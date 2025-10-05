Acasă » Exclusiv » Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin Maticiuc a făcut show cu 2000 de invitaţi

Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin Maticiuc a făcut show cu 2000 de invitaţi

De: Rebeka Pascu 05/10/2025 | 18:13
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Filmul Cursa este prima peliculă românească cu și despre curse ilegale de mașini, iar premiera va avea loc pe data de 24 octombrie 2025. Un proiect ambițios, cu o distribuție de admirat, care prezintă imagini spectaculoase, mașini pregătite pentru viteză, adrenalină din plin și curse pe străzile Bucureștiului, care au fost închise pe toată durata filmărilor. Recent s-a organizat o petrecere în cinstea filmului cu invitați pe măsură, iar CANCAN.RO a fost acolo și a surprins imagini excepționale!

Producătorul este nimeni altul decât Codin Maticiuc, care, de la proiect la proiect ridică ștacheta. Celebrul actor a organizat alături de echipa sa un eveniment pe măsura așteptărilor, alături de cele mai mediatizate vedete din România: Theo Rose, Nicole Cherry, Giulia și Vlad Huidu, dar și mulți alții care au sărbătorit în cinstea celui mai nou film, care, cu siguranță, va aduce un plus în cinematografia românească!

Aproape 4 milioane de euro investiți în filmul Cursa

După cum ne-a povestit și Codin Maticiuc într-un interviu recent, au existat daune de 600,700 de mii de euro în urma filmărilor, dar mare parte au fost acoperite de asigurări. Dar, să nu uităm că s-au investit aproape 4 milioane de euro! (CITEȘTE AICI) Așa cum am precizat și mai sus, producătorul ridică ștacheta din ce în ce mai mult. Și pentru a-și sărbători victoria, a avut loc o petrecere pe măsură cu invitați de excepție.

Accident în timpul filmărilor-daune de 700.000 de euro

Imagini în premieră de la petrecerea filmului Cursa

CANCAN.RO a fost la eveniment și a surprins imagini incredibile cu invitații. Codin Maticiuc s-a distrat pe cinste și asta se observă și din fotografiile surprinse de noi. S-a îmbrățișat cu toată lumea, a fumat dintr-un trabuc și a luat chiar și locul DJ-ului. Semen că a vrut să fie chiar el cel care întreține atmosfera pentru invitații săi.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Codin Maticiuc întreține atmosfera la petrecerea filmului Cursa

Theo Rose și Anghel Damian au fost prezenți la petrecere, căci, după cum știți, artista și soțul ei sunt foarte buni prieteni de familie cu Codin Maticiuc. Jurata de la Vocea României a venit să își susțină amicul, dar nu putea să scape fără câteva poze cu invitații. După ce i-a bucurat pe fanii săi, vedeta și-a petrecut timpul alături de partenerul ei, Anghel Damian.

Theo Rose și Anghel Damian la petrecerea filmului Cursa

Nicole Cherry și soțul ei și-au făcut apariția la eveniment. Ambii îmbrăcați în ținute de culoare negru, artista și partenerul ei nu au ezitat să filmeze fiecare moment, iar apoi au împărtăşit câteva imagini şi cu prietenii din mediul online, în semn de susținere pentru prietenul lor, Codin Maticiuc. Cei doi au atras privirile prin eleganță și atitudinea lor relaxată, demonstrând încă o dată că formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz

Nicole Cherry și soțul ei au filmat toate momentele din timpul petrecerii

Cunoscuta actriță Oana Zara a venit fără iubit la eveniment și și-a petrecut timpul cu artista Nicoleta Nucă și cu celebra Majda. Fetele s-au distrat din plin, iar șatena a ales să facă câteva poze cu mașinile expuse în cadrul locației unde e avut loc petrecerea.

Oana Zara a venit fără iubit și și-a petrecut timpul cu Majda și Nicoleta Nucă

Giulia și Vlad Huidu au bifat și ei petrecerea de top organizată de Codin Maticiuc! S-au distrat, au dansat și au atras privirile aşa cum o fac de fiecare dată când ies din casă! Giulia, cool ca întotdeauna, s-a simțit în largul ei la eveniment, alături de soțul său, care a ales o ținută cât se poate de lejeră: o pereche de jeanși și un hanorac. Cei doi au fost toată seara cu zâmbetul pe buze și s-au bucurat de atmosfera energică.

Giulia și Vlad Huidu s-au distrat la petrecerea filmului, așa cum o fac de fiecare dată!CITEȘTE ȘI: S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele sale: ”Asta-i adevărul!”

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
În ce domeniu activează acum Cornel Păsat. Ziua e la costum şi cravată, iar noaptea e pe scenă! „Îmi permit libertatea să am grijă și de Flamingo Boys”
Exclusiv
În ce domeniu activează acum Cornel Păsat. Ziua e la costum şi cravată, iar noaptea e pe scenă!…
Artista din România, dezvăluiri despre sarcina care i-a schimbat viaţa! A ţinut totul ascuns: “Am emoții. Nu-mi vine să cred!”
Exclusiv
Artista din România, dezvăluiri despre sarcina care i-a schimbat viaţa! A ţinut totul ascuns: “Am emoții. Nu-mi vine să cred!”
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la 45 de ani: „După ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice”
Adevarul
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la...
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua...
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din...
Parteneri
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă!...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Click.ro
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt...
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Digi 24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că...
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe...
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este...
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica....
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie...
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia: Ar fi fost un bun politician
Capital.ro
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia:...
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația e mai gravă decât credea
Romania TV
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația...
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine beneficiază
Capital.ro
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine...
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa Regală
evz.ro
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa...
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
Gandul.ro
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar...
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani: Le fac pe plac
as.ro
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul...
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Fanatik.ro
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA...
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au ...
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între ei”
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit ...
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit elixirul tinereții
Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul ...
Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul sfâșietor al iubitei sale
Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal
Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal
Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta ...
Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta lor: ”Să aveți o viață plină de iubire!”
Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, ...
Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, mai sunt foarte puțini”
Vezi toate știrile
×