Ce face singură acasă, în timp ce Nicu Grigore luptă la Survivor? Bella Santiago: ”M-am liniștit”

La Antena 1 a început un nou sezon Survivor, iar Adi Vasile a dat fluierul de start competiției care demonstrează că limitele umane sunt făcute pentru a fi depășite. Printre concurenții acestui sezon Survivor se numără și Nicu Grigore, soțul artistei Bella Santiago. După ce anul trecut cei doi au ajuns până în semifinala Power Couple, acum artista îl susține de acasă, urmărindu-și soțul luptând pe traseele celui mai dur reality show din România.

Emoționată, Bella ne-a făcut o serie de declarații în premieră și a povestit cât de mândră este de soțul ei, deoarece a demonstrat că este foarte puternic.

Bella Santiago: „Nu contează că are și puțină burtică”

CANCAN.RO: Bella, cum a fost să-l revezi pe Nicu? De această dată, de acasă, cu el, departe, în Dominicană, pe traseu?

Bella Santiago: În primul rând, eu eram foarte emoționată pentru că nu l-am mai văzut de foarte multe de zile. Eram așa fericită să-l văd la televizor, m-am liniștit și sunt foarte bucuroasă că a început, în sfârșit, Survivor.

CANCAN.RO: Ce ai simțit când l-ai văzut aducând punct pentru tribul Războinicilor? Crezi că poate continua acest parcurs bun?

Bella Santiago: M-am simțit foarte mândră de el că a adus punct pentru Războinici și a arătat că poate fi foarte puternic în trib. Iată că nu contează că are și puțină burtică (râde – n.r.). Sunt sigură că va slăbi și va fi tot mai bun.

CANCAN.RO: Dacă ai putea să-i dai un sfat, înainte de jocul pentru Imunitate, ce sfat i-ai da?

Bella Santiago: Pentru Jocul de Imunitate, l-aș sfătui să fie mai calm și mai concentrat, să nu se grăbească și să aibă multă grijă când este pe traseu. Aseară, l-am văzut, era foarte rapid și m-am emoționat la gândul că nu aș vrea să-l văd accidentat.

Cum se va descurca Nicu Grigore și ce vor face cei din tribul Războinicilor, vedem la Survivor, emisiune difuzată în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Citește și: El a plecat la Survivor, ea e epuizată emoțional! Bella Santiago: „A fost cel mai dureros sacrificiu”

Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.