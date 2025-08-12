Rică Răducanu trăiește, la 79 de ani, în alertă: frica de moarte și infidelitățile îl bântuie! ”Umblu ca titirezul, nu mai pot să adorm, mă apucă gândurile că mă înec, dacă mor singur...”

La 79 de ani, Rică Răducanu, legenda din poarta Rapidului, se confruntă cu gânduri care îl macină tot mai des: frica de moarte și de singurătate. Întins pe un scaun la terasa din Neptun, fostul mare portar își dezvăluie gândurile și temerile care îi tulbură liniștea, dar și amintirile dintr-o viață plină de pasiuni și excese.

La aproape 80 de ani, legendarul portar al Rapidului nu doar că-și petrece vara pe litoral, la terasa din Neptun. Cu sănătatea în pioneze, acesta recunoaște că a ajuns să plătească, probabil, niște excese din tinerețe, când era pe val.

„Am făcut tratamente, am dat la bani pe infiltratii, benzi la genunchi… dar durerile nu pleacă. Unii spun că am gută, că asta vine de când eram fotbalist și mâncam doar fripturi. Da, sunt aici, la terasă (n.r. are restaurant la malul mării) , lumea mai vine, dar eu stau cu mintea tot la altele”, mărturisește Rică Răducanu, în timp ce stă jos pe scaun, încercând să-și mai aline picioarele care îl dor neîncetat.

Dar adevărata luptă nu e doar cu durerile fizice, ci cu demonii care-i tulbură nopțile.

”Mi-e frică de moarte. Sunt singur aici, la mare, și dacă eram cu nevastă-mea o auzeam cum sforaie… Eu nu știu dacă sforăi, că ea zice că pufăi ca locomotivă (râde – n.r.). Da, și sunt singur, ca ea e acasă. Stii ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm. Și mă trezesc pe la 2-3 noaptea, umblu ca titirezul pe aici, nu mai pot să adorm. Mă apucă gândurile, dacă mă înec, dacă mor singur aici. Numai de astea am. Soția e la Bucuresti, i-au schimbat medicamentele… Am vrut să merg la București la ea și mi-a zis să stau că poate vine ea”, a mărturisit Rică Răducanu pentru CANCAN.RO.

”Mă bucur că sunt bagat în seamă, că încă mai însemn ceva”

Frica lui de moarte nu vine doar din spaima personală, ci din durerea de a vedea cum generația sa dispare. „Toți frații mei, toți ai nevestei mele, au murit. Am rămas eu cap de serie și nevastă-mea. Nu mai e nimeni!”

În ciuda acestor gânduri negre, Rică rămâne un familist convins, chiar dacă recunoaște cu o sinceritate dezarmantă că infidelitățile au făcut parte și ele din povestea vieții lui.

„Nu… Eu sunt familist convins. Cine nu a călcat strâmb? Sunt curios. Se mai întâmplă și de astea. Înainte era mai ușor, acum și dacă ai vrea nu mai ai ce să faci. Nu mai găsești. E greu acum, trebuie să ai material bun. Când eram la mare, înainte, la Mangalia, mai luam și noi fete în cantonament, luam câte trei studente, mâncau la mine, și nevastă-mea zicea “Cum e acolo? Vin si eu?”. Si eu ziceam “Nu veni, tată, ca e nasol”. Adica eram ocupat (rade – n.r.). Si acum ii zic “Bai, fato, hai că nu pot să dorm, hai aici, ca nu te aud si pe tine lânga mine”. Si imi zice “Aaa, acum mă vrei, atunci nu mă voiai”.

Viața la terasă pare singura alinare pentru fostul mare portar.

„Stau la terasă, mai vin oamenii, vorbim, îmi cer poze, mă întreabă de Rapid, de meciuri, de golurile date. Ce să fac, să stau ca fraierul? Eu mă bucur că sunt bagat în seamă, că încă mai însemn ceva pentru lume.”

Despre afacerea de pe litoral, Rică nu are mari așteptări. „Neamurile au fermă, dacă iese bine, îmi dau și mie o leafă. Nu am pretenții mari, doar să văd ce iese la sfârșit.”

Citește și: Rică Răducanu face injecții mai scumpe decât pensia, însă fără rezultat! „Nu mai am cartilaje”