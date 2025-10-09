Horoscopul de noapte. ZODIA care iese la agățat, ca la 20 de ani!

Noaptea aduce multe surprize pentru zodiile din horoscop! În timp ce unii nativi se vor bucura de succes la agățat, în club, alții o vor da în bară grav. Vezi, în articol, previziunile complete pentru fiecare semn zodiacal în parte!

Berbec

Firea ta încăpățânată te face să ieși din casă neapărat, dar ghinionul care te paște constant va face să cazi în noroi lângă o ghenă îngropată și te vei întoarce acasă cu coada între picioare, dar e ok, pentru că maică-ta, cu care locuiești, o să aibă grijă de tine ca întotdeauna.

Taur

Tu deja te-ai culcat la ora asta, n-ai cum să citești acest horoscop, o să-l citești mâine dimineață la cafeluță, tolănit în păturile tale de lână, cu un mic dejun copios. Se știe că un Taur nu iese, el preferă să ademenească pe cineva la el.

Gemeni

Opoziția Venus-Saturn din seara asta te va influența să fii aceeași fire duplicitară. O să le dai cu seen la toți prietenii și o să ieși singură, iar mâine îi vei acuza pe toți că te-au abandonat. Clasic psycho din Gemeni!

Rac

Timid ca de obicei, o să încerci să ieși totuși din starea asta și o s-o dai în bară rău de tot, trimițându-i șefului mema aia stupidă cu ”azi e joi, se dă la…”

Leu

Ambiția ta și maniile de tipicar te îndeamnă să mergi și în seara asta în club la agățat, așa cum faci de 20 de ani, chiar dacă acum ești căsătorit(ă) și ai copii, pe care i-ai pus să dea cu aspiratorul prin mașină, că tu nu strângi după ei, regele nu e sclavul nimănui.

Fecioară

Tu nu ieși nicăieri azi, pentru că încă n-ai terminat de analizat dacă treaba cu codul roșu a fost făcătura rușilor sau e vorba de corupție. Mai ai de investigat câteva site-uri de conspirații și apoi te culci. Sau mai bine nu? Dacă asta vor EI?!

Balanță

Cei din zodia Balanță au un înnăscut simț al armoniei, o diplomație desăvârșită și pot coopera cu absolut oricine. Cu toate astea, își vor petrece seara certându-se și înjurându-se pe casa scării cu nesimțitul ăla care dă cu bormașina în bloc la ora asta.

Scorpion

Pentru că ești guvernat de Marte și Pluto, ești misterios și puternic, dar pus mereu pe harță. Îți vei petrece seara în trafic, arătând degetul pe geam altor șoferi, pe unii urmărindu-i cu mașina câteva străzi. Te vei calma repede, pentru că nu vrei să te filmeze cineva și să dea imaginile pe net, pentru că asta ar fi fatal carierei tale de asasin plătit, adevărata ta vocație.

Săgetător

Ești mereu de o onestitate brutală, așa că îi spui tipului cu care trebuia să ieși în oraș că suferi de balonare în această seară și e mai bine să nu se expună la un asemenea pericol. Îți vei petrece restul serii plină de optimism, făcând o listă cu milionari cu care ai putea să te căsătorești.

Capricorn

Încă o seară productivă pentru nativii din Capricorn, care la ora aceasta muncesc la birou, dar își vor lua o scurtă pauză pe la miezul nopții, ca să-și sune familia și să le spună că totul e ok, și că probabil o să-i vadă în ultimul weekend din noiembrie, asta dacă nu apare un nou deadline între timp.

Vărsător

Ai pierdut super-luna de acum 3 zile, pentru că erai praf după ieșirea din weekendul trecut, așa că au picat planurile să faci kite surfing în Dâmbovița doar pentru o poză de Instagram cu luna pe fundal. Nu ai multe posibilități pentru seara asta, așa că probabil o să faci ceva mai chill, doar un base jump de pe turnul STS-ului. For the thrills.

Pești

Femeile din zodia Pești sunt pline de compasiune și în seara asta decid să invite la ele un boschetar, ca să-și facă și el un duș și să arate decent. Apoi își vor petrece restul nopții desfundând singure sifonul scurgerii de la cadă, după ce se vor trezi din leșin că vor vedea ce le-a lăsat ăla în toaletă.