Unde a fost văzut Emil Gânj luni, 18 august 2025. Polițiștii sunt în alertă: ”I-a bătut în fereastră!”

Apar noi informații despre Emil Gânj, principalul suspect în cazul morții Andei, tânăra de 23 de ani care a fost ucisă și incendiată în propria casă. Un apel la 112 a anunțat că bărbatul s-ar fi asuns într-o grădină a unei gospodării din județul Mureș.

Au trecut aproape două luni de când Emil Gânj este de negăsit. Bărbatul este principalul suspect în cazul crimei din Mureș, unde Anda, fosta lui iubită, a fost ucisă și incendiată în propria locuință. Nenorocirea a avut loc pe data de 8 iulie, când presupusul criminal a intrat înarmat cu un topor în casa tinerei de 23 de ani, a ucis-o, iar mai apoi a dat foc locuinței. De atunci, bărbatul parcă a intrat în pământ.

Emil Gânj este de negăsit de aproape două luni

Căutările lui Emil Gânj continuă, iar autoritățile fac eforturi intense pentru a-i da de urmă. Operațiunile de căutare au fost extinse și în zonele împădurite din Bistrița-Năsăud. Zona de căutare este survolată de drone și elicoptere, iar la sol jandarmi, câini de urmă și polițiști ajută la operațiunile de căutare, patrulând prin păduri, dealuri și case părăsite.

Luni, 18 august, un apel la 112 anunța faptul că Emil Gânj ar fi fost văzut în curtea unei gospodării din județul Mureș. Alarma a fost dată de un tânăr de 23 de ani din localitatea Șăulia, la doar câțiva kilometri de locul unde s-a produs crima de acum 2 luni, care susține că l-a văzut pe bărbat în curtea casei sale. Polițiștii s-au mobilizat și au ajuns imediat la casa băiatului, au împânzit zona și au început să-l caute peste tot – inclusiv cu câini de urmă, însă nici urmă de Emil Gânj.

”S-o uitat pe geam și s-o dus, o fugit, așa zice copilul. Eu știu de ce o venit, cred că aici a nimerit și el, să caute de mâncare”, a spus tatăl băiatului, pentru ProTV. ”El o zi că i-o bătut la fereastră, eu cred că o visat copilul, o trecut cam multă vreme și să fie acu aici, atât de aproape”, a mai spus o vecină de-a băiatului.

Anchetatorii au realizat un profil psihologic al lui Emil Gânj. Nu este exclus ca presupusul criminal să trimită pe pistă greșită anchetatorii:

„Omul acesta este disperat, este căutat de atâtea zile. Este un tip extrem de abil, ştie să supravieţuiască în pădure, ştie să se orienteze şi, cumva, să trimită pe pistă greşită anchetatorii.”, a explicat Dan Antonescu, psiholog criminalist.

