Vinerea Mare, zi liberă de la stat: Cine stă acasă și care este programul magazinelor

Vinerea Mare este zi liberă de la stat în 2026, ocazie cu care românii au parte de o minivacanță de Paște. Anul acesta, Vinerea Mare pică pe 10 aprilie și este oficial zi liberă legală în România, conform legislației sărbătorilor legale nelucrătoare. Prima și a doua zi de Paște sunt și ele zile libere, adică duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie. Iată cine stă acasă și care este programul magazinelor.

Sărbătorile pascale 2026 vin cu câteva zile libere pentru angajații din România. Totuși, nu toți salariații au parte de aceleași zile nelucrătoare.

Cine are liber în Vinerea Mare

Conform legislației în vigoare, în jurul Paștelui trebuie să fie acordate două zile libere legale, acordate doar celor care aparțin cultului religios în care este sărbătorea. Astfel, angajații ortodocși primesc liber în Vinerea Mare în 2026 pe 10 aprilie și pe 13 aprilie, a doua zi de Paște.

Pe de altă parte, angajații catolici au primit o zi liberă cu o săptămână înainte, când s-a sărbătorit Paștele catolic.

Pentru angajații ortodocși, Paștele 2026 vine cu o minivacanță. Prima și a doua zi de Paște sunt 12 și 13 aprilie, duminică și luni, ceea ce înseamnă că majoritatea angajaților vor avea o vacanță de 4 zile, dacă numărăm și Vinerea Mare liberă de dinaintea Paștelui.

Pentru angajații care sărbătoresc Paștele ortodox, zilele nelucrătoare stabilite prin lege sunt:

10 aprilie 2026 – Vinerea Mare

12 aprilie 2026 – prima zi de Paște

13 aprilie 2026 – a doua zi de Paște

Aceste zile sunt considerate sărbători legale, iar dacă o companie privată decidă să cheme la muncă angajații în aceste zile, ei trebuie compensați fie prin zile libere acordate ulterior, fie trebuie plătiți cu un spor salarial, conform Codului Muncii.

Programul magazinelor de Paște

Românii sunt pe ultima sută de metri cu cumpărăturile pentru Paște, însă mulți lasă lucrurile pe ultimele zile, pentru că lucrează. Din fericire pentru aceștia, unele supermarketuri sunt deschise inclusiv sâmbătă și în a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, însă cu program special.

Iată ce magazine sunt deschise de Paște:

Kaufland

Magazinele Kaufland sunt deschise în perioada 6-10 aprilie începând cu ora 7:00 (în afara hipermarketului din incinta Promenada Mall Sibiu, care se deschide la 9:00). Ora de închidere variază între 21:30, 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa după programul 07:00 – 18:00. Excepție fac magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni, care vor avea program extins până la ora 21:30, respectiv magazinul din Sfântu Gheorghe, până la ora 22:30.

Duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

Luni, 13 aprilie, a doua zi de Paște, magazinele Kaufland vor avea program scurt, între 09:00 și 18:00.

Auchan

În Vinerea Mare, pe 10 aprilie, magazinele Auchan vor fi deschise până la ora 23:00, cu excepția magazinelor Atac Galați, Atac Ploiești și Atac Timișoara Calea Sagului, care se închid la ora 22:00.

Pe 11 aprilie, în Sâmbăta Mare, magazinele Auchan se vor închide la 18:00, cu excepția Auchan AFI Cotroceni, care este deschis până la ora 20:00.

Pe 12 aprilie, în duminica Paștelui, singurul magazin Auchan deschis va fi în Afi Cotroceni, în intervalul 14:00 – 22:00.

A doua zi de Paște, pe 13 aprilie, majoritatea magazinelor Auchan se vor deschide la ora 10:00, cu excepția magazinului Atac Sibiu, care se deschide la ora 8:00.

Carrefour

Magazinele Carrefour sunt închise pe 12 aprilie, în Duminica Paștelui. Pe 9 și 10 aprilie, în Joia și Vinerea Mare, magazinele Carrefour sunt deschise în intervalul orar 07:00 – 23:00.

Pe 11 aprilie, magazinele funcționează cu program restrâns în intervalul 07:00 – 19:00.

Carrefour Market:

10 aprilie: 07:00-22:00

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 09:00-18:00

Carrefour Express:

10 aprilie: 07:00-22:00

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 09:00-18:00

Penny

Programul magaazinelor Penny de Paște este următorul:

10 aprilie: 07:00-22:00

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 10:00-18:00

Lidl

Magazinele Lidl funcționează în perioada 6-10 aprilie de la orele 07:00 la orele 22:00.

În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie 2026, programul Lidl este 07:00 – 18:00.

Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026, toate magazinele Lidl din țară sunt închise. Programul revine la normal marți, pe 14 aprilie.

Mega Image

Pe 12 aprilie, magazinele Mega Image vor fi închise.

10 aprilie: program normal

11 aprilie: ora deschidere normal – ora închidere 19.00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 09.00-19.00

14 aprilie – program normal

Ce nu se face în Vinerea Mare

Pentru creștinii ortodocși, Vinerea Mare este o zi de doliu profund. Se mai numește și Vinerea Seacă, pentru că oamenii obișnuiau să țină post negru în această și și se crede că tot ce este semănat în această zi nu va da roade.

Așadar, nu se muncește în această zi, nici în casă, nici afară, la muncile agricole. Nu se sacrifică animalele, nu se face curățenie și nici nu se spală.

Mai mult, se spune că nu trebuie să te tunzi în această zi, pentru că vei avea parte de ghinion tot anul.

În această zi nu se mănâncă urzici și preparate cu oțet, pentru că la momentul răstignirii, Iisus a fost bătut cu urzici, iar rănile i-au fost șterse cu oțet.

În această zi nu se coace nimic, de teamă să nu se opărească mâinile Maicii Domnului.

Gospodinele care nu au apucat să vopsească ouă în Joia Mare, așa cum se face tradițional, nu trebuie să o facă în Vinerea Mare, ci în Sâmbăta Mare.

Unii credincioși aleg să țină post negru pentru a comemora această zi.

Citește și: Cele mai mari păcate pe care le poți face în Vinerea Mare. Ce NU ai voie să mănânci azi

Citește și: Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, tradiții și obiceiuri. Ce nu trebuie să faci