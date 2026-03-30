Pro TV a făcut anunțul oficial. Ce se întâmplă cu Desafio: Va exista sau nu sezonul 2?

De: Andreea Stăncescu 30/03/2026 | 21:43
Ce se întâmplă cu show-ul Desafio
După succesul înregistrat de primul sezon al reality show-ului „Desafio: Aventura”, producătorii au decis să continue proiectul și să lanseze un nou sezon. Emisiunea a atras rapid atenția publicului prin probele intense, emoțiile puternice și atmosfera plină de adrenalină, iar reacțiile fanilor au confirmat că formatul merită dus mai departe.

Anunțul oficial a fost făcut de prezentatorul Daniel Pavel, care i-a încurajat pe toți cei dornici de aventură să se înscrie la casting. Acesta a transmis că show-ul oferă o experiență unică, în care participanții își pot testa limitele și pot trăi provocări reale, într-un decor spectaculos. Mesajul său a fost clar: oricine are curajul să iasă din zona de confort are șansa să ajungă în competiție și să lupte pentru propriul vis.

„Aventuroși, a sosit momentul mult așteptat de voi, să anunțăm castingul pentru noul sezon Desafio: Aventura, deschis. V-ați familiarizat deja, din fața micilor ecrane, cu ceea ce se mănâncă, se trăiește, se luptă și se câștigă în aventura provocărilor PRO TV din jungla Thailandei. Desafio: Aventura este reality show-ul în care visele voastre de aventură chiar prind realitate. Vă aștept să vă luptați pentru șansa voastră și ne vedem, pe traseu, în Thailanda”, a spus Daniel Pavel.

Sursa foto: Facebook -Desafio: Aventura

Au început înscrierile pentru noul sezon

Cel de-al doilea sezon va aduce în fața telespectatorilor 24 de concurenți, împărțiți în trei echipe. În competiție vor intra atât oameni obișnuiți, cât și persoane cunoscute publicului, ceea ce promite o dinamică interesantă și imprevizibilă. Fiecare participant va porni cu șanse egale, însă doar unul va reuși să ajungă până la final și să câștige marele premiu.

Pe parcursul competiției, concurenții vor trebui să își câștige resursele, teritoriul și avantajele, trecând prin probe dificile care le vor testa rezistența fizică, strategia și capacitatea de adaptare. În acest format, statutul din viața reală nu mai contează, iar totul se decide pe teren.

„Au început înscrierile pentru sezonul 2 Desafio: Aventura! Daniel Pavel: „A sosit momentul mult așteptat”, este mesajul publicat pe contul de Facebook al Desafio: Aventura.

