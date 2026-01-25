Acasă » Știri » Cine sunt cei mai bogați 10 oameni din lume în acest moment? Clasamentul miliardarilor se schimbă zilnic

Cine sunt cei mai bogați 10 oameni din lume în acest moment? Clasamentul miliardarilor se schimbă zilnic

De: Diana Cernea 26/01/2026 | 00:50
Cine sunt cei mai bogați 10 oameni din lume în acest moment? Clasamentul miliardarilor se schimbă zilnic

Descoperă top 10 cele mai mari averi ale planetei, într-un clasament care se actualizează de la o zi la alta, în funcție de evoluțiile de pe bursele internaționale.

Top 10 cei mai bogați oameni din lume

Potrivit Vanity Fair, cele mai mari averi ale lumii nu se întâlnesc la o petrecere exclusivistă, ci într-un clasament atent monitorizat: Bloomberg Billionaires Index. Această listă este actualizată zilnic și calculează averea netă a fiecărui miliardar în funcție de valoarea activelor deținute. Cum cifrele sunt ajustate la finalul fiecărei zile de tranzacționare de pe Bursa din New York, ierarhia se poate schimba rapid, iar averile pot crește sau scădea spectaculos de la o zi la alta.

În ultimele luni, un nume domină autoritar clasamentul. Elon Musk ocupă detașat primul loc, cu o avere estimată la 644 de miliarde de dolari. Investitorii nu au fost descurajați de controversele politice sau de scăderea vânzărilor Tesla în Europa, iar apropierea sa de Donald Trump pare să-i fi consolidat poziția financiară.

1. Elon Musk – 644 miliarde de dolari

Proprietarul Tesla, SpaceX și X (fostul Twitter) rămâne lider absolut. Deși a pierdut la un moment dat peste 180 de miliarde de dolari din cauza scăderii acțiunilor Tesla, Musk și-a revenit rapid și continuă să domine clasamentul.

2. Larry Page – 272 miliarde de dolari

Cofondatorul Google deține aproximativ 6% din Alphabet, compania-mamă a gigantului tech care controlează Android și YouTube.

3. Jeff Bezos – 255 miliarde de dolari

Fondatorul Amazon își construiește averea prin vânzarea strategică a acțiunilor, compania neplătind dividende. În ultimii 20 de ani, a vândut acțiuni de zeci de miliarde de dolari.

4. Sergey Brin – 253 miliarde de dolari

Google, emigrat din fosta URSS, este unul dintre cei mai influenți oameni din industria tehnologică globală.

5. Larry Ellison – 245 miliarde de dolari

Fondatorul Oracle deține aproximativ 40% din companie și are investiții în Tesla, imobiliare și chiar o insulă privată în Hawaii.

6. Mark Zuckerberg – 233 miliarde de dolari

Fondatorul Meta a coborât câteva poziții, dar rămâne una dintre figurile-cheie ale economiei digitale globale.

7. Bernard Arnault – 207 miliarde de dolari

Cel mai bogat european și primul francez din clasament controlează aproximativ jumătate din LVMH, imperiul mondial al luxului.

8. Steve Ballmer – 165 miliarde de dolari

Fostul CEO Microsoft și proprietar al echipei NBA Los Angeles Clippers își datorează averea în principal acțiunilor Microsoft.

9. Jensen Huang – 156 miliarde de dolari

Cofondatorul Nvidia, compania-cheie în revoluția inteligenței artificiale, a cunoscut o ascensiune fulminantă odată cu explozia cererii de GPU-uri.

10. Warren Buffett – 150 miliarde de dolari

Legenda investițiilor globale, președintele Berkshire Hathaway, rămâne un simbol al stabilității financiare și al filantropiei, angajându-se să doneze cea mai mare parte a averii sale.

Un detaliu notabil: top 10 este format exclusiv din bărbați. Cea mai bogată femeie din lume, Alice Walton, se află în afara acestui clasament restrâns, confirmând discrepanța de gen încă prezentă la vârful marilor averi globale.

CITEȘTE ȘI:

 Cine e miliardara care l-a „mituit” pe Donald Trump! Președintele SUA spune că i-a oferit 250 milioane de dolari, ca să nu se lase

„Donjuanul” a ajuns în instanță cu mega-țeapa de 100.000 €. Cum se apără miliardarul acuzat că i-a șterpelit Rolexul dintr-un restaurant

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Povestea incredibilă a pensionarilor-genii, a invențiilor „top secret” și a farfuriei zburătoare made in România
Știri
Povestea incredibilă a pensionarilor-genii, a invențiilor „top secret” și a farfuriei zburătoare made in România
Alertă în România! Valentin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Știri
Alertă în România! Valentin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la…
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin
Adevarul
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea incredibilă a pensionarilor-genii, a invențiilor „top secret” și a farfuriei zburătoare ...
Povestea incredibilă a pensionarilor-genii, a invențiilor „top secret” și a farfuriei zburătoare made in România
Horoscop 26 ianuarie 2026. Zodia care află un adevăr dur despre partener
Horoscop 26 ianuarie 2026. Zodia care află un adevăr dur despre partener
Connect-R n-a rezistat tentației și și-a făcut pofta. A început anul cu mici plăceri vinovate
Connect-R n-a rezistat tentației și și-a făcut pofta. A început anul cu mici plăceri vinovate
Alertă în România! Valentin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Valentin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Lovitură pentru gameri! Nvidia ar putea face plăcile video aproape imposibil de cumpărat la prețul ...
Lovitură pentru gameri! Nvidia ar putea face plăcile video aproape imposibil de cumpărat la prețul corect
Diana Stejereanu i-a luat telefonul la control. Sexy-antrenoarea de la Neatza, imposibil de ignorat în ...
Diana Stejereanu i-a luat telefonul la control. Sexy-antrenoarea de la Neatza, imposibil de ignorat în blana XXL
Vezi toate știrile
×