Ce mare este Ianca, fiica lui Răzvan Simion. Apariția de la absolvire i-a surprins pe fani

Ianca Simion a marcat finalizarea studiilor universitare, participând la ceremonia de absolvire de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Evenimentul a reprezentat un moment important pentru tânără, însă absența tatălui ei, Răzvan Simion, aflat la filmări, a atras atenția unor internauți. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Ce mare este Ianca, fiica lui Răzvan Simion

În mediul online, câțiva utilizatori au comentat lipsa prezentatorului de la festivitate, în timp ce alții au transmis mesaje de susținere pentru Ianca.

„Ce motiv poți să ai ca părinte, Răzvan, să nu fii alături de copilul tău? Felicitări pentru succes! Totul se datorează mamei tale”, a scris un utilizator.

Un alt mesaj a transmis:

„Succes, fată frumoasă! Cu siguranță iubirea tatălui tău o porți în suflet… și nicio secundă să nu te întristezi pentru cei care îți umbresc bucuria cu mesaje răutăcioase… Răzvan sigur a fost cu sufletul lângă tine”.

Răzvan Simion și fosta sa soție, Diana, au divorțat în 2015, iar copiii lor, Ianca și Tudor, au rămas la Timișoara alături de mamă. De-a lungul timpului, Ianca a devenit tot mai activă în mediul online și a avut câteva apariții televizate, conturându-și treptat un drum în zona media.

Apariția de la absolvire i-a surprins pe fani

La ceremonia de ieri, tânăra a fost însoțită de mama ei, fratele și soțul acesteia, care au participat la festivitate.

„Deci… am absolvit”, a scris Ianca în descrierea fotografiilor publicate după eveniment.

În trecut, Ianca Simion a vorbit deschis despre perioada de după separarea părinților, explicând că schimbarea a fost dificilă la început, însă a simțit mereu că afecțiunea lor a rămas constantă.

„Ca orice schimbare, nu a fost ușoară. La început, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar ce am știut mereu a fost că iubirea lor față de mine și față de fratele meu nu se va schimba niciodată.”

Tânăra a mărturisit că pasiunea pentru călătorii a ajutat-o să își găsească echilibrul.

„Nu cred că am avut vreodată o perioadă cu adevărat rebelă. Bine… dacă o întrebați pe mama, plecarea mea singură “până la capătul lumii”, în Chile, anul trecut, a fost cu siguranță un gest destul de rebel, dar eu nu înțeleg de ce îmi tot spune asta. Mă eliberez mult prin călătorii, este unul dintre aspectele pe care le iubesc la mine și la viața mea. Ambii mei părinți sunt pasionați de călătorii, e ceva ce, cel mai probabil, de la ei am moștenit. Aș fi într-o constantă călătorie dacă s-ar putea.”

