Putin anunță armistițiu de Paște în Ucraina: încetare a focului pentru 32 de ore într-un conflict fără final clar

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat un armistițiu temporar în Ucraina cu ocazia Paștelui Ortodox. Gestul diplomatic a venit după o propunere similară lansată anterior de liderul ucrainean Volodymyr Zelensky și este văzut ca o posibilă încercare de a crea o scurtă pauză într-un conflict care durează de ani de zile, relatează CNN.

Potrivit anunțului oficial, încetarea focului ar urma să dureze 32 de ore, începând de sâmbătă la ora 16:00 și până la finalul zilei de duminică. Intervalul ales coincide cu una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox, ceea ce îi conferă și o dimensiune simbolică.

Putin anunță armistițiu de Paște în Ucraina

Kremlinul a transmis că trupele ruse au primit ordin „să oprească operațiunile de luptă pe toate fronturile în această perioadă”, dar să rămână în alertă și pregătite să răspundă în cazul unor „provocări sau acțiuni agresive” din partea adversarului.

Autoritățile ruse au precizat că se așteaptă ca și partea ucraineană să respecte armistițiul, sugerând că aplicarea acestuia depinde de reciprocitate și de comportamentul Kievului pe teren.

Apeluri repetate la încetarea focului

Înainte de acest anunț, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declarase că a transmis, prin intermediul negociatorilor americani, o propunere de armistițiu de Paște. Inițiativa sa făcea parte dintr-o serie mai largă de apeluri pentru reducerea violențelor și reluarea negocierilor.

„Am propus o încetare a focului în perioada sărbătorilor pascale și vom acționa în consecință. Oamenii au nevoie de un Paște fără amenințări și de pași reali către pace”, a transmis Zelensky într-un mesaj public.

Statele Unite continuă să medieze discuții între Moscova și Kiev, însă eforturile diplomatice de până acum nu au reușit să producă un acord durabil. Conflictul a intrat deja în al cincilea an, iar atenția internațională este împărțită între mai multe crize globale, inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu.

Un armistițiu fragil, într-un conflict prelungit

Încercările anterioare de încetare a focului au avut rezultate limitate. Anul trecut, un armistițiu similar anunțat de Rusia de Paște a fost urmat de acuzații reciproce privind încălcarea acestuia, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la respectarea actualei înțelegeri.

Negocierile rămân blocate în principal din cauza cerințelor Moscovei, care insistă ca Ucraina să renunțe la teritoriile ocupate. În prezent, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul recunoscut internațional al Ucrainei, inclusiv Crimeea, aproape întreaga regiune Luhansk și părți din Donețk, Herson și Zaporojie.

Deși armistițiul de Paște oferă o scurtă fereastră de respiro pentru civili și militari deopotrivă, perspectivele unei păci durabile rămân incerte. Evoluția situației depinde în continuare de voința politică a ambelor părți și de capacitatea mediatorilor internaționali de a aduce Rusia și Ucraina la masa negocierilor în condiții acceptabile pentru ambele tabere.

CITEȘTE ȘI: Rusia încasează sume uriașe de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Cum reușește Moscova să câștige 150 de milioane de dolari pe zi

Românul care l-a decorat pe Putin. Prietenia începută pe tatami în 1999