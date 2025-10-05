Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin Maticiuc a făcut show cu 2000 de invitaţi

Filmul Cursa este prima peliculă românească cu și despre curse ilegale de mașini, iar premiera va avea loc pe data de 24 octombrie 2025. Un proiect ambițios, cu o distribuție de admirat, care prezintă imagini spectaculoase, mașini pregătite pentru viteză, adrenalină din plin și curse pe străzile Bucureștiului, care au fost închise pe toată durata filmărilor. Recent s-a organizat o petrecere în cinstea filmului cu invitați pe măsură, iar CANCAN.RO a fost acolo și a surprins imagini excepționale!

Producătorul este nimeni altul decât Codin Maticiuc, care, de la proiect la proiect ridică ștacheta. Celebrul actor a organizat alături de echipa sa un eveniment pe măsura așteptărilor, alături de cele mai mediatizate vedete din România: Theo Rose, Nicole Cherry, Giulia și Vlad Huidu, dar și mulți alții care au sărbătorit în cinstea celui mai nou film, care, cu siguranță, va aduce un plus în cinematografia românească!

Aproape 4 milioane de euro investiți în filmul Cursa

După cum ne-a povestit și Codin Maticiuc într-un interviu recent, au existat daune de 600,700 de mii de euro în urma filmărilor, dar mare parte au fost acoperite de asigurări. Dar, să nu uităm că s-au investit aproape 4 milioane de euro! (CITEȘTE AICI) Așa cum am precizat și mai sus, producătorul ridică ștacheta din ce în ce mai mult. Și pentru a-și sărbători victoria, a avut loc o petrecere pe măsură cu invitați de excepție.

Imagini în premieră de la petrecerea filmului Cursa

CANCAN.RO a fost la eveniment și a surprins imagini incredibile cu invitații. Codin Maticiuc s-a distrat pe cinste și asta se observă și din fotografiile surprinse de noi. S-a îmbrățișat cu toată lumea, a fumat dintr-un trabuc și a luat chiar și locul DJ-ului. Semen că a vrut să fie chiar el cel care întreține atmosfera pentru invitații săi.

Theo Rose și Anghel Damian au fost prezenți la petrecere, căci, după cum știți, artista și soțul ei sunt foarte buni prieteni de familie cu Codin Maticiuc. Jurata de la Vocea României a venit să își susțină amicul, dar nu putea să scape fără câteva poze cu invitații. După ce i-a bucurat pe fanii săi, vedeta și-a petrecut timpul alături de partenerul ei, Anghel Damian.

Nicole Cherry și soțul ei și-au făcut apariția la eveniment. Ambii îmbrăcați în ținute de culoare negru, artista și partenerul ei nu au ezitat să filmeze fiecare moment, iar apoi au împărtăşit câteva imagini şi cu prietenii din mediul online, în semn de susținere pentru prietenul lor, Codin Maticiuc. Cei doi au atras privirile prin eleganță și atitudinea lor relaxată, demonstrând încă o dată că formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz

Cunoscuta actriță Oana Zara a venit fără iubit la eveniment și și-a petrecut timpul cu artista Nicoleta Nucă și cu celebra Majda. Fetele s-au distrat din plin, iar șatena a ales să facă câteva poze cu mașinile expuse în cadrul locației unde e avut loc petrecerea.

Giulia și Vlad Huidu au bifat și ei petrecerea de top organizată de Codin Maticiuc! S-au distrat, au dansat și au atras privirile aşa cum o fac de fiecare dată când ies din casă! Giulia, cool ca întotdeauna, s-a simțit în largul ei la eveniment, alături de soțul său, care a ales o ținută cât se poate de lejeră: o pereche de jeanși și un hanorac. Cei doi au fost toată seara cu zâmbetul pe buze și s-au bucurat de atmosfera energică.

Giulia și Vlad Huidu s-au distrat la petrecerea filmului, așa cum o fac de fiecare dată!

