Cartea de Tarot de azi, 9 aprilie 2026. Judecata, guvernată de Pluto, îți arată că e timpul pentru o schimbare uriașă

De: Irina Maria Daniela 09/04/2026 | 06:30
Cartea de Tarot de azi, 9 aprilie 2026, ne arată că este timpul să ne reevaluăm. Atunci când cartea de tarot Judecata reprezintă ziua, ea dezvăluie nevoia unei schimbări de direcție. Cartea nu îți arată viitorul, ci doar indică faptul că trecutul tău începe să își piardă din forță.

Nu chiar acum, dar în curând vei fi probabil pus în fața întrebării încotro ar trebui să te îndrepți, în una sau mai multe situații, și va trebui să iei o decizie. Cartea Judecății în viitorul tău ar trebui să te îndemne să te pregătești pentru această schimbare, anunță horoscope.com.

Ce înseamnă cartea de tarot Judecata

Această carte ilustrează ceea ce ne-am imagina ca fiind Judecata de Apoi, în diferitele forme în care apare în numeroase mitologii. Imaginea de pe carte prezintă femei, bărbați și copii care se ridică din morminte pentru a răspunde chemării trâmbiței lui Gabriel.

Brațele lor întinse simbolizează faptul că sunt pregătiți să fie judecați de Univers. Ei urmează să își întâlnească Creatorul, să li se cântărească faptele și să afle unde își vor petrece eternitatea: în rai sau iad. Valul uriaș care apare pe fundal semnifică faptul că judecata este inevitabilă și definitivă.

Judecata este guvernată de Pluto, stăpânul lumii de dincolo. Există asemănări între această carte și cartea Moartea: ambele ne amintesc că totul are un sfârșit și că un nou început este pe cale să apară.

Semnificația cărții Judecata în poziție dreaptă

Semnificația tradițională se concentrează asupra momentului în care ne analizăm, ne evaluăm pe noi înșine și acțiunile noastre. Prin introspecție, obținem o înțelegere mai clară și mai obiectivă a locului în care ne aflăm și a ceea ce trebuie să facem pentru a evolua. Apariția Judecății într-o etalare indică faptul că te apropii de un punct important din viața ta și trebuie să începi să te evaluezi sincer.

Judecata poate semnala și o perioadă de trezire interioară, declanșată de reflecție. Ai o imagine mai clară asupra schimbărilor necesare și asupra modului în care trebuie să fii fidel ție însuți și nevoilor tale. Aceste schimbări pot fi mici sau majore, influențând nu doar viața ta, ci și pe cea a celor apropiați.

Cartea ne amintește că suntem puși în fața unor alegeri care pot avea un impact profund asupra întregii vieți. Evocă momentele în care acțiunile săvârșite au schimbat definitiv direcția drumului tău. Poate a existat un punct din care nu mai există cale de întoarcere… Consecințele acelor acțiuni te ajung din urmă, iar această carte sugerează că acel moment a venit acum.

Este posibil să fie nevoie să lași trecutul în urmă pentru a putea merge mai departe și a-ți construi o viață nouă, potrivit labyrinthos.co.

