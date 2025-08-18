Sora Teodorei Marcu, mesaj dureros în ziua în care fosta concurentă de la Insula Iubirii ar fi împlinit 23 de ani: ”Dorul doare”

Adina, sora Teodorei Marcu, a rupt tăcerea și a transmis un mesaj sfâșietor chiar în ziua în care sora ei – ucisă de fostul iubit în complexul Cosmopolis – ar fi împlinit 23 de ani. Viața fostei concurentă de la Insula iubirii a fost curmată în urmă cu două luni, iar de atunci nimic nu mai este la fel pentru cei care au iubit-o.

Pe data de 31 mai, Teodora Marcu a fost împușcată în cap și în abdomen de către fostul ei iubit, Robert Lupu (49 de ani). Nenorocirea a avut loc pe o stradă din complexul rezidențial Cosmopolis, acolo unde tânăra locuia. În timp ce era încolțită de crimial, fosta concurentă de la Insula iubirii își ținea fetița de 3 ani în brațe. De asemenea, tânăra însărcinată și urma să devină mamă pentru a doua oară. După atac, Robert Lupu și-a pus capăt zilelor cu aceeași armă cu care a ucis-o și pe Teodora – vezi AICI imagini din momentul atacului.

Cazul Teodorei a impresionat o țară întreagă. Faptul că o femeie a fost ucisă în plină stradă a stârnit un val de reacții și a redeschis discuția despre violența domestică, în special împotriva femeilor.

Teodora Marcu ar fi împlinit 23 de ani

Duminică, 17 august, Teodora Marcu ar fi împlinit 23 de ani. Dacă în trecut familia și cei apropiați ei se pregăteau să o sărbătorească, de acum înainte nu le rămâne decât să îi aprindă o lumânare și să îi aducă o floare la mormânt.

Familia și prietenii nu își revin nici acum din șocul suferit după moartea fulgerătoare și prematură a tinerei. De la mormântul său, sora ei , Adina, sora ei, a transmis un mesaj dureros. Ceea ce trebuia să fie un moment de fericire s-a transformat într-o clipă într-o durere inimaginabilă.

„Astăzi ar fi fost ziua ta… 23 de ani. Nu e zi fără să ne gândim la tine. Astăzi, mai mult ca oricând, dorul doare. Rămâi în rugăciunile și gândurile noastre. Odihnește-te în pace, alături de băiețelul tău, sufletul nostru bun!”, a scris Adina, pe Facebook.

