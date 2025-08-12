Acasă » Exclusiv » Rică Răducanu trăiește, la 79 de ani, în alertă: frica de moarte și infidelitățile îl bântuie! ”Umblu ca titirezul, nu mai pot să adorm, mă apucă gândurile că mă înec, dacă mor singur…”

Rică Răducanu trăiește, la 79 de ani, în alertă: frica de moarte și infidelitățile îl bântuie! ”Umblu ca titirezul, nu mai pot să adorm, mă apucă gândurile că mă înec, dacă mor singur…”

De: Keva Iosif 12/08/2025 | 14:18
Rică Răducanu trăiește, la 79 de ani, în alertă: frica de moarte și infidelitățile îl bântuie! ”Umblu ca titirezul, nu mai pot să adorm, mă apucă gândurile că mă înec, dacă mor singur...”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

La 79 de ani, Rică Răducanu, legenda din poarta Rapidului, se confruntă cu gânduri care îl macină tot mai des: frica de moarte și de singurătate. Întins pe un scaun la terasa din Neptun, fostul mare portar își dezvăluie gândurile și temerile care îi tulbură liniștea, dar și amintirile dintr-o viață plină de pasiuni și excese.

La aproape 80 de ani, legendarul portar al Rapidului nu doar că-și petrece vara pe litoral, la terasa din Neptun. Cu sănătatea în pioneze, acesta recunoaște că a ajuns să plătească, probabil, niște excese din tinerețe, când era pe val.

Am făcut tratamente, am dat la bani pe infiltratii, benzi la genunchi… dar durerile nu pleacă. Unii spun că am gută, că asta vine de când eram fotbalist și mâncam doar fripturi. Da, sunt aici, la terasă (n.r. are restaurant la malul mării) , lumea mai vine, dar eu stau cu mintea tot la altele”, mărturisește Rică Răducanu, în timp ce stă jos pe scaun, încercând să-și mai aline picioarele care îl dor neîncetat.

Dar adevărata luptă nu e doar cu durerile fizice, ci cu demonii care-i tulbură nopțile.

Mi-e frică de moarte. Sunt singur aici, la mare, și dacă eram cu nevastă-mea o auzeam cum sforaie… Eu nu știu dacă sforăi, că ea zice că pufăi ca locomotivă (râde – n.r.). Da, și sunt singur, ca ea e acasă. Stii ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm. Și mă trezesc pe la 2-3 noaptea, umblu ca titirezul pe aici, nu mai pot să adorm. Mă apucă gândurile, dacă mă înec, dacă mor singur aici. Numai de astea am. Soția e la Bucuresti, i-au schimbat medicamentele… Am vrut să merg la București la ea și mi-a zis să stau că poate vine ea”, a mărturisit Rică Răducanu pentru CANCAN.RO.

Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

”Mă bucur că sunt bagat în seamă, că încă mai însemn ceva”

Frica lui de moarte nu vine doar din spaima personală, ci din durerea de a vedea cum generația sa dispare. „Toți frații mei, toți ai nevestei mele, au murit. Am rămas eu cap de serie și nevastă-mea. Nu mai e nimeni!

În ciuda acestor gânduri negre, Rică rămâne un familist convins, chiar dacă recunoaște cu o sinceritate dezarmantă că infidelitățile au făcut parte și ele din povestea vieții lui.

Nu… Eu sunt familist convins. Cine nu a călcat strâmb? Sunt curios. Se mai întâmplă și de astea. Înainte era mai ușor, acum și dacă ai vrea nu mai ai ce să faci. Nu mai găsești. E greu acum, trebuie să ai material bun. Când eram la mare, înainte, la Mangalia, mai luam și noi fete în cantonament, luam câte trei studente, mâncau la mine, și nevastă-mea zicea “Cum e acolo? Vin si eu?”. Si eu ziceam “Nu veni, tată, ca e nasol”. Adica eram ocupat (rade – n.r.). Si acum ii zic “Bai, fato, hai că nu pot să dorm, hai aici, ca nu te aud si pe tine lânga mine”. Si imi zice “Aaa, acum mă vrei, atunci nu mă voiai”.

Viața la terasă pare singura alinare pentru fostul mare portar.

Stau la terasă, mai vin oamenii, vorbim, îmi cer poze, mă întreabă de Rapid, de meciuri, de golurile date. Ce să fac, să stau ca fraierul? Eu mă bucur că sunt bagat în seamă, că încă mai însemn ceva pentru lume.”

Despre afacerea de pe litoral, Rică nu are mari așteptări. „Neamurile au fermă, dacă iese bine, îmi dau și mie o leafă. Nu am pretenții mari, doar să văd ce iese la sfârșit.”

Citește și: Rică Răducanu face injecții mai scumpe decât pensia, însă fără rezultat! „Nu mai am cartilaje”

Tags:
Iți recomandăm
Ispita de la Antena 1 s-a vrut braziliancă, dar operaţia a fost un eşec total! Andruşca, în chinuri din cauza posteriorului
Exclusiv
Ispita de la Antena 1 s-a vrut braziliancă, dar operaţia a fost un eşec total! Andruşca, în chinuri…
Văduva lui Nelu Ploieşteanu, la capătul puterilor! Riscă să rămână fără casa în care a locuit 49 de ani: „Are drept de proprietate pe curțile noastre”
Exclusiv
Văduva lui Nelu Ploieşteanu, la capătul puterilor! Riscă să rămână fără casa în care a locuit 49 de…
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
Mediafax
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra
Gandul.ro
Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Se elimină statutul de coasigurat de la 1 septembrie. Ce se întâmplă cu concediul medical
Mediafax
Se elimină statutul de coasigurat de la 1 septembrie. Ce se întâmplă cu...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
Click.ro
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei...
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Digi 24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă
kanald.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a...
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
kfetele.ro
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda...
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
go4it.ro
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Fanatik.ro
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura...
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii...
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem...
Andreea Marin părăseşte România: Am probleme sufleteşti nevindecate!
Romania TV
Andreea Marin părăseşte România: Am probleme sufleteşti nevindecate!
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Permisul auto se suspendă automat. Șoferii trebuie să achite banii la primărie în 90 de zile: Un model pe care l-am luat din alte ţări
Capital.ro
Permisul auto se suspendă automat. Șoferii trebuie să achite banii la primărie în 90 de...
Schimbări în procesul de acordare a vizelor pentru SUA. Reguli noi, din 2 septembrie
evz.ro
Schimbări în procesul de acordare a vizelor pentru SUA. Reguli noi, din 2 septembrie
Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele
Gandul.ro
Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai...
Când a comis-o băiatul meu…. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: Eram înjurat pe nedrept
as.ro
Când a comis-o băiatul meu…. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: Eram înjurat...
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au...
Reacția lui Deliric după ce METRO BOOMIN a urmărit din public show-ul lui de la UNTOLD X: ”Am avut niște extra emoții, recunosc”. Ce spune despre celebrul artist?
radioimpuls.ro
Reacția lui Deliric după ce METRO BOOMIN a urmărit din public show-ul lui de la...
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Fanatik.ro
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari...
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist
Fanatik.ro
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă...
Yellow News
NEWS3 hours ago Copil de 8 ani, strivit în mașină pe o stradă din Austria....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea tristă a Veronikăi, tânăra care a zburat cu patul de la etajul 9, în timpul unui atac: ...
Povestea tristă a Veronikăi, tânăra care a zburat cu patul de la etajul 9, în timpul unui atac: ”Ce sens mai are?”
”Emmanuel Macron să își pregătească sicriul”. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
”Emmanuel Macron să își pregătească sicriul”. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct! Reacţia fabuloasă a lui Dan Diaconescu: „Momentul de aur ...
Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct! Reacţia fabuloasă a lui Dan Diaconescu: „Momentul de aur al televiziunii”
Cum a ajuns Ion Iliescu să îl „adopte” pe Mihai Bujor Sion. Serghei Mizil a dezvăluit tot adevărul!
Cum a ajuns Ion Iliescu să îl „adopte” pe Mihai Bujor Sion. Serghei Mizil a dezvăluit tot adevărul!
Caz șocant. Mama unui celebru cântăreț a fost ucisă în propria casă
Caz șocant. Mama unui celebru cântăreț a fost ucisă în propria casă
A cumpărat un dulap cu 1000 lei, dar ce a găsit în interior l-a lăsat fără cuvinte. Avea fund fals
A cumpărat un dulap cu 1000 lei, dar ce a găsit în interior l-a lăsat fără cuvinte. Avea fund fals
Vezi toate știrile
×