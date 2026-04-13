Acasă » Știri » Unde pensia îți ajunge și unde nu în Europa. Clasamentul care spune totul despre nivelul de trai

De: Denisa Crăciun 13/04/2026 | 18:20
Realitatea despre situația pensiilor este îngrijorătoare. În anumite țări din Europe pensionarii pot duce o viață lipsită de griji, în timp ce în alte țări europene lucrurile nu stau deloc așa roz. Există o diferență vizibilă între Vest și Est. Un studiu arată care sunt, de fapt, diferențele.

Pensiile nu sunt acordate la fel în toate țările. Diferențele din statele din Vest și cele din Est sunt colosale. Unii pensionari pot acoperi fără probleme cheltuielile lunare doar din pensie, iar alții se zbat de pe o zi pe alta pentru a le ajunge banii până luna următoare. România se află în partea inferioară a clasamentului, adică traiul pe care îl duce în țara noastră un pensionar este foarte greu de dus.

Banii pe care îi primesc pensionarii sunt un element important care arată clar nivelul de trai al unei țări. Deosebirile sunt uriașe atunci când vorbim de fiecare stat în parte. În vestul și nordul Europei, situația pensiilor este una extraordinară. Asta înseamnă că oamenii care locuiesc aici se pot descurca ușor și cheltuielile lunare sunt acoperite integral de pensie. Mai concret, Luxemburg conduce clasamentul. Aici pensia medie acoperă în jur de 225% din cheltuielile lunare. Acest lucru presupune că pe lângă faptul că pensia acoperă toate cheltuielile le rămân bani și pentru a economisi. În Italia și Finlanda, situația este asemănătoare, la fel și în Spania și Danemarca.

În Germania, Franța, Belgia sau Olanda pensiile sunt suficient de mari pentru a-i susține pe cei care o primesc, fără presiuni majore. Pe de altă parte, în Polonia, Cehia sau Grecia, banii acoperă cheltuielile, însă la finalul lunii nu rămân cu prea multe resurse, astfel încât să poată economisi.

Dacă vorbim despre estul Europei și Balcani situația este mai dificilă. Pensiile nu acoperă cheltuielile, nici măcar cele esențiale. România se află și ea pe listă și asta pentru că banii acoperă doar 73%. În aceeași tabără se află și Bulgaria, Ungaria sau Croația. Aici pensiile acoperă doar 80% din costuri, iar Turcia și Serbia doar două treimi. Pensiile acoperă doar jumătate din cheltuieli în Republica Moldova, Ucraina sau Albania. Pe ultimul loc al clasamentului se află Georgia, care acoperă nevoile doar 22%.

VEZI ȘI: Ce trebuie să faci dacă pensia ta a fost calculată greșit. Metoda prin care poți să îți recuperezi banii

Concediul medical îți afectează sau nu vechimea? Adevărul pe care puțini îl știu

 

Iți recomandăm
Marisa Paloma a ajuns cu fiica ei la spital! Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat micuța
Știri
Marisa Paloma a ajuns cu fiica ei la spital! Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat micuța
A plecat din sistemul medical și a riscat totul. Ce a reușit să construiască o româncă în Franța
Știri
A plecat din sistemul medical și a riscat totul. Ce a reușit să construiască o româncă în Franța
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
Mediafax
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe...
Care este cea mai sănătoasă pâine pentru sandviș. La ce trebuie să fi atent când o cumperi sau o faci
Gandul.ro
Care este cea mai sănătoasă pâine pentru sandviș. La ce trebuie să fi...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Adevarul
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei....
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra...
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Mediafax
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți o fac
Click.ro
La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”
Digi24
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut...
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Promotor.ro
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Veste proastă pentru Digi? Lidl lansează abonamente mobile ieftine în 30 de țări
go4it.ro
Veste proastă pentru Digi? Lidl lansează abonamente mobile ieftine în 30 de țări
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Care este cea mai sănătoasă pâine pentru sandviș. La ce trebuie să fi atent când o cumperi sau o faci
Gandul.ro
Care este cea mai sănătoasă pâine pentru sandviș. La ce trebuie să fi atent când...
