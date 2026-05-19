Cristian Rizea, în mijlocul unui scandal! A jignit-o pe Maia Sandu și a fost luat de forțele de ordine

Cristian Rizea, fostul deputat PSD a fost condamnat pentru corupție în urmă cu ceva timp, iar acum atrage din nou atenția asupra sa. Bărbatul este prins în mijlocul unui scandal de proporții, după ce ar fi jignit-o pe Maia Sandu. Acesta a fost scos de forțele de ordine.

Rizea a provocat un scandal uriaș la Palatul European. Marți, în timp ce Maia Sandu primea un premiu important. Bărbatul i-ar fi adresat Maiei Sandu cuvinte jignitoare, iar autoritățile s-au sesizat și l-au dat afară din sală. Imaginile au apărut imediat în mediul online. Fostul parlamentar a mai avut probleme cu legea, însă în cursul anului trecut a fost eliberat condiționat din închisoare.

Cristian Rizea, jigniri la adresa Maiei Sandu

Marți, 19 mai, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova a primit un premiu important la Palatul European. Acolo a fost prezent și fostul deputat PSD, Cristian Rizea. Acesta a fost scos de forțele de ordine, imediat după ce i-ar fi adresat jigniri Maiei Sandu, după cum a declarat el pe un canal TV live. Bărbatul ar fi primit și o amendă după toate cele întâmplate. În plus, el are propria televiziune online, unde s-a remarcat prin discursuri anti-europene, conspiraționiste și jigniri constante.

În anul 2023, Cristian Rizea a fost expulzat din Republica Moldova, după ce a fugit din țară pentru a nu-și ispăși pedeapsa de 4 ani și 8 luni de închisoare, pe care a primit-o în anul 2019. El a fost eliberat condiționat chiar anul trecut, în urma unei decizii luate de Tribunalul Ilfov.

Admite contestaţia formulată de contestatorul Cristian Rizea împotriva sentinţei penale 963/03.04.2025 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti (…). Desfiinţează sentinţa atacată şi, pe fond, rejudecând: (…) admite cererea de liberare condiţionată formulată de petentul-condamnat Cristian Rizea. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Cristian Rizea (…), în prezent încarcerat în Penitenciarul Bucureşti Jilava (…) şi punerea acestuia în libertate, dacă nu este arestat sau deţinut în altă cauză (…). Definitivă, arată decizia Tribunalului Ilfov.

De ce a fost condamnat Rizea

El a fost trimis în judecată după ce a încercat să primească suma de 300.000 de euro de la omul de afaceri Lucian Colțea. Banii au fost ceruţi în schimbul promisiunii lui Rizea, îndeplinită ulterior, că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorităţi.

