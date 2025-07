Ce spune Codin Maticiuc despre recuperarea banilor investiți în “Sirenele” și… Decizia de ultim moment: “Soția încă n-a aflat!”

Codin Maticiuc a făcut echipă cu frații Gogan la realizarea celor 3 filme – Sirenele – un proiect ambițios care a durat 4 ani și care a fost bine primit de public. Investiția a fost undeva la un milion de euro și s-a împărțit în mod egal între cei 3 investitori: Andra Gogan – protagonistă și producătoare, Răzvan Gogan – regizor și Codin Maticiuc producător. Este prima dată când o trilogie fantastică dedicată copiilor s-a lansat cu un ritm atât de rapid: trei filme consecutive, fiecare lansat la distanță de doar o lună, pentru ca publicul să poată urmări povestea cap-coadă, fără să aștepte ani între episoade. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Codin Maticiuc a vorbit despre recuperarea investiției și a făcut și o estimare când se va întâmpla acest lucru, mai ales că fenomenul Sirenele a surclasat chiar și o producție Disney. Acesta ne-a spus că deja lucrează la un alt proiect, care îi ocupă weekend-urile.

După două filme care au dominat box office-ul național încă din primul weekend de proiecții și au transformat universul celor trei sirene într-un adevărat fenomen de familie, „Sirenele” își încheie aventura cu un final spectaculos, plin de emoție, mister și efecte speciale realizate la cele mai înalte standarde. Codin Maticiuc a fost prezent la avanpremiera peliculei, alături de fiicele sale Smaranda și Ilinca.

Codin Maticiuc: “Nu am nicio emoție”

CANCAN.RO: Ce așteptări ai de la “Sirenele – Legenda Coroanei”, ultima parte a trilogiei?

Codin Maticiuc: Primele două au fost un succes. Așteptările mi-au fost cu mult depășite la primele două. Primul mai este în câteva cinematografe, a ajuns la peste 108.000 de intrări. Al doilea era, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel la 50.000 și Sirenele 2 este în toate cinematografele, adică încă mai face cifre. Am avut niște reușite pe care eu nu mi le puteam imagina.

Codin Maticiuc: Am depășit brand-uri mult mai mari decât noi, din punct de vedere al producției pentru copii, în sensul în care la Sirenele 2 ne-am lansat în aceeași zi, în același weekend cu un Disney, pe care l-am distrus. Pentru mine Disney e un brand extraordinar. Am și zis când am auzit: cu Disney n-am ce să zic, o să fim numărul 2, numărul 2 corect, o producție locală.

Nu, frate! Am fost numărul 1 și mi se pare spectaculos. Deci am depășit toate așteptările cu 1, cu 2. Nu are ce să se întâmple la 3, din punctul ăsta de vedere, adică, fanii s-au cam stabilit. Cine a venit la 1 poate să zicem că poate a venit și nu știu, așteptările i-au fost înșelate și a fost mult mai jos decât așteptările. Dar cine a venit la 2? Nu am nicio emoție.

Codin Maticiuc: “Acolo va fi profitul”

CANCAN.RO: În cât timp preconizezi că îți vei recupera investiția? E un film cu un buget mare.

Codin Maticiuc: Eu zic că îmi voi recupera investiția la ieșirea filmelor din cinema. Adică acolo va fi breaking point-ul și tot ce înseamnă streaming, tot ce înseamnă următoare posibile vânzări către streaming sau chiar televiziuni din astea naționale, acolo va fi profitul.

Codin Maticiuc: “Agenda mea arată îngrozitor, încă n-a aflat soția”

CANCAN.RO: Este un domeniu în care tu ai reușit să faci performanță și mă refer și pe partea de producție și în calitate de actor. Cum arată agenda pentru următoarea perioadă?

Codin Maticiuc: Agenda mea arată îngrozitor, încă n-a aflat soția agenda. Adică n-a aflat că eu, practic, m-am mai băgat într-un proiect – de care n-aș vrea să vă zic că poate nu-mi iese – și facem repetiții pentru ăla și în weekend.

Am luat și weekend-uri, înainte erau weekend-urile sfânte, le lăsam libere. Sâmbătă-duminică, sâmbătă-duminică, repetiții, tot, e ceva îngrozitor. Nu știu, chiar trebuie să fac ceva, cred că trebuie să mai renunț la câte ceva.

