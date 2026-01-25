Cine sunt cei mai bogați 10 oameni din lume în acest moment? Clasamentul miliardarilor se schimbă zilnic

Descoperă top 10 cele mai mari averi ale planetei, într-un clasament care se actualizează de la o zi la alta, în funcție de evoluțiile de pe bursele internaționale.
Potrivit Vanity Fair, cele mai mari averi ale lumii nu se întâlnesc la o petrecere exclusivistă, ci într-un clasament atent monitorizat: Bloomberg Billionaires Index. Această listă este actualizată zilnic și calculează averea netă a fiecărui miliardar în funcție de valoarea activelor deținute. Cum cifrele sunt ajustate la finalul fiecărei zile de tranzacționare de pe Bursa din New York, ierarhia se poate schimba rapid, iar averile pot crește sau scădea spectaculos de la o zi la alta.
În ultimele luni, un nume domină autoritar clasamentul. Elon Musk ocupă detașat primul loc, cu o avere estimată la 644 de miliarde de dolari. Investitorii nu au fost descurajați de controversele politice sau de scăderea vânzărilor Tesla în Europa, iar apropierea sa de Donald Trump pare să-i fi consolidat poziția financiară.
Proprietarul Tesla, SpaceX și X (fostul Twitter) rămâne lider absolut. Deși a pierdut la un moment dat peste 180 de miliarde de dolari din cauza scăderii acțiunilor Tesla, Musk și-a revenit rapid și continuă să domine clasamentul.
Cofondatorul Google deține aproximativ 6% din Alphabet, compania-mamă a gigantului tech care controlează Android și YouTube.
Fondatorul Amazon își construiește averea prin vânzarea strategică a acțiunilor, compania neplătind dividende. În ultimii 20 de ani, a vândut acțiuni de zeci de miliarde de dolari.
Google, emigrat din fosta URSS, este unul dintre cei mai influenți oameni din industria tehnologică globală.
Fondatorul Oracle deține aproximativ 40% din companie și are investiții în Tesla, imobiliare și chiar o insulă privată în Hawaii.
Fondatorul Meta a coborât câteva poziții, dar rămâne una dintre figurile-cheie ale economiei digitale globale.
Cel mai bogat european și primul francez din clasament controlează aproximativ jumătate din LVMH, imperiul mondial al luxului.
Fostul CEO Microsoft și proprietar al echipei NBA Los Angeles Clippers își datorează averea în principal acțiunilor Microsoft.
Cofondatorul Nvidia, compania-cheie în revoluția inteligenței artificiale, a cunoscut o ascensiune fulminantă odată cu explozia cererii de GPU-uri.
Legenda investițiilor globale, președintele Berkshire Hathaway, rămâne un simbol al stabilității financiare și al filantropiei, angajându-se să doneze cea mai mare parte a averii sale.
Un detaliu notabil: top 10 este format exclusiv din bărbați. Cea mai bogată femeie din lume, Alice Walton, se află în afara acestui clasament restrâns, confirmând discrepanța de gen încă prezentă la vârful marilor averi globale.
CITEȘTE ȘI:
„Donjuanul” a ajuns în instanță cu mega-țeapa de 100.000 €. Cum se apără miliardarul acuzat că i-a șterpelit Rolexul dintr-un restaurant