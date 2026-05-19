Acasă » Știri » Daniel Pavel, în doliu înainte de finala Desafio: Aventura! Azi l-a înmormântat

De: Alina Drăgan 19/05/2026 | 18:05
Momente grele pentru Daniel Pavel, prezentatorul de la Desafio: Aventura. Chiar în ziua în care Pro TV difuzează marea finală, domnul Dan își înmormântează tatăl. Se pare că bărbatul s-a stins din viață în data de 17 mai 2026, cu doar câteva luni înainte să împlinească 89 de ani.

Deși în această seară este marea finală Desafio, Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii nu se poate bucura prea mult de moment. Chiar astăzi, 19 mai, domnul Dan și-a înmormântat tatăl. Potrivit libertatea.ro, tatăl celebrului prezentator s-a stins din viață în data de 17 mai 2026.

Deși nu a vorbit public despre pierdea suferită, chiar înainte de marea finală Desafio, Daniel Pavel a transmis în mediul online un mesaj cu subînțeles. Și-a îndemnat urmăritorii să fie cu ochii pe televizoare, însă a spus și că acum, mai mult ca niciodată, simte nevoia să își aibă fanii aproape. Semn clar că traversează o perioadă destul de dificilă.

„Dragii mei oameni, mai mult decât oricând, simt să vă am aproape. Mâine este semifinala Desafio: Aventura, drumul spre finală este pavat cu momente unice, gândite special pentru voi, dragii mei!

Vă iubesc, ne auzim mâine cu mai multe gânduri… Dumnezeu să vă binecuvânteze”, este mesajul transmis de Daniel Pavel, în mediul online.

A murit tatăl lui Daniel Pavel /Foto: Social media

Daniel Pavel, relația apropiată cu tatăl său

Daniel Pavel și tatăl său aveau o relație extrem de apropiată. În vara anului trecut, atunci când bărbatul a împlinit 88 de ani, prezentatorul Desafio a făcut în mediul online o postare dedicată acestuia.

„Tata, 88, azi! Bucurie mare: 88 de ani de viață, de trai bucureștean, din care a petrecut aici 80… Cum e, tăticu, cum te simți la 88 de ani?”, l-a întrebat Daniel Pavel pe tatăl său.

„Bine”, a răspuns bărbatul.

„Bine? Forță? Supraviețuim! Îi dăm cu bucurie”, a continuat Daniel Pavel.

În urmă cu mai mulți ani, în 2014, Daniel Pavel și-a pierdut și mama. Femeia a fost răpusă de o boală necruțătoare. Pierderea a adus multă suferință pentru prezentatorul de la Pro TV.

„A avut încredere în sistemul medical, nu ne-am înșelat, a luptat… A fost o experiență grea! Am plâns atunci cum urma să mai plâng de puține ori. Mama a fost mereu o prezență delicată, fragilă, puternică, dar pe care viața a luat-o prima.

A avut cancer la sân care a recidivat. S-a operat, a revenit după cinci ani… E pragul peste care e bine să treci… Cinci ani, exact în buză, a revenit și asta a fost bătălia finală”, spunea Daniel Pavel.

 

