De: Andreea Stăncescu 16/10/2025 | 12:48
Zodiile care trec printr-o schimbare majoră până la final de octombrie 2025. Pluto își reia mersul direct și aduce transformări
Zodiile care trec prin schimbări mari / FOTO: Freepik

Pluto a început să meargă retrograd pe 4 mai 2025, dar din 14 octombrie și-a reluat direcția normală în semnul Vărsătorului. Această fază marchează un moment în care oamenii vor simți nevoia profundă de transformare personală și de a încheia capitole care nu le mai servesc binele. Mulți vor fi atrași de ideea unui nou început, lăsând în urmă relații sau situații stagnante. Trei nativi vor trece prin schimbări majore în această lună!

În astrologie, Pluto reprezintă forța schimbării și a evoluției, dar și puterea de a destrăma ceea ce nu mai este necesar. Cu mersul direct reluat, această perioadă devine favorabilă pentru a face pași curajoși, pentru a pune în aplicare proiecte îndrăznețe și pentru a aduce claritate în viața personală. Perioada următoare va scoate la iveală adevăruri care pot modifica percepția asupra realității, iar temerile ascunse vor ieși și ele la suprafață.

Această etapă este, în esență, despre creștere și transformare. Pluto va rămâne în Vărsător până în 2044, ceea ce înseamnă că urmează o perioadă lungă în care schimbările vor fi profunde și durabile. Pentru unii, tranziția va aduce momente neașteptate care le pot schimba radical viața, iar deciziile lor vor surprinde adesea pe cei apropiați. Care vor fi cei mai afectați nativi!

FOTO: Freepik

Taur

Taurii vor fi concentrați pe carieră și pe oportunități de evoluție profesională. Pot apărea promovări sau chiar schimbări complete de domeniu. Cei care au visat la proiecte independente vor găsi curajul să le pună în practică, dând viață unor planuri mai vechi.

Scorpion

Familia va deveni punctul central pentru Scorpioni. Aceștia vor căuta să ofere celor dragi un mediu mai bun, iar relocarea într-o casă nouă sau într-un alt oraș nu este exclusă. De asemenea, vor simți nevoia să se elibereze de relațiile care le consumă energia.

Vărsător

Vărsătorii vor fi dornici să atragă atenția și să fie remarcați. Cei care au avut experiențe complicate în dragoste ar putea întâlni persoane care le vor schimba perspectiva. Pe plan profesional, nativii vor fi motivați să inițieze transformări importante și să exploreze noi direcții.

