Schimbări importante în viața zodiilor, aduse de intrarea lui Mercur în Berbec. Nativii care vor fi afectați

Intrarea lui Mercur în semnul de foc cardinal și îndrăzneț al Berbecului, pe 14-15 aprilie 2026 (unde va rămâne până pe 2 mai, cu o scurtă revenire în Pești la sfârșitul lunii martie din cauza mișcării retrograde), marchează trecerea de la o gândire visătoare, reflexivă și uneori confuză (în Pești) la o comunicare directă, impulsivă și fulgerătoare. Acest tranzit încurajează mișcările îndrăznețe, spunerea a ceea ce gândești fără un „filtru” și acționarea imediată asupra ideilor noi.

Conform previziunilor pentru acest tranzit din 2026, patru semne zodiacale vor trece prin schimbări majore de viață sau vor primi vești perturbatoare și transformatoare începând cu 15–16 aprilie 2026. Mercur este al șaselea corp planetar care intră în acest semn de foc, așa că energia Berbecului este puternică.

Deși acest lucru te ajută să atragi momente și oportunități divine, trebuie să fii atent la modul în care o folosești. Oprește-te înainte de a vorbi sau de a reacționa impulsiv. Acesta este începutul unui nou capitol sănătos în relația ta.

Berbec

Ascultă ce încearcă să-ți spună partenerul tău, Berbec. Mercur în semnul tău te ajută să-ți aperi punctul de vedere și să vorbești deschis despre ceea ce este important pentru tine. Cu toate acestea, te poate face să vezi doar perspectiva ta asupra situației.

Pe 16 aprilie, asigură-te că îl asculți pe partenerul tău și că îi dai importanță celor spuse de el. Nu poți să faci din asta o chestiune care ține doar de tine și să te aștepți ca acest lucru să nu afecteze relația voastră.

Rac

Fii atent la dorințele tale, Racule. Mercur în Berbec îți schimbă preferințele în materie de parteneri și motivele pentru care te simți atras de ei. Acest lucru duce adesea la o relație cu o persoană mai în vârstă sau mai de succes. Deși acest lucru nu va avea neapărat consecințe negative, asigură-te că ești conștient de motivele tale.

Pe 16 aprilie, energia Berbecului te îndeamnă să te concentrezi asupra carierei și obiectivelor tale profesionale. Ia în considerare să-ți acorzi ceva timp pentru a urmări ceea ce îți dorești înainte de a te arunca într-o nouă relație.

Leu

Nu trebuie să te grăbești, dragă Leu. Deși Mercur intră în Berbec și îți aduce noi începuturi, nu e absolut niciun motiv de grabă în această etapă a vieții tale. Berbecul aduce noroc, dar și schimbări. Fii atent la ceea ce spui, mai ales la orice fel de ultimatum. Ceea ce îi spui partenerului tău marți ar putea crea dificultăți mai mari în relația voastră.

Săgetător

Dragostea nu este impulsivă, Săgetătorule. Joi, 16 aprilie, te afli în pragul unei schimbări majore în viața ta. Cu toate acestea, indiferent de ceea ce simți, nu trebuie să te grăbești să-ți asumi un angajament în această perioadă.

Dacă este să fie, așteptarea nu face decât să te ajute. Dacă nu este, o pauză te poate feri de regrete și de suferință. Fii atent la deciziile pe care le iei pe 16 aprilie, în special la promisiunile pe care le faci pentru totdeauna.

