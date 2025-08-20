Și-a dorit o aventură de-o noapte, dar a rămas fără 15.000 de euro. Pensionar din Capitală, bătut și jefuit!

Un pensionar din Capitală, dornic de o aventură de-o noapte, a trăit șocul vieții sale. Bărbatul a fost jefuit de suma de 15.000 de euro. Iată ce s-a întâmplat și cine i-a furat banii!

Bărbatul în vârstă de 68 de ani a plătit o damă de companie, dar nu a fost atent, așa că protectorul acesteia a observat unde își ținea banii și i-a furat. Individul l-a agresat pe pensionar și a fugit cu suma de 15.000 de euro.

Pensionar bătut și jefuit de 15.000 de euro

Totul a început atunci când doi bărbați, vecini, se aflau în locuința unuia dintre ei din Sectorul 5 al Capitalei, iar pensionarul s-a decis să cheme o damă de companie. Vecinul său mai tânăr (46 de ani) a apelat la serviciile unei femei.

Aceasta a ajuns la domiciliul pensionarului alături de un bărbat, cel mai probabil protectorul ei. Vârstnicul pentru care femeia venise a scos suma de 100 de lei de sub saltea pentru a-i achita serviciile, iar bărbatul care era alături de ea a observat unde sunt ascunși banii și a acționat.

Acesta s-a năpustit asupra pensionarului, l-a lovit și i-a sustras suma de 15.000 de euro.

„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, cei doi bărbaţi ar fi permis accesul în locuinţă unor persoane, iar în acest context bărbatul în vârstă de 68 de ani ar fi fost agresat fizic şi deposedat de suma de 15.000 de euro, de către una dintre persoanele care au pătruns în locuinţă. În urma activităţilor, a fost identificat cel bănuit de săvârşirea faptei, respectiv un bărbat, în vârstă de 39 de ani”, a precizat Direcția Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

