Acasă » Exclusiv » Ce a surprins-o pe Bella Santiago la soțul ei de când e la Survivor: „Când mă uit la el la televizor am mulți nervi”

De: Loriana Dasoveanu 12/02/2026 | 05:50
Bella Santiago trece printr-o perioadă plină de emoții, atât prin prisma faptului că speră să reprezinte România la Eurovision, cât și datorită faptului că soțul ei se află în aceste momente în Republica Dominicană la Survivor. După experiența anterioară, atunci când a rămas cu un gust amar și nu a reușit să obțină niciun punct în cadrul Eurovision, de data aceasta, cântăreața speră să ajungă în marea finală, acolo unde își dorește să-l aibă alături pe soțul ei, Nicu Grigore. Dar, până atunci speră ca Nicu să reziste cât mai mult în cadrul competiției. Nicu este direct și nu se abține să-și spună părerea franc în față, motiv pentru care în cadrul competiției au existat tensiuni. Ce spune artista despre aceste lucruri, dar și de ce îi este cel mai teamă în ceea ce-l privește pe soțul ei, aflăm de la ea în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO

Prezentă la evenimentul de lansare al noului album al lui Jo, Bella Santiago nu s-a oprit din dans nici în momentul în care a oferit interviul pentru publicația noastră. Sinceră, deschisă și cu zâmbetul pe buze, artista a făcut dezvăluiri atât despre dorința sa de a reprezenta România la Eurovision, cât și despre emoțiile pe care i le dă soțul ei, Nicu Grigore, de fiecare dată când se difuzează un nou episod din Survivor.

Bella Santiago, despre participarea soțului la Survivor: „Nu mă așteptam să fie așa!”

CANCAN.RO: Ce faci Bella? Cum ești?

Bella Santiago: Sunt foarte bine, pe energie pozitivă, am venit aici la prietena mea, Jo. Te iubesc!

CANCAN.RO: Hai să vorbim de Nicu, iată este plecat într-o competiție grea. Zi-mi cum este pentru tine să te uiți la el de acasă și să-l vezi într-o ipostază atât de dificilă?

Bella Santiago: Acasă când mă uit la el la televizor, am mari emoții, mulți nervi. Dar sunt acolo trup și suflet și îl susțin tare mult.

Ce spune Bella Santiago despre participarea soțului ei, Nicu Grigore, la Survivor

CANCAN.RO: De ce îți este cel mai teamă în ceea ce-l privește? Pe partea de nemâncat, de sport sau de cum se înțelege acolo cu colegii?

Bella Santiago: Pe partea de nemâncat nu e problemă că l-am trimis acolo ca să slăbească, deci nici de sport. Îmi e teamă de accidentări acolo, Doamne ajută să nu se accidenteze!

CANCAN.RO: Te-a surprins ceva din ce a făcut la Survivor?

Bella Santiago:  Eu știam că el este foarte sportiv și trage când trebuie, nu m-a surprins.

CANCAN.RO: A avut și niște certuri acolo pentru că el este un bărbat direct. L-ai sfătuit înainte să plece să se abțină sau să fie mai puțin deschis față de cum e el sau i-ai spus: Iubire, fii cum vrei tu!

Bella Santiago: I-am spus să fie cum este el, dar nu mă așteptam să fie chiar așa! I-am zis să fie mai calm, dar am văzut că acolo nu s-a mai abținut pentru că s-a adunat și foame, și oboseală și lipsă de hrană. Nu știi cum reacționezi într-o situație de genul. El dacă mănâncă dulce e cel mai bun om, iar acolo mănâncă numai cocos și atunci a devenit mai acru.

Artista se pregătește de Eurovision, dar are o teamă uriașă: „Ultima dată am primit zero puncte”

CANCAN.RO: Trebuia să îi strecori în geantă ceva. Îi gătești ceva bun când se întoarce?

Bella Santiago: Am zis că dacă tot a slăbit vreau să îl țin la dietă și să îi fac mâncare mai sănătoasă. Oricum corpul lui nu cred că o să mai accepte atât de multă mâncare pentru că o să-i fie rău.

Bella Santiago dezvăluie cum pregătește de Eurovision

CANCAN.RO: Zi-mi ce planuri ai pentru următoarea perioadă?

Bella Santiago: Sper să ajung în finală la Eurovision.

CANCAN.RO: Ai vreo teamă legată de competiție sau vreo așteptare?

Bella Santiago: Ultima dată când am fost la Eurovision am primit zero puncte și teama mea este să nu mai primesc o dată.

