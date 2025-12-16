Donald Trump Jr. s-a logodit din nou. Cine este vedeta care a spus „da”

Donald Trump Jr., fiul președintelui Statelor Unite, și vedeta Bettina Anderson s-au logodit. Anunțul a fost făcut chiar de liderul de la Casa Albă.

Cei doi s-au logodit luni, 15 decembrie. Aceasta este cea de-a treia oară când fiul cel mare al liderului american se logodește, notează People.

„De obicei nu-mi lipsesc cuvintele, pentru că de obicei mă descurc foarte bine cu discursurile. Vreau să-i mulțumesc Bettinei pentru acel cuvânt: «Da»”, a spus Donald Jr., în vârstă de 47 de ani, în timpul anunțului.

Anderson și-a oferit apoi propriile remarci, spunând: „Acesta a fost cel mai de neuitat weekend. Mă căsătoresc cu dragostea vieții mele și mă simt cea mai norocoasă fată din lume. Mulțumesc.”

Donald Jr. a fost căsătorit anterior cu Vanessa Trump. Mariajul a durat timp de 12 ani, înainte ca Vanessa Trump să depună actele de divorț în 2018. Cei doi au cinci copii împreună: Kai, 18 ani, Donald III, 16 ani, Tristan, 14 ani, Spencer, 13 ani și Chloe, 11 ani.

Donald Trump Jr. s-a logodit pentru a treia oară

În 2018, Donald Jr. a început să se întâlnească cu Kimberly Guilfoyle. S-au logodit în 2020. Deși nu și-au anunțat niciodată oficial despărțirea, PEOPLE a aflat în decembrie 2024 că el și Anderson începuseră o relație de aproximativ șase luni.

Donald Jr. și Anderson au fost văzuți pentru prima dată la un brunch în august 2024, conform unor fotografii obținute de Daily Mail. La acea vreme, el era încă logodit cu Guilfoyle.

În septembrie 2024, mai multe surse au declarat că Trump și Guilfoyle s-ar fi despărțit în decembrie 2024. La scurt timp după aceea, Trump a nominalizat-o pe Guilfoyle pentru funcția de ambasador al SUA în Grecia. Senatul a confirmat ulterior nominalizarea lui Guilfoyle în septembrie.

Donald Jr. s-a alăturat lui Anderson la cina ei de ziua de naștere în Palm Beach, Florida, în decembrie 2024. De asemenea, a adus-o pe Anderson ca invitată la sărbătoarea de Revelion a familiei Trump la Mar-a-Lago. Anderson l-a însoțit apoi pe Donald Jr. la ceremonia de învestire a tatălui său, în ianuarie 2025.

CITEȘTE ȘI:

Proces de proporții între Trump și BBC: miliarde de dolari în joc și acuzații explozive

Motivul real pentru care Wesley Snipes nu mai joacă în filme. Regizorii de la Hollywood îl ocolesc acum