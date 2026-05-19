Doliu în lumea filmului! Actrița Luna Jordan a murit la doar 25 de ani

De: Alina Drăgan 19/05/2026 | 23:48
Doliu în lumea cinematografiei! O cunoscută actriță s-a stins din viață la vârsta de 25 de ani. Moartea acesteia a venit ca un șoc pentru apropiați și fani, căci nimic nu prevestea tragediea. Anunțul trist al decesului a fost confirmat de către reprezentanții actriței.

Actrița Luna Jordan s-a stins din viață la vârsta de numai 25 de ani. Originară din Germania, aceasta era o tânără speranță a cinematografiei, iar până la această vârstă a apărut în numeroase producții. Decesul a fost „brusc și neașteptat”, după cum spun apropiații acesteia.

Se pare că actrița Luna Jordan s-a stins din viață în data de 13 mai, lăsând un gol imens în lumea cinematografiei germane. Anunțul trist a fost făcut la începutul acestei săptămâni de către reprezentanții săi de la Players, care au confirmat decesul în numele rudelor.

Apropiații tinerei spun că sfârșitul ei a survenit rapid și fără vreun semn prevestitor. Însă, până acum, cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică, familia acesteia preferând să păstreze discreția în aceste momente dificile.

Cariera actriței Luna Jordan era în plină expansiune, aceasta făcându-se remarcată în lumea cinematografiei. Ea a apărut de-a lungul timpului în numeroase seriale și filme. În martie anul acesta, ea a putut fi văzută în serialul polițist „Polizeiruf 110”.

Fanii au putut-o vedea și în „Jenseits der Spree”, unde a jucat alături de actorul Jürgen Vogel. De asemenea, în anul 2017, Luna Jordan a apărut și în producția ZDF „Der Bergdoktor”, un serial extrem de popular în Germania.

Cel mai nou proiect la care actrița lucra este „Hamburg Days”. Producția este în curs de realizare și se concentrează pe începuturile trupei Beatles. În acest serial, Luna Jordan trebuia să o interpreteze pe Astrid Kirchherr, artista și fotografa care a avut un rol important în cercul apropiat al formației britanice.

De asemenea, Luna Jordan a atras atenția și pentru prestația sa din drama „Fuchs im Bau”. Pentru acel rol, în 2022 a primit Premiul Filmului Austriac la categoria dedicată celei mai bune actrițe într-un rol secundar.

 

