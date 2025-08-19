Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei

O nouă crimă șocantă a avut loc în România! Un bărbat din Constanța, în vârstă de 51 de ani, și-a ucis cu sânge rece partenera cu 6 ani mai mică. Potrivit primelor informații, atacatorul ar fi folosit un topor pentru a comite fapta oribilă. Află, în articol, ce detalii au transmis autoritățile.

În ultimele luni, românii au fost martorii unor crime oribile. Mai multe femei și-au pierdut viața, fiind ucise de actuali sau foști parteneri. Cazul Teodorei Marcu a fost unul dintre cele mai mediatizate pentru că tânăra era cunoscută în urma participării sale la Insula Iubirii. O alt deces care a șocat întreaga țară a fost cel al Andei din Mureș. Emil Gânj, cel care a omorât-o, nu a fost prins nici acum și este în continuare căutat de oamenii legii. Din nefericire, astfel de crime se produc în continuare, cea mai recentă având loc în Constanța.

Ce au transmis autoritățile despre cazul din Constanța

Marți, 19 august 2025, o femeie 45 de ani a fost ucisă cu sânge rece de partenerul ei de viață, un bărbat de 51 de ani, în casa acestora, din localitatea Topraisar, județul Constanța. Între cei doi ar fi izbucnit un conflict, iar bărbatul nu și-a ieșit din minți și a început să își lovească iubita cu un topor până la moarte, potrivit unor surse Observator News.

Un echipaj de salvare a ajuns la fața locului, însă nu s-a mai putut face nimic pentru victimă. Paramedicii declarat decesul acesteia. Între timp, oamenii legii au deschis o anchetă, iar bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a transmis un comunicat despre crima șocantă. Potrivit informațiilor oferite, femeia nu a solicitat până acum un ordin de protecție. De asemenea, nu au existat plângeri cu privire la eventuale conflicte între ei.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, și-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător. Fapta ar fi fost săvârșită în locuința acestora, din comuna Topraisar. Facem precizarea că până în prezent, la Postul de Poliție Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi concubini, nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

