taur. Abundență financiară începând cu 19 aprilie 2026

Începând cu 19 aprilie 2026, schimbarea poziției Soarelui marchează o trecere clară de la ritmul alert al Berbecului la energia calmă și calculată a Taurului. Este momentul în care graba este înlocuită de răbdare, iar dorința de acțiune rapidă lasă loc planurilor bine gândite și deciziilor sigure.

Berbec

Berbecii își mută atenția către bani și resurse personale. Devin mai calculați și încep să ia decizii mai responsabile. Este o perioadă bună pentru a-și crește încrederea în sine și pentru a construi stabilitate.

Taur

Acești nativi sunt în centrul acestui tranzit și simt un plus de energie și motivație. Devin mai siguri pe ei și dornici să facă schimbări importante. Este momentul lor să strălucească și să își pună planurile în aplicare.

Gemeni

Gemenii simt nevoia de liniște și retragere. Este o perioadă de reflecție și vindecare emoțională. Își pot clarifica gândurile și pot renunța la lucrurile care îi țin pe loc.

Rac

Ei devin mai sociabili și mai deschiși către noi relații. Își fac planuri de viitor și sunt dornici să colaboreze. Este o perioadă favorabilă pentru proiecte de grup.

Leu

Leii sunt concentrați pe carieră și imagine profesională. Își doresc recunoaștere și sunt pregătiți să muncească pentru asta. Pot apărea oportunități importante de avansare.

Fecioară

Fecioarele sunt atrase de învățare și dezvoltare personală. Își doresc să exploreze lucruri noi și să își lărgească orizonturile. Călătoriile sau studiul le pot aduce beneficii.

Balanță

Balanțele acordă atenție aspectelor financiare și relațiilor apropiate. Simt nevoia de stabilitate și siguranță. Pot lua decizii importante legate de bani sau parteneriate.

Scorpion

Se concentrează pe relații și parteneriate. Își doresc conexiuni mai profunde și mai stabile. Este o perioadă bună pentru colaborări și consolidarea relațiilor.

Săgetător

Nativii zodiei își reorganizează viața de zi cu zi. Devin mai atenți la sănătate și la rutină. Ei pot face schimbări în stilul de viață care le vor aduce multe beneficii în viitor.

Capricorn

Capricornii se bucură de o perioadă mai relaxată și creativă. Acordă mai mult timp pasiunilor și vieții personale. Relațiile sentimentale pot deveni mai intense.

Vărsător

Vărsătorii se concentrează pe casă și familie. Simt nevoia de confort și stabilitate emoțională. Pot face schimbări importante legate de locuință.

Pești

Nativii zodiei Pești comunică mai ușor și sunt plini de idei. Au succes în negocieri și învățare. Este o perioadă bună pentru a-și exprima gândurile și planurile.

