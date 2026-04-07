Zodia binecuvântată de Dumnezeu, de acum până la vară, potrivit Cristinei Demetrescu

Contextul astrologic actual este unul destul de tensionat, însă unele zodii sunt protejate de divinitate și nu vor resimți efectele negative. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, unii dintre nativi beneficiază de o aură puternică în următoarea perioadă și intră sub protecție divină până la vară. Cine este norocosul zodiacului?

Din data de 10 aprilie, Marte intră în Berbec, iar această trecere nu aduce neapărat vești bune. Există deja multe planete în Berbec, iar această zodie înseamnă foc și aduce reacții impulsive, tensiune și împinge la decizii luate rapid. Însă, această perioadă aduce și idei noi și dorința de evoluție, iar unul dintre semnele zodiacale se va bucura doar de efectele pozitive.

Zodia binecuvântată de Dumnezeu, de acum până la vară

Berbecul guvernează conflictul, iar prezența mai multor planete aici aduce numeroase conflicte și contraziceri. Însă, Racii o să iasă învingători din orice situație. Acești nativi sunt protejați de divinitate și pășesc între-o perioadă prosperă.

Din luna aprilie și până în vară, Racul traversează o perioadă foarte bună. Există multă energie și dorință de evoluție, iar astrele îi susțin din plin pe acești nativi. Și ei au de trecut prin câteva conflicte cu superiorii sau cu familie, însă lucrurile se vor așeza așa cum își doresc.

„Racul traversează o perioadă foarte bună, care se poate extinde până în vară. Există multă energie și dorință de evoluție, iar direcția este una clară, chiar dacă drumul poate fi mai lung. Este necesar curajul în fața unor posibile provocări venite din partea autorităților, șefilor sau figurilor paterne. Pot apărea obstacole temporare, însă acestea nu schimbă direcția finală. Racul se află pe un traseu important, care necesită perseverență pentru a ajunge la rezultatul dorit”, spune Cristina Demetrescu.

Deși Racii mai pot întâmpina unele piedici în drumul lor, dorința lor de transformare și evoluție este susținută de divinitate. Tot ce trebuie să facă acești nativi este să creadă în forțele proprii și să iasă puțin din zona de confort.

În această perioadă Racii își pot schimba radical viața și pot atinge țeluri pe care până acum le credeau imposibile. Totul lucrează în favoarea lor, iar acești nativi trebuie să profite din plin de această perioadă prosperă.

CITEȘTE ȘI:

