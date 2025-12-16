Acasă » Știri » Știri externe » Donald Trump Jr. s-a logodit din nou. Cine este vedeta care a spus „da”

Donald Trump Jr. s-a logodit din nou. Cine este vedeta care a spus „da”

De: Daniel Matei 16/12/2025 | 22:10
Donald Trump Jr. s-a logodit din nou. Cine este vedeta care a spus „da”
Sursa foto: Profimedia

Donald Trump Jr., fiul președintelui Statelor Unite, și vedeta Bettina Anderson s-au logodit. Anunțul a fost făcut chiar de liderul de la Casa Albă.

Cei doi s-au logodit luni, 15 decembrie. Aceasta este cea de-a treia oară când fiul cel mare al liderului american se logodește, notează People.

„De obicei nu-mi lipsesc cuvintele, pentru că de obicei mă descurc foarte bine cu discursurile. Vreau să-i mulțumesc Bettinei pentru acel cuvânt: «Da»”, a spus Donald Jr., în vârstă de 47 de ani, în timpul anunțului.

Anderson și-a oferit apoi propriile remarci, spunând: „Acesta a fost cel mai de neuitat weekend. Mă căsătoresc cu dragostea vieții mele și mă simt cea mai norocoasă fată din lume. Mulțumesc.”

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

Donald Jr. a fost căsătorit anterior cu Vanessa Trump. Mariajul a durat timp de 12 ani, înainte ca Vanessa Trump să depună actele de divorț în 2018. Cei doi au cinci copii împreună: Kai, 18 ani, Donald III, 16 ani, Tristan, 14 ani, Spencer, 13 ani și Chloe, 11 ani.

Sursa foto: Profimedia

Donald Trump Jr. s-a logodit pentru a treia oară

În 2018, Donald Jr. a început să se întâlnească cu Kimberly Guilfoyle. S-au logodit în 2020. Deși nu și-au anunțat niciodată oficial despărțirea, PEOPLE a aflat în decembrie 2024 că el și Anderson începuseră o relație de aproximativ șase luni.

Donald Jr. și Anderson au fost văzuți pentru prima dată la un brunch în august 2024, conform unor fotografii obținute de Daily Mail. La acea vreme, el era încă logodit cu Guilfoyle.

În septembrie 2024, mai multe surse au declarat că Trump și Guilfoyle s-ar fi despărțit în decembrie 2024. La scurt timp după aceea, Trump a nominalizat-o pe Guilfoyle pentru funcția de ambasador al SUA în Grecia. Senatul a confirmat ulterior nominalizarea lui Guilfoyle în septembrie.

Donald Jr. s-a alăturat lui Anderson la cina ei de ziua de naștere în Palm Beach, Florida, în decembrie 2024. De asemenea, a adus-o pe Anderson ca invitată la sărbătoarea de Revelion a familiei Trump la Mar-a-Lago. Anderson l-a însoțit apoi pe Donald Jr. la ceremonia de învestire a tatălui său, în ianuarie 2025.

CITEȘTE ȘI:

Proces de proporții între Trump și BBC: miliarde de dolari în joc și acuzații explozive

Motivul real pentru care Wesley Snipes nu mai joacă în filme. Regizorii de la Hollywood îl ocolesc acum

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal în lumea modei. Miss Finlanda a rămas fără titlu după ce s-a pozat într-o ipostază considerată rasistă
Showbiz internațional
Scandal în lumea modei. Miss Finlanda a rămas fără titlu după ce s-a pozat într-o ipostază considerată rasistă
Proces de proporții între Trump și BBC: miliarde de dolari în joc și acuzații explozive
Showbiz internațional
Proces de proporții între Trump și BBC: miliarde de dolari în joc și acuzații explozive
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și...
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra”
Adevarul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A...
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane...
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară ...
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară de la Oscarurile din 1989
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a ...
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat
”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere ...
”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere nu sunt pentru oricine
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit ...
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu”
Crăciun de coșmar pe Netflix cu „Stranger Things”! Trailerul final anunță cel mai întunecat ...
Crăciun de coșmar pe Netflix cu „Stranger Things”! Trailerul final anunță cel mai întunecat sfârșit din istoria serialului
Vezi toate știrile
×