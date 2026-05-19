Acasă » Altceva Podcast » Cristian Rizea, în mijlocul unui scandal! A jignit-o pe Maia Sandu și a fost luat de forțele de ordine

Cristian Rizea, în mijlocul unui scandal! A jignit-o pe Maia Sandu și a fost luat de forțele de ordine

De: Denisa Crăciun 19/05/2026 | 18:16
Cristian Rizea, în mijlocul unui scandal! A jignit-o pe Maia Sandu și a fost luat de forțele de ordine
Cristian Rizea, jigniri la adresa Maiei Sandu/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cristian Rizea, fostul deputat PSD a fost condamnat pentru corupție în urmă cu ceva timp, iar acum atrage din nou atenția asupra sa. Bărbatul este prins în mijlocul unui scandal de proporții, după ce ar fi jignit-o pe Maia Sandu. Acesta a fost scos de forțele de ordine.

Rizea a provocat un scandal uriaș la Palatul European. Marți, în timp ce Maia Sandu primea un premiu important. Bărbatul i-ar fi adresat Maiei Sandu cuvinte jignitoare, iar autoritățile s-au sesizat și l-au dat afară din sală. Imaginile au apărut imediat în mediul online. Fostul parlamentar a mai avut probleme cu legea, însă în cursul anului trecut a fost eliberat condiționat din închisoare.

Cristian Rizea, jigniri la adresa Maiei Sandu

Marți, 19 mai, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova a primit un premiu important la Palatul European. Acolo a fost prezent și fostul deputat PSD, Cristian Rizea. Acesta a fost scos de forțele de ordine, imediat după ce i-ar fi adresat jigniri Maiei Sandu, după cum a declarat el pe un canal TV live. Bărbatul ar fi primit și o amendă după toate cele întâmplate. În plus, el are propria televiziune online, unde s-a remarcat prin discursuri anti-europene, conspiraționiste și jigniri constante.

În anul 2023, Cristian Rizea a fost expulzat din Republica Moldova, după ce a fugit din țară pentru a nu-și ispăși pedeapsa de 4 ani și 8 luni de închisoare, pe care a primit-o în anul 2019. El a fost eliberat condiționat chiar anul trecut, în urma unei decizii luate de Tribunalul Ilfov.

Admite contestaţia formulată de contestatorul Cristian Rizea împotriva sentinţei penale 963/03.04.2025 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti (…). Desfiinţează sentinţa atacată şi, pe fond, rejudecând: (…) admite cererea de liberare condiţionată formulată de petentul-condamnat Cristian Rizea. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Cristian Rizea (…), în prezent încarcerat în Penitenciarul Bucureşti Jilava (…) şi punerea acestuia în libertate, dacă nu este arestat sau deţinut în altă cauză (…). Definitivă, arată decizia Tribunalului Ilfov.

De ce a fost condamnat Rizea

El a fost trimis în judecată după ce a încercat să primească suma de 300.000 de euro de la omul de afaceri Lucian Colțea. Banii au fost ceruţi în schimbul promisiunii lui Rizea, îndeplinită ulterior, că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorităţi.

VEZI ȘI: Cristian Rizea, stupefiat după ce a văzut interviul cu Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: ”Orice psiholog confirmă asta!”

Ireal cu ce se ocupă mama lui Mario Iorgulescu, de fapt. Cristian Rizea a făcut dezvăluirea!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Popescu a slăbit enorm. Ce a ajutat-o să dea jos kilogramele
Știri
Andreea Popescu a slăbit enorm. Ce a ajutat-o să dea jos kilogramele
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote
Știri
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă…
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Mediafax
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece
Gandul.ro
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o...
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Mediafax
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Parteneri
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
Click.ro
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece
Gandul.ro
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au...
ULTIMA ORĂ
Dani Oţil a scos-o din minți pe Gabriela Prisăcariu. Soția matinalului de la Antena 1 a făcut public ...
Dani Oţil a scos-o din minți pe Gabriela Prisăcariu. Soția matinalului de la Antena 1 a făcut public tot!
Adrian Minune a făcut anunțul despre divorț, după ce a fost filmat în timp ce o săruta pe soacra ...
Adrian Minune a făcut anunțul despre divorț, după ce a fost filmat în timp ce o săruta pe soacra lui Bogdan de la Ploiești
Doliu în presă! A murit jurnalistul Ioan Iercan
Doliu în presă! A murit jurnalistul Ioan Iercan
(P) Cele mai frecvente bonusuri disponibile în cazinouri online
(P) Cele mai frecvente bonusuri disponibile în cazinouri online
Flagrant al Poliției într-un restaurant celebru în lumea bună. L-au ridicat după ce a șantajat ...
Flagrant al Poliției într-un restaurant celebru în lumea bună. L-au ridicat după ce a șantajat un cunoscut milionar căruia i-a cerut bani ”la pungă”!
Alina Kabaeva, presupusa iubită secretă a lui Vladimir Putin, acuzată de nepotism de părinții copiilor ...
Alina Kabaeva, presupusa iubită secretă a lui Vladimir Putin, acuzată de nepotism de părinții copiilor pe care îi antrenează. „O urăsc”
Vezi toate știrile