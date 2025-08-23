Acasă » Exclusiv » S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele sale: ”Asta-i adevărul!”

S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele sale: ”Asta-i adevărul!”

De: Andreea Archip 23/08/2025 | 16:04
Codin Maticiuc și Matei Dima și-au unit forțele de ani buni și produc, dar și joacă în filme românești de succes. Nu s-au rezumat doar la filmări în țară, ci și peste ocean, având în distribuție, de exemplu, în Miami Bici 2 un actor celebru, plătit regește pentru fiecare zi de muncă. În toamnă, Codin va lansa în cinematografe Cursa, un proiect ambițios, cu o distribuție de excepție, care prezintă imagini spectaculoase, mașini preparate pentru viteză, adrenalină din plin și curse pe străzile Bucureștiului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față despre plata actorilor care au jucat/joacă în peliculele sale, dezvăluind totodată și onorariul pe ziua de filmare perceput de Danny Trejo.

Codin Maticiuc și Matei Dima sunt prieteni, dar și  parteneri de business. Producătorul a vorbit despre amiciția temeinică dintre ei, dar și despre ciondănelile aferente. Secretul constă în comunicare, cei doi reușind astfel să remedieze rapid lucrurile.

CANCAN.RO:  Care a fost cel mai bine plătit actor din filmele tale de-a lungul timpului? Cel mai scump actor în afara celor din America.

Codin Maticiuc: Asta voiam să zic. La mine era simplu:  Danny Trejo. Cel mai bine plătit actor? Sumele au fost și sunt extrem de mici, mi-au venit foarte mulți pe prietenie și așa mai departe, știind că aduc bani de acasă și că nu întotdeauna îi recuperez sau că există oricum riscul foarte mare să nu îi recuperez.

Nu are rost să vă spun, adică nu știu acum să vă spun care e cel mai scump, dar în orice caz, toți au venit pe câteva sute pe zi, ceea ce este extrem de puțin. Un actor mare în România, ia undeva la 1000-1500, câte unul foarte rar da, 2000 de euro pe zi. Eu nu am plătit sumele astea.

Codin Maticiuc: Cum să spun, Florin Piersic în primul film a venit gratis, eu și Matei Dima suntem underpaid total din toate punctele de vedere ca să ne iasă calculul final, să ieșim bine cu cifrele. Ce să zic, nu e ceva la care excelez în afară de acel 30.000 pe zi pe care l-am dat lui Danny Trejo și acolo aveam un răspuns interesant să vă dau. Aici v-am dezamăgit cu răspunsul meu, aș fi vrut să dau un răspuns mai bun, dar trebuie să zic și adevărul.

CANCAN.RO: Normal și apreciem adevărul.

Codin Maticiuc: N-am prea plătit așa mult, n-am plătit.

CANCAN.RO: Pentru că tot ai vorbit de Matei Dima, vreau să știu prietenia voastră de câți ani durează?

Codin Maticiuc: Trebuie să număr, să văd efectiv câți ani sunt. Deja sunt vreo 6-7 ani de Miami Bici, de când lucrăm la primul și avem ceva ani înainte de asta. Dar prietenia noastră s-a întărit foarte tare cu filmele, pentru că atunci când îți faci firmă cu un om, când faci un business cu un om, când construiești un produs, când construiești ceva împreună, atunci, de fapt, te leagă mult mai multe chestii și când împarți bani.

CANCAN.RO: A existat un moment în care, nu știu, v-ați ciondănit? Cine a făcut primul pas spre împăcare?

Codin Maticiuc: De ciondănit ne-am ciondănit deseori, ultima oară acum câteva zile la padel, că mai jucăm și padel împreună. Deci ne certăm mai mult sau mai puțin așa zgomotos sau cu vorbe grele. Ne împăcăm pentru că stăm de vorbă. Nu mai știu cine a făcut pasul. Îmi place să cred că eu sunt tot timpul cu comunicarea. Acum ultima oară la padel eu am făcut pasul. Matei, eu te-am sunat. Dar nu, și el. Încercăm tot timpul să vorbim despre asta și zice:  “Uite, tu știi că m-a deranjat treaba asta?“ Bă, nu, de ce? Stai puțin, că pe mine m-a deranjat aia dinainte cu două săptămâni. “Ah, deci tu d-aia”. Păi d-aia. Vorbim tot timpul deci e o relație foarte solidă de fapt.

Foto: Instagram

