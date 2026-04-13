Unde pensia îți ajunge și unde nu în Europa. Clasamentul care spune totul despre nivelul de trai

Realitatea despre situația pensiilor este îngrijorătoare. În anumite țări din Europe pensionarii pot duce o viață lipsită de griji, în timp ce în alte țări europene lucrurile nu stau deloc așa roz. Există o diferență vizibilă între Vest și Est. Un studiu arată care sunt, de fapt, diferențele.

Pensiile nu sunt acordate la fel în toate țările. Diferențele din statele din Vest și cele din Est sunt colosale. Unii pensionari pot acoperi fără probleme cheltuielile lunare doar din pensie, iar alții se zbat de pe o zi pe alta pentru a le ajunge banii până luna următoare. România se află în partea inferioară a clasamentului, adică traiul pe care îl duce în țara noastră un pensionar este foarte greu de dus.

Clasamentul pensiilor- Unde se descurcă pensionarii și unde nu

Banii pe care îi primesc pensionarii sunt un element important care arată clar nivelul de trai al unei țări. Deosebirile sunt uriașe atunci când vorbim de fiecare stat în parte. În vestul și nordul Europei, situația pensiilor este una extraordinară. Asta înseamnă că oamenii care locuiesc aici se pot descurca ușor și cheltuielile lunare sunt acoperite integral de pensie. Mai concret, Luxemburg conduce clasamentul. Aici pensia medie acoperă în jur de 225% din cheltuielile lunare. Acest lucru presupune că pe lângă faptul că pensia acoperă toate cheltuielile le rămân bani și pentru a economisi. În Italia și Finlanda, situația este asemănătoare, la fel și în Spania și Danemarca.

În Germania, Franța, Belgia sau Olanda pensiile sunt suficient de mari pentru a-i susține pe cei care o primesc, fără presiuni majore. Pe de altă parte, în Polonia, Cehia sau Grecia, banii acoperă cheltuielile, însă la finalul lunii nu rămân cu prea multe resurse, astfel încât să poată economisi.

Dacă vorbim despre estul Europei și Balcani situația este mai dificilă. Pensiile nu acoperă cheltuielile, nici măcar cele esențiale. România se află și ea pe listă și asta pentru că banii acoperă doar 73%. În aceeași tabără se află și Bulgaria, Ungaria sau Croația. Aici pensiile acoperă doar 80% din costuri, iar Turcia și Serbia doar două treimi. Pensiile acoperă doar jumătate din cheltuieli în Republica Moldova, Ucraina sau Albania. Pe ultimul loc al clasamentului se află Georgia, care acoperă nevoile doar 22%.

